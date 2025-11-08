Oslavoval Hitlera, teď se za to omlouvá. Kanye West prosil rabína o odpuštění

"Potýkal jsem se s různými problémy, mimo jiné i s bipolární poruchou, takže jsem své nápady dovedl do extrému. Zapomněl jsem na ochranu lidí kolem sebe i na sebe sama," řekl známý raper Ye židovskému rabínovi Pintovi při jejich setkání v New Yorku.
"Člověka nedefinují jeho chyby, ale způsob, jakým se je rozhodne napravit," odpověděl ortodoxní rabín Pinto, který byl v Izraeli odsouzen za korupci a nyní je jedním z předních rabínů v Maroku.
Private Meeting Between Rabbi Yoshiyahu Yosef Pinto Shlit”a and Ye, Formerly Known as Kanye West— Rabbi_Pinto_Official (@rabbi_pinto111) November 6, 2025
During a private conversation on Tuesday with Rabbi Yoshiyahu Yosef Pinto Shlit”a, leader of the Shuva Israel institutions, Ye expressed profound remorse for his past statements… pic.twitter.com/PkT8cjY4Bt
Ye vyvolal začátkem letošního roku skandál kvůli prodeji triček s hákovým křížem. Ta byla označena jako "HH-01", což je neonacistická zkratka pro "Heil Hitler". Raper trička se svastikou prodával za 20 dolarů na své webové stránce.
Letos v květnu přišel další skandál, když zpěvák vydal oslavnou píseň s názvem "Heil Hitler", která končí ukázkou z předvolebního projevu nacistického vůdce Adolfa Hitlera z roku 1935. Píseň byla zablokována na všech hudebních platformách.
Kvůli písni oslavující Hitlera přišel raper například i o vízum do Austrálie, odkud pochází jeho manželka Bianca Censori.
Zrušený slovenský koncert se měl přesunout do Prahy
Raper Ye měl vystoupit v červenci na slovenském festivalu Rubikon přímo v Bratislavě. Koncert se ale nakonec nekonal. Na Slovensku totiž proti vystoupení vznikla petice, která rapera označila za jednoho z nejznámějších antisemitů.
Po zrušení uvedl slovenský deník Aktuality.sk, že by se koncert se měl přesunout do Prahy. Nicméně i zde proti němu vznikla petice. Její autoři uvedli, že Ye ve své tvorbě i prohlášeních oslavuje nacistického vůdce Hitlera a opakovaně relativizuje nacismus. Konání koncertu v české metropoli od té doby nikdo nepotvrdil.
Raper se za své výroky omlouval už v minulosti
Je to už potřetí, co se raper Ye omlouval za svůj anisemitismus. V roce 2023 zpěvák prohlásil, že změnil názor na Židy poté, co zhlédl komedii 21 Jump Street s židovským hercem Jonahem Hillem v hlavní roli.
"Díky Jonahovi Hillovi ve filmu 21 Jump Street jsem si židovské lidi zase oblíbil," napsal podle Izraelských médií tehdy Ye. "Nikdo by neměl vztek na jednoho nebo dva jedince proměnit v nenávist vůči milionům nevinných lidí."
Později téhož roku zveřejnil na Instagramu zprávu v hebrejštině, kde uvedl: "Vaše odpuštění je pro mě důležité a jsem odhodlán napravit své chyby a podporovat jednotu."