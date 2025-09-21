Zahraničí

Palestinský stát nebude, jeho uznání je odměnou terorismu, prohlásil Netanjahu

ČTK ČTK
před 6 minutami
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dnes představitelům Británie, Kanady a Austrálie vzkázal, že žádný palestinský stát nebude a že jejich oficiální uznání takového státního útvaru je odměnou terorismu.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu na tiskové konferenci 10. srpna v Jeruzalémě. Kritizoval mezinárodní média, že přejímají tvrzení Hamásu.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu na tiskové konferenci 10. srpna v Jeruzalémě. Kritizoval mezinárodní média, že přejímají tvrzení Hamásu. | Foto: Reuters

Netanjahu podle tiskových agentur také řekl, že Izrael oznámí reakci na tento krok až po návratu ze Spojených států, kde vystoupí s projevem na půdě OSN a setká se s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Uznání palestinského státu kategoricky odmítlo také izraelské ministerstvo zahraničí.

Netanjahu uvedl, že uznání palestinského státu třemi západními zeměmi je "obrovskou odměnou terorismu". "A mám pro vás ještě jeden vzkaz: to se nestane. Palestinský stát západně od řeky Jordán nevznikne," uvedl v prohlášení, z něhož citovala agentura Reuters.

Premiér také naznačil, že Izrael hodlá pokračovat ve výstavbě nových židovských osad a posilovat svou přítomnost na okupovaném Západním břehu Jordánu. "Zdvojnásobili jsme počet židovských osad v Judeji a Samaří a budeme v tom pokračovat," dodal premiér s odkazem na biblický název pro oblasti Západního břehu, který běžně používají zejména nacionalističtí izraelští politici.

Netanjahu už dříve na jednání vlády řekl, že se k uznání Státu Palestina některými zeměmi vyjádří v příštích dnech ve svém projevu při všeobecné rozpravě na zasedání Valného shromáždění OSN a že vznik takového státního útvaru by ohrozil samu existenci Izraele.

Izraelské ministerstvo zahraničí dnes v reakci na uznání palestinského státu třemi západními zeměmi uvedlo, že tento jednostranný krok jen destabilizuje blízkovýchodní region a maří vyhlídky na budoucí mírové řešení konfliktu.

Austrálie, Británie a Kanada dnes formálně uznaly Stát Palestinu, na síti X to oznámili premiéři těchto tří zemí. V prohlášení předsedové vlád zdůrazňují, že teroristické hnutí Hamás nesmí v budoucí správě Palestiny hrát žádnou roli. Palestinu jako stát už letos uznaly Španělsko, Irsko a Norsko. Očekává se, že ještě Stát Palestinu oficiálně uzná i Portugalsko.

 
Další zprávy