Zahraničí

Oslavoval Hitlera, teď se za to omlouvá. Kanye West prosil rabína o odpuštění

Fabian Blažek Fabian Blažek
před 2 hodinami
Ye, americký raper, který se dříve jmenoval Kanye West, se omluvil za výroky proti Židům. Došlo k tomu během úterního setkání s izraelsko-marockým ortodoxním rabínem. Rapper Ye, který letos složil píseň oslavující Adolfa Hitlera a prodával trička se svastikou, vysvětloval, že za výroky stojí mimo jiné bipolární porucha.
Kanye West
Kanye West | Foto: Shutterstock

"Potýkal jsem se s různými problémy, mimo jiné i s bipolární poruchou, takže jsem své nápady dovedl do extrému. Zapomněl jsem na ochranu lidí kolem sebe i na sebe sama," řekl známý raper Ye židovskému rabínovi Pintovi při jejich setkání v New Yorku.

"Člověka nedefinují jeho chyby, ale způsob, jakým se je rozhodne napravit," odpověděl ortodoxní rabín Pinto, který byl v Izraeli odsouzen za korupci a nyní je jedním z předních rabínů v Maroku.  

Ye vyvolal začátkem letošního roku skandál kvůli prodeji triček s hákovým křížem. Ta byla označena jako "HH-01", což je neonacistická zkratka pro "Heil Hitler". Raper trička se svastikou prodával za 20 dolarů na své webové stránce. 

Letos v květnu přišel další skandál, když zpěvák vydal oslavnou píseň s názvem "Heil Hitler", která končí ukázkou z předvolebního projevu nacistického vůdce Adolfa Hitlera z roku 1935. Píseň byla zablokována na všech hudebních platformách. 

Kvůli písni oslavující Hitlera přišel raper například i o vízum do Austrálie, odkud pochází jeho manželka Bianca Censori.

Související

Uskutečnit koncert rappera Ye v Praze za pár týdnů? Nereálné, tvrdí promotéři

Kanye West

Zrušený slovenský koncert se měl přesunout do Prahy

Raper Ye měl vystoupit v červenci na slovenském festivalu Rubikon přímo v  Bratislavě. Koncert se ale nakonec nekonal. Na Slovensku totiž proti vystoupení vznikla petice, která rapera označila za jednoho z nejznámějších antisemitů. 

Po zrušení uvedl slovenský deník Aktuality.sk, že by se koncert se měl přesunout do Prahy. Nicméně i zde proti němu vznikla petice. Její autoři uvedli, že Ye ve své tvorbě i prohlášeních oslavuje nacistického vůdce Hitlera a opakovaně relativizuje nacismus. Konání koncertu v české metropoli od té doby nikdo nepotvrdil.

Raper se za své výroky omlouval už v minulosti

Související

Alias Charlie Sheen. Dokument o kontroverzním herci je promarněná příležitost

Alias Charlie Sheen

Je to už potřetí, co se raper Ye omlouval za svůj anisemitismus. V roce 2023 zpěvák prohlásil, že změnil názor na Židy poté, co zhlédl komedii 21 Jump Street s židovským hercem Jonahem Hillem v hlavní roli.

"Díky Jonahovi Hillovi ve filmu 21 Jump Street jsem si židovské lidi zase oblíbil," napsal podle Izraelských médií tehdy Ye. "Nikdo by neměl vztek na jednoho nebo dva jedince proměnit v nenávist vůči milionům nevinných lidí."

Později téhož roku zveřejnil na Instagramu zprávu v hebrejštině, kde uvedl: "Vaše odpuštění je pro mě důležité a jsem odhodlán napravit své chyby a podporovat jednotu."

 
Mohlo by vás zajímat

Ukrajina přes noc čelila masivní vlně ruských útoků na města a na energetiku

Ukrajina přes noc čelila masivní vlně ruských útoků na města a na energetiku

Rusové mění tanky k nepoznání. „Postapokalyptické ježky“ nezdolají ani desítky dronů

Rusové mění tanky k nepoznání. „Postapokalyptické ježky“ nezdolají ani desítky dronů
0:29

Tornádo částečně vymazalo jihobrazilské město z povrchu Země

Tornádo částečně vymazalo jihobrazilské město z povrchu Země

Americký letecký úřad začal kvůli vládnímu shutdownu rušit tisíce letů po celých USA

Americký letecký úřad začal kvůli vládnímu shutdownu rušit tisíce letů po celých USA
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Kanye West antisemitismus Amerika rapper rap rasismus omluva rabín bipolární porucha celebrity

Právě se děje

Aktualizováno před 14 minutami
Ukrajina přes noc čelila masivní vlně ruských útoků na města a na energetiku

ŽIVĚ
Ukrajina přes noc čelila masivní vlně ruských útoků na města a na energetiku

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 15 minutami
Řvoucí Djokovič si v euforii serval triko z těla. Srbská ikona slaví 101. titul

Řvoucí Djokovič si v euforii serval triko z těla. Srbská ikona slaví 101. titul

Srbský tenista Novak Djokovič získal na turnaji v Aténách 101. titul v kariéře. Ve finále porazil 4:6, 6:3 a 7:5 Itala Lorenza Musettiho.
před 22 minutami
Rusové mění tanky k nepoznání. „Postapokalyptické ježky“ nezdolají ani desítky dronů
0:29

Rusové mění tanky k nepoznání. „Postapokalyptické ježky“ nezdolají ani desítky dronů

Stroje, které svým výstředním vzhledem na první pohled spíš připomínají vozidla z Šíleného Maxe, však svůj účel plní a jsou extrémně odolné.
Aktualizováno před 32 minutami
Hororový tie-break srazil královnu. Sabalenková padla, titul slaví Rybakinová

Hororový tie-break srazil královnu. Sabalenková padla, titul slaví Rybakinová

Tenistky Elise Mertensová z Belgie a Veronika Kuděrmětovová z Ruska po třech letech opět vyhrály čtyřhru na Turnaji mistryň.
před 50 minutami
Lékaři si do čela své komory zvolili opět Milana Kubka. Letos prý kandidoval naposled

Lékaři si do čela své komory zvolili opět Milana Kubka. Letos prý kandidoval naposled

Kubek před volbou uvedl, že letos chce kandidovat naposledy. V sobotu získal ve druhém kole 177 hlasů, delegátů bylo 343.
před 1 hodinou
Mám chuť skončit a odejít z Česka, běsnil ředitel Slovácka. O půli seřval hráče

Mám chuť skončit a odejít z Česka, běsnil ředitel Slovácka. O půli seřval hráče

Sportovní ředitel fotbalistů Slovácka Veliče Šumulikoski po debaklu v Hradci Králové prohlásil, že má chuť odejít z Česka.
před 1 hodinou
Čeští hokejisté prohráli na Finských hrách i druhý zápas

Čeští hokejisté prohráli na Finských hrách i druhý zápas

Čeští hokejisté prohráli i druhé utkání na Finských hrách.
Další zprávy