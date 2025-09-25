Nejsměšnější "atentát" v historii? Reakce ukrajinského premiéra vešla do dějin bizáru

Incident se odehrál 24. září 2004 na západě Ukrajiny ve městě Ivano-Frankivsk na místní univerzitě, kam Janukovyč dorazil autobusem. Ihned po vystoupení po něm hodil student prvního ročníku Dmytro Romanjuk vejce. Politik v reakci upadl na zem, jako kdyby ho zasáhl profesionální odstřelovač.
Zpočátku navíc oficiální kanály napojené na Janukovyče bez ironie uváděly, že se jednalo o vážný pokus o atentát a že si předseda vlády vyslechl diagnózu "poranění hlavy v důsledku zásahu těžkým tupým předmětem".
Celý incident se podařilo natočit a i díky tomu se velmi rychle šířil na veřejnosti. Událost posílila odpor veřejnosti vůči prorusky naladěnému Janukovyčovi - a to zejména v západní části země.
Romanjuka záhy zadržela policie, později se ale dočkal propuštění. Podle jeho slov ho zachránilo vítězství Viktora Juščenka ve volbách. "Kdyby místo Juščenka vyhrál Janukovyč, musel bych si s největší pravděpodobností odpykat nemalý trest ve vězení," cituje jej web UNN.
Po deseti letech se Romanjuk stal kandidátem ekonomických věd a v roce 2019 se stal zástupcem vedoucího Ivanofrankivské regionální státní správy, kde pracoval do roku 2020. V roce 2024 se pak stal předsedou představenstva Ivanofrankivské podnikatelské asociace.
Janukovyč, který vyhrál prezidentské volby v roce 2010, uprchl ze země o čtyři roky později, poté co na Ukrajině eskalovala série masových demonstrací. Ty vedly k revoluci a k Janukovyčovu svržení a vzniku prozatímní vlády.
Azyl dostal Janukovyč v Rusku, kde žije v ústraní dodnes. Upozorňuje na sebe jen výjimečně, naposledy tak za podpory Kremlu učinil na začátku září.