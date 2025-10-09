Odvolací soud ve Francii zpřísnil muži trest za znásilňování Pelicotové

Znásilňování Pelicotové organizoval dlouhodobě její manžel, který svou ženu předtím omámil, vše navíc natáčel na video. Dogana soud nižší instance poslal na devět let do vězení za znásilnění s přitěžujícími okolnostmi.
Muž s trestem nesouhlasil a tvrdil, že považoval pohlavní styk s Pelicotovou a jejím manželem za dobrovolný. Pelicotová ve středu ve své výpovědi Doganovi řekla, že mu žádné svolení nedala. Vyzvala ho, aby nebyl zbabělý a přijal odpovědnost za své činy.
Doganovi v odvolacím procesu hrozilo až dvacetileté vězení. Takto vysoký trest nebyl ale podle AFP pravděpodobný, protože vězení v této výši uložil soud jako organizátorovi znásilňování bývalému manželovi Pelicotové.
Dalších 49 mužů, kteří se ze znásilňování před soudem zodpovídali, dostalo tresty v rozmezí od tří do 15 let vězení. Patnáctiletý trest vězení uložil soud muži, který Pelicotovou šestkrát znásilnil.
Mediálně sledovaný případ Francií hluboce otřásl a vyvolal debaty o násilí na ženách. Pelicotová se při soudním procesu na konci minulého roku podle AFP stala feministickou ikonou, když svolila, aby byl proces veřejný, a odmítla anonymitu se slovy, že hanbu mají cítit muži, kteří ji znásilnili.