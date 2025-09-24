Trump se vztekal. Zradil ho eskalátor a pak i čtecí zařízení. OSN má vysvětlení

"Toto jsou dvě věci, které jsem dostal od OSN: špatný eskalátor a špatný telepromter," popíchl Trump organizaci ve svém projevu na 80. valném shromáždění OSN v New Yorku.
Narážel tím na dva incidenty, ke kterým došlo během jeho návštěvy. Když Trump s první dámou Melanií dorazili do sídla OSN na náměstí Náměstí Spojených národů na Manhattanu, krátce zapózovali pro média a následně zamířili k eskalátoru. Jenže jezdící schody v momentě, kdy na ně prezident s první dámou stoupli, nečekaně zastavily.
Melania, která stála přímo před Trumpem ve vysokých podpatcích, zastavení nečekala a prudce se vrhla dopředu.
Byť vedlejší eskalátor normálně fungoval, první pár Spojených států se rozhodl vyjít po tom "zmraženém". "Kdyby nebyla první dáma ve skvělé kondici, spadla by. Ale ona je ve skvělé kondici, oba jsme ve skvělé kondici…takže jsme oba zůstali stát," poznamenal později Trump.
Eskalátor zastavil kameraman, tvrdí OSN
"Pokud někdo v OSN úmyslně zastavil eskalátor, když na něj prezident a první dáma nastupovali, je třeba jej okamžitě propustit a vyšetřit," napsala po incidentu tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová.
List Times uvedl, že někteří zaměstnanci OSN údajně zvažovali zastavení eskalátorů a výtahů v budově, aby upozornili na nedostatky financování, kterým organizace za Trumpovy administrativy čelila.
OSN později vysvětlila, že eskalátor se zastavil kvůli bezpečnostnímu mechanismu, o který mohl zavadit Trumpem najatý kameraman, když jel po eskalátoru pozpátku, aby co nejlépe nasnímal prezidentský pár.
Technické problémy tím pro Trumpa neskončily
Když prezident přistoupil ke svému ostře sledovanému projevu před Valným shromážděním OSN, upozornil, že mu nefunguje telepromter (čtecí zařízení). "Mohu jen říct, že kdokoli tento teleprompter obsluhuje, má velký problém," podotkl.
Úředník OSN pro BBC později sdělil, že teleprompter v té chvíli obsluhoval tým Bílého domu, který si přinesl vlastní notebooky a připojil je do systému OSN.
Trump oba incidenty využil ke kritice efektivity a standardů organizace. Vedle toho připomněl své dřívější interakce s OSN a zmínil svůj neúspěšný pokus o rekonstrukci sídla OSN na počátku století.
"Nikdy mi Organizace spojených národů nevolala ohledně finalizace dohody. Jediné, co jsem od OSN dostal, byly eskalátory, které se cestou nahoru zastavily," dodal.
Trumpův projev na Valném shromáždění byl jeho prvním vystoupením na tomto fóru od návratu do prezidentského úřadu. Ve svém projevu zdůraznil úspěchy své administrativy, zopakoval tvrzení, že ukončil již sedm válek, a zároveň naznačil, že OSN k těmto výsledkům nijak nepřispěla, čímž zpochybnil relevanci organizace.