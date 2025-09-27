Zahraničí

Záhada zmizení báječné pilotky Earhartové. Trump teď učinil zásadní krok

Americký prezident Donald Trump se rozhodl nařídit odtajnění a zveřejnění veškerých záznamů vlády Spojených států, které se týkají zmizení slavné americké pilotky Amelie Earhartové. Trump o svém rozhodnutí informoval na sociální síti Truth Social. Earhartová zmizela v roce 1937 při svém pokusu o oblet zeměkoule.
"Její zmizení, ke kterému došlo před téměř 90 lety, uchvátilo miliony lidí," uvedl Trump. "Nařizují své administrativě, aby odtajnila a zveřejnila všechny vládní záznamy týkající se Amelie Earhartové," dodal.

Earhartová byla průkopnicí ženského létání. V květnu 1932 se stala první ženou, jež bez mezipřistání přeletěla Atlantský oceán. V roce 1937 se Earhartová spolu s navigátorem Fredem Noonanem vydali na palubě upraveného dvoumotorového stroje Lockheed Electra obletět svět. V červenci 1937 měli za sebou už 35 000 kilometrů a zbývalo jim posledních 11 000 na přelet Tichého oceánu.

Na poslední etapu své cesty odstartovali 2. července z Nové Guineje. Před sebou měli mezipřistání na Howlandově ostrově, kde měli doplnit palivo a zamířit na Havaj a do Kalifornie. Na Howlandův ostrov však nikdy nedoletěli.

Prezident Franklin Roosevelt posléze nařídil rozsáhlé pátrání. Vše ale bylo marné a pilotka byla 5. ledna 1939 úředně prohlášena za mrtvou. Její nejasný konec dal vzniknout i několika konspiračním teoriím. Podle jedné ji zajali Japonci, podle jiné zase byla její havárie jen záminkou pro letecký průzkum japonských vojenských základen v oblasti a Earhartová dál žila v ústraní pod změněnou identitou.

Podle další teorie Earhartová pád letadla přežila a zemřela nejspíš až za několik týdnů na pustém ostrově Nikumaroro ostrovního státu Kiribati.

