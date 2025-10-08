Zahraničí

Francie bude mít nového premiéra do dvou dnů, tvrdí končící šéf vlády Lecornu

ČTK ČTK
před 52 minutami
Francie může mít nového premiéra do 48 hodin. Ve středu večer to po jednání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem prohlásil dosluhující ministerský předseda Sébastien Lecornu, napsala agentura Reuters. Lecornu v pondělí podal demisi, Macron ho ale pověřil tím, aby se do středečního večera pokusil v debatách s představiteli politických stran navrhnout možné řešení krize.
Odcházející francouzský premiér Sébastien Lecornu v sídle Matignon.
Odcházející francouzský premiér Sébastien Lecornu v sídle Matignon. | Foto: ČTK

Po premiérově demisi se Macron dostal pod politický tlak, aby vypsal nové parlamentní volby, případně aby rezignoval na funkci hlavy státu. Lecornu Macronovi rovněž řekl, že většina v parlamentu je proti rozpuštění zákonodárného sboru.

"Řekl jsem prezidentovi, že vyhlídky na rozpuštění se vzdalují a věřím, že situace umožní prezidentovi jmenovat premiéra v příštích 48 hodinách," řekl Lecornu.

Končící premiér už dříve během dne řekl, že mezi politickými stranami je vůle schválit do konce prosince státní rozpočet na příští rok. Vedle rozpočtových škrtů je velkým třecím bodem v parlamentu i sporná důchodová reforma. "Musíme najít cestu, jak vést debatu o penzijní reformě," uvedl Lecornu. Poznamenal, že pozastavení reformy, jejíž součástí je zvýšení věku pro odchod do penze o dva roky na 64 let, by rozpočet v roce 2027 stálo tři miliardy eur, tedy 73 miliard korun.

Francouzská politická krize pokračuje po Macronově druhém zvolení do funkce v roce 2022 a po loňských předčasných parlamentních volbách, které vedly k ještě větší roztříštěnosti parlamentu. Lecornu byl pátým Macronovým premiérem za poslední dva roky poté, co ministerský předseda François Bayrou neustál na začátku září hlasování o důvěře kvůli plánovaným rozpočtovým škrtům.

 
