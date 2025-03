Voják Olexandr: Politikaření na Ukrajině mi hodně vadí. Příměří si neumím představit

Petr Žídek

S Olexandrem Šeršunem, bývalým zakladatelem a dlouholetým předsedou profesní organizace zakarpatských turistických průvodců, poradcem starosty Mukačeva, nyní operátorem roty úderných bezpilotních leteckých prostředků 82. samostatné bukovinské úderné výsadkové brigády, jsem si povídal o tom, jak jezdí vojáci na dovolenou, proč nevstoupil do armády hned na začátku války a co na to jeho rodina.

6:28 Olexandr Šeršun, voják na dovolené | Video: Petr Zídek