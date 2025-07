Odvolaný jihokorejský prezident Jun Sok-jol putoval zpět do cely

Jihokorejský exprezident Jun-sok Jol několik hodin po vydání zatykače opět nastoupil do vazby, kde bude nejméně 20 dní. Pokud prokuratura Juna obviní z dalších činů v kauze prosincového vyhlášení stanného práva, jeho pobyt za mřížemi se může prodloužit až o půl roku, informuje agentura Jonhap.

Centrální okresní soud v Soulu zatykač vydal ve čtvrtek po 2:00 místního času (středa 19:00 SELČ), čímž vyhověl nedělní žádosti zvláštního prokurátora Čcho Un-suka. Ten se obává, že by exprezident mohl zničit důkazy týkající se mimořádného stavu nebo uprchnout. Jun a jeho právní tým, kteří se slyšení osobně účastnili, všechna obvinění odmítli.

Odvolaný prezident byl do hodiny převezen do detenčního zařízení v Uiwangu jižně od Soulu, kde je coby vězeň číslo 3617 podle webu The Korea Times v cele o deseti metrech čtverečních s televizí, toaletou či matrací na zemi. Ve vazbě bude 20 dní a pokud jej prokurátor obviní v dalších bodech, může se lhůta prodloužit až na šest měsíců. Jun, který čelí mimo jiné i obvinění ze vzpoury a zneužití pravomoci, pobýval v samovazbě i od 19. ledna do 8. března.

Verdikt přivítala vládní Demokratická strana (DS), podle níž "nebylo jiného východiska". Opoziční Strana lidové moci (PPP), jíž byl exprezident donedávna členem, naopak nad uvězněním vyjádřila lítost.

Jun čelí pěti obviněním: Údajně porušil práva členů kabinetu tím, že před vyhlášením stanného práva povolal jen vybrané ministry, vytvořil falešný dokument o vyhlášení stanného práva, aby své rozhodnutí ospravedlnil, a svému mluvčímu pro zahraniční média nařídil, aby jim lhal ohledně snahy porušit ústavu. Prokuratura jej také viní z příkazu prezidentské službě, aby bránila jeho lednovému zadržení, a z nařízení smazat záznamy rozhovorů ohledně zavedení mimořádného stavu.

Zvláštní prokurátor bude podle agentury Reuters také vyšetřovat, zda Jun nechal dva měsíce před vyhlášením stanného práva do Severní Koreje záměrně vyslat drony s letáky, aby ve své zemi vyvolal obavy z bezpečnosti, které měly sloužit jako záminka pro mimořádný stav. Plánovaná odveta KLDR ale nepřišla.

Politická krize v Jižní Koreji vypukla loni 3. prosince, když Jun vyhlásil stanné právo kvůli údajným sympatiím opozice vůči Severní Koreji a údajné protistátní činnosti opozičních představitelů. Jen několik hodin po ohlášení stanného práva se však proti prezidentovu kroku postavil parlament a výjimečný režim nakonec zrušila vláda. Poslanci Juna zbavili 14. prosince pravomocí a ústavní soud jej z funkce odvolal 4. dubna.