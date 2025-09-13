Turecká policie zadržela opozičního starostu a dalších 47 lidí. Viní je z korupce

Policie v sobotu brzy ráno podnikla razie na 72 místech, aby zabavila dokumenty a zadržela 48 lidí podezřelých mimo jiné ze zpronevěry, úplatkářství a manipulace s veřejnými zakázkami. Jde o poslední vlnu zatýkání, kterou úřady na začátku roku kvůli údajné korupci zahájily. Ve vazbě kvůli tomu skončil primátor Istanbulu Ekrem Imamoglu i další starostové, před měsícem například starosta istanbulské městské části Beyoglu Inan Güney.
V příspěvku na síti X opoziční politik Mutlu, starosta istanbulského obvodu Bayrampaşa, uvedl, že nic neschovává, a vyšetřování označil za politickou operaci založenou na nepodložených pomluvách.
CHP odmítá, že by se její starostové dopustili korupce. Podle ní se vládní Strana spravedlnosti a rozvoje (AKP) prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana snaží zbavit nepohodlné politické konkurence. Zatýkání začalo, když v roce 2024 opozice uspěla v komunálních volbách. CHP jmenovala Imamoglua, který je stále ve vězení, jako svého kandidáta v příštích prezidentských volbách. Zadržení tehdejšího istanbulského primátora v březnu vyvolalo rozsáhlé protesty.
Vláda tvrdí, že justice je v Turecku nezávislá a že opoziční CHP na radnicích vytvořila korupční sítě.