Záhada zmizení báječné pilotky Earhartové. Trump teď učinil zásadní krok

"Její zmizení, ke kterému došlo před téměř 90 lety, uchvátilo miliony lidí," uvedl Trump. "Nařizují své administrativě, aby odtajnila a zveřejnila všechny vládní záznamy týkající se Amelie Earhartové," dodal.
Earhartová byla průkopnicí ženského létání. V květnu 1932 se stala první ženou, jež bez mezipřistání přeletěla Atlantský oceán. V roce 1937 se Earhartová spolu s navigátorem Fredem Noonanem vydali na palubě upraveného dvoumotorového stroje Lockheed Electra obletět svět. V červenci 1937 měli za sebou už 35 000 kilometrů a zbývalo jim posledních 11 000 na přelet Tichého oceánu.
Na poslední etapu své cesty odstartovali 2. července z Nové Guineje. Před sebou měli mezipřistání na Howlandově ostrově, kde měli doplnit palivo a zamířit na Havaj a do Kalifornie. Na Howlandův ostrov však nikdy nedoletěli.
Prezident Franklin Roosevelt posléze nařídil rozsáhlé pátrání. Vše ale bylo marné a pilotka byla 5. ledna 1939 úředně prohlášena za mrtvou. Její nejasný konec dal vzniknout i několika konspiračním teoriím. Podle jedné ji zajali Japonci, podle jiné zase byla její havárie jen záminkou pro letecký průzkum japonských vojenských základen v oblasti a Earhartová dál žila v ústraní pod změněnou identitou.
Podle další teorie Earhartová pád letadla přežila a zemřela nejspíš až za několik týdnů na pustém ostrově Nikumaroro ostrovního státu Kiribati.