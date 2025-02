Podezírali ji ze špionáže pro Rusko, teď Kreml chce její vydání. Novinářka se nebojí

Rusko požádalo Česko o vydání ruské novinářky Faridy Kurbangalejevové. Zatímco ruský režim ji považuje za "teroristku" šířící lži o ruské armádě, do povědomí u nás se dostala kvůli vyvedení z tiskové konference Petra Pavla a Volodymyra Zelenského. Média tehdy spekulovala, zda není ruskou špionkou. "V tomto smyslu je dobře, že k incidentu došlo, mám možnost hájit své jméno," říká Kurbangalejevová.

"Jsem si jistá, že mě Česká republika do Ruska nevydá, protože k tomu nejsou důvody," odpovídá ruská novinářka Farida Kurbangalejevová na otázku Aktuálně.cz, zda si připustila, že by ji Česko mohlo vydat. "Věřím v českou spravedlnost a zdravý rozum a to mi dává jistotu, že rozsudek bude v můj prospěch."

O žádosti má rozhodovat Městský soud v Praze. Mluvčí pražského městského soudu Adam Wenig sdělil, že ve věci vede Městské státní zastupitelství v Praze předběžné šetření. Po jeho skončení podá k soudu návrh na vyslovení přípustnosti nebo nepřípustnosti vydání.

Žádost o vydání přišla nečekaně. "Zvláště když jsem ještě ani nebyla odsouzena v nepřítomnosti. Ale moji právníci mi včera řekli, že takovou žádost lze poslat i lidem, kteří jsou stále vyšetřováni," říká Kurbangalejevová ohledně načasování ruské žádosti.

"Možná se ruské úřady domnívají, že mě mohou tímto způsobem zastrašit. Někteří novináři si myslí, že je to z jejich strany pomsta, protože jsem pracovala pro federální kanál Rossija a pak veřejně kritizovala informační politiku státních ruských médií a celé Putinovy partaje. Ale proč si k tomu vybrali zrovna současný okamžik, to nevím," zamýšlí se ruská novinářka.

Ze státní televize k opoziční novinařině

Farida Kurbangalejevová sedm let pracovala pro ruskou televizi Rossija 1, kde se vypracovala až na místo ředitelky zpravodajství. Po okupaci Krymu odešla na mateřskou, do práce se už nikdy nevrátila. Nesouhlasila s kroky ruského režimu. S manželem se poté odstěhovala do Prahy, kde žije doteď. Od té doby pracovala pro ruskojazyčnou televizní stanici Nastojaščije vremja, která patří pod Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda.

V současnosti spolupracuje s ruským opozičním serverem Republik, který byl ruským režimem označen za tzv. zahraničního agenta. V posledních letech na Telegramu provozovala kanál Prague Grad, kde pokrývala zprávy související s Putinovým režimem a jeho agresí proti Ukrajině, který ale nedávno pozastavila.

"Rozhodla jsem se dát si pauzu, abych si ujasnila, co chci dělat dál. Prožívám jakousi osobní krizi. V žádném případě to nemá vliv na mé zásady a přesvědčení. Putinův režim stále považuji za zločinný, stejně jako považuji za nespravedlivou válku, kterou Rusko rozpoutalo proti Ukrajině," řekla Kurbangalejevová redakci Aktuálně.cz.

Z Pražského hradu ji vyvedli

Do českého povědomí se novinářka dostala i díky kauze vyvedení z Pražského hradu těsně před tiskovou konferencí prezidenta Petra Pavla a jeho ukrajinského protějšku Volodymyra Zelenského v červenci 2023. Média začala téměř okamžitě spekulovat nad tím, zda za odebráním akreditace nebyla přímá ukrajinská žádost.

Ruská novinářka byla na konferenci jako jediná zástupkyně ruské opoziční mediální scény, a i přesto, že prošla kontrolou a byla řádně akreditována, byla na poslední chvíli z Hradu vyvedena. "Uvědomila jsem si, že bylo dobře, že se mi to tehdy stalo," vzpomíná na incident Kurbangalejevová s tím, že celá kauza ji veřejně umožnila hájit své jméno.

"Na serveru Hlídacípes.org tehdy vyšlo 'vyšetřování' mého případu. Celý text začal příběhem, který se mi stal na Hlavním nádraží na samém začátku ruské války na Ukrajině. V něm jsem byla vlastně nepřímo obviněna ze špionáže," popisuje kauzu Kurbangalejevová. V reakci na vydaný článek bylo na stejném serveru zveřejněno i vyjádření ruské novinářky, kde vysvětluje celý příběh svýma očima.

Kurbangalejevová na začátku války pracovala jako dobrovolnice na Hlavním nádraží v Praze, kde pomáhala ukrajinským uprchlíkům. V mezičase se jich podle svých slov ptala i na zkušenosti z právě probíhající války. To se nelíbilo jiné ukrajinské dobrovolnici. Celou záležitost prošetřovala policie, která došla k závěrům, že nebyl spáchán trestný čin ani přestupek.