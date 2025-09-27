Zahraničí

"Ohrožuje národní bezpečnost, odvolejte ji." Trump se obul do šéfky z Microsoftu

před 3 hodinami
Společnost Microsoft by měla propustit svoji prezidentku pro globální záležitosti Lisu Monacovou, uvedl v příspěvku na sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump. Monacová, která v minulosti působila ve vládách dvou demokratických prezidentů, je podle Trumpa hrozbou pro národní bezpečnost USA, zejména vzhledem k významným smlouvám, které Microsoft uzavřel s vládou USA.
Lisa Monacová. prezidentka společnosti Microsoft pro globální záležitosti.
Lisa Monacová. prezidentka společnosti Microsoft pro globální záležitosti.

Agentura Reuters upozornila, že tento krok se zdá být nejnovější snahou Trumpa pomstít se těm, které považuje za politické nepřátele. Jeho příspěvek se objevil krátce po obvinění bývalého ředitele FBI Jamese Comeyho ze dvou trestných činů.

Monacová pomáhala koordinovat reakci ministerstva spravedlnosti na útoky příznivců Trumpa na Kapitol 6. ledna 2021. Působila jako bezpečnostní poradkyně v administrativě prezidenta Baracka Obamy a byla náměstkyní ministra spravedlnosti v administrativě prezidenta Joea Bidena. Pro Microsoft začala pracovat v červenci a na starost má spolupráci firmy s vládami po celém světě, jak uvádí její profil na síti LinkedIn.

Trump upozornil, že Monacové byla v únoru odebrána bezpečnostní prověrka a americká vláda jí zakázala vstup do všech federálních budov. Podle Trumpa se Monacová dopustila mnoha protiprávních činů.

"Můj názor je, že Microsoft by měl okamžitě ukončit pracovní poměr Lisy Monacové," napsal Trump.

Microsoft se k Trumpovu příspěvku odmítl vyjádřit a Monacová na žádost o komentář nereagovala.

Od svého návratu do úřadu v lednu Trump využívá prezidentské pravomoci k prosazování vlastních zájmů, píše Reuters. Podmínil například federální financování změnami na univerzitách a propustil státní zástupce zapojené do vyšetřování pro němu.

Trumpova administrativa zároveň zasahuje do podnikatelského prostředí v dosud nevídaném rozsahu. Požadovala rezignaci šéfa Intelu, kterého nakonec prezident pochválil a souhlasil, aby vláda získala v podniku podíl. Pod tlakem Bílého domu také stanice ABC na několik dní stáhla z vysílání show komika Jimmyho Kimmela.

Technologické firmy, včetně Microsoftu, se během druhého Trumpova mandátu snaží zlepšit vztahy s Bílým domem. Mnoho prominentních technologických lídrů se zúčastnilo lednové inaugurace a někteří byli pozváni i do prezidentského sídla. Šéf Microsoftu Satya Nadella nedávno navštívil Bílý dům, kde povečeřel s Trumpem a dalšími zástupci technologického sektoru. Prezident i jeho republikáni v minulosti kritizovali údajnou zaujatost tohoto odvětví vůči konzervativcům.

 
