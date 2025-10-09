Zahraničí

Odvolací soud ve Francii zpřísnil muži trest za znásilňování Pelicotové

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Odvolací soud ve Francii ve čtvrtek zpřísnil trest vězení z devíti na deset let Husamettinu Doganovi, který jako jediný z 51 mužů odsouzených za dlouholeté znásilňování Gisèle Pelicotové nesouhlasil s původním trestem. Informovala o tom agentura AFP. Francouzská prokuratura v odvolacím řízení žádala pro Dogana 12 let za mřížemi.
Gisele Pelicotová u soudu 19. prosince 2024.
Gisele Pelicotová u soudu 19. prosince 2024. | Foto: Reuters

Znásilňování Pelicotové organizoval dlouhodobě její manžel, který svou ženu předtím omámil, vše navíc natáčel na video. Dogana soud nižší instance poslal na devět let do vězení za znásilnění s přitěžujícími okolnostmi.

Muž s trestem nesouhlasil a tvrdil, že považoval pohlavní styk s Pelicotovou a jejím manželem za dobrovolný. Pelicotová ve středu ve své výpovědi Doganovi řekla, že mu žádné svolení nedala. Vyzvala ho, aby nebyl zbabělý a přijal odpovědnost za své činy.

Související

Francie bude mít nového premiéra do dvou dnů, tvrdí končící šéf vlády Lecornu

Sébastien Lecornu

Doganovi v odvolacím procesu hrozilo až dvacetileté vězení. Takto vysoký trest nebyl ale podle AFP pravděpodobný, protože vězení v této výši uložil soud jako organizátorovi znásilňování bývalému manželovi Pelicotové.

Dalších 49 mužů, kteří se ze znásilňování před soudem zodpovídali, dostalo tresty v rozmezí od tří do 15 let vězení. Patnáctiletý trest vězení uložil soud muži, který Pelicotovou šestkrát znásilnil.

Mediálně sledovaný případ Francií hluboce otřásl a vyvolal debaty o násilí na ženách. Pelicotová se při soudním procesu na konci minulého roku podle AFP stala feministickou ikonou, když svolila, aby byl proces veřejný, a odmítla anonymitu se slovy, že hanbu mají cítit muži, kteří ji znásilnili.

 
Mohlo by vás zajímat

Církevní "telenovela“. Biskup měl 17 milenek, odhalila ho jeho uklízečka

Církevní "telenovela“. Biskup měl 17 milenek, odhalila ho jeho uklízečka

Izraelští rukojmí budou propuštěni v pondělí nebo v úterý, hlásí Trump

Izraelští rukojmí budou propuštěni v pondělí nebo v úterý, hlásí Trump

"Už je tady zas, postrach Evropy!" Němci analyzují Babišův comeback

"Už je tady zas, postrach Evropy!" Němci analyzují Babišův comeback

"Problémy lze řešit jen diplomatickou cestou." Putin chválí Trumpův plán pro Gazu

"Problémy lze řešit jen diplomatickou cestou." Putin chválí Trumpův plán pro Gazu
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Francie soud znásilnění trest

Právě se děje

před 1 minutou
Česko - Chorvatsko. Odveta za debakl, Češi chtějí rozfoukat naději na přímý postup

ŽIVĚ
Česko - Chorvatsko. Odveta za debakl, Češi chtějí rozfoukat naději na přímý postup

Sledujte online přenos z utkání kvalifikace o postup na mistrovství světa ve fotbale 2026 mezi Českem a Chorvatskem.
před 12 minutami
Církevní "telenovela“. Biskup měl 17 milenek, odhalila ho jeho uklízečka

Církevní "telenovela“. Biskup měl 17 milenek, odhalila ho jeho uklízečka

Peruánský biskup rezignoval na svou funkci poté, co Vatikán odhalil jeho překvapivě pestrý milostný život. Ciro Quispe López měl mít až 17 milenek.
Aktualizováno před 23 minutami
Izraelští rukojmí budou propuštěni v pondělí nebo v úterý, hlásí Trump

Izraelští rukojmí budou propuštěni v pondělí nebo v úterý, hlásí Trump

Izraelští rukojmí budou propuštěni v pondělí nebo úterý, prohlásil americký prezident Donald Trump. Věří, že příměří v Gaze povede k trvalému míru.
před 42 minutami
Další kotrmelec. Na vnitro míří Metnar, původní kandidát ANO se měl znelíbit Babišovi

Další kotrmelec. Na vnitro míří Metnar, původní kandidát ANO se měl znelíbit Babišovi

Poté, co Okamura prohlásil, že chce hlavu policejního prezidenta kvůli svému vlastnímu trestnímu stíhání, zavládla panika na všech stranách.
před 53 minutami
Česko má problém, všímá si zámoří dalšího propadu. Vzývaný supertalent stále tápe

Česko má problém, všímá si zámoří dalšího propadu. Vzývaný supertalent stále tápe

Je to zpráva, která by ještě v desátých letech působila bizarně. V začínající sezoně hokejové NHL mají jisté místo v týmu jen dva čeští obránci.
před 1 hodinou
Linka pro seniory: Příběh starší ženy trpící úzkostí, která nedokázala vyjít ven

Linka pro seniory: Příběh starší ženy trpící úzkostí, která nedokázala vyjít ven

Duševní zdraví seniorů je opomíjený, ale častý problém. Kromě závažných stavů, jako jsou sebevražedné myšlenky, řeší starší lidé i pocity osamělosti.
před 1 hodinou
"Už je tady zas, postrach Evropy!" Němci analyzují Babišův comeback

"Už je tady zas, postrach Evropy!" Němci analyzují Babišův comeback

Andrej Babiš je podle německého deníku postrach Evropy.
Další zprávy