Nejsměšnější "atentát" v historii? Reakce ukrajinského premiéra vešla do dějin bizáru

Eliška Novotná Eliška Novotná
před 1 hodinou
Ve středu uplynulo přesně jedenadvacet let od chvíle, kdy ukrajinský student Dmytro Romanjuk hodil vejce na tehdejšího premiéra a prezidentského kandidáta Viktora Janukovyče. Na Ukrajině má video z incidentu čestné místo v dějinách politického bizáru, lidé si ho na sítích dodnes pravidelně připomínají.
"Atentát" vejcem na Viktora Janukovyče v roce 2014 | Video: X/nexta_tv

Incident se odehrál 24. září 2004 na západě Ukrajiny ve městě Ivano-Frankivsk na místní univerzitě, kam Janukovyč dorazil autobusem. Ihned po vystoupení po něm hodil student prvního ročníku Dmytro Romanjuk vejce. Politik v reakci upadl na zem, jako kdyby ho zasáhl profesionální odstřelovač. 

