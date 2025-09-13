Zahraničí

Turecká policie zadržela opozičního starostu a dalších 47 lidí. Viní je z korupce

ČTK ČTK
před 59 minutami
Turecká policie nařídila zadržení Hasana Mutlua, opozičního starosty jedné z městských částí Istanbulu, a dalších téměř pěti desítek lidí. Vyšetřuje je kvůli obvinění z korupce, informoval v sobotu státní zpravodajský kanál TRT Haber. Zástupci opoziční Lidové republikánské strany (CHP) dlouhodobě odmítají nařčení z korupce svých starostů a tvrdí, že úřady jednají na politickou objednávku vlády.
Proti rozsudku, kterým byli odstaveni od moci zástupci opoziční Lidové republikánské strany (CHP) v místních zastupitelstvech, se v Istanbulu konaly masové demonstrace.
Proti rozsudku, kterým byli odstaveni od moci zástupci opoziční Lidové republikánské strany (CHP) v místních zastupitelstvech, se v Istanbulu konaly masové demonstrace. | Foto: Reuters

Policie v sobotu brzy ráno podnikla razie na 72 místech, aby zabavila dokumenty a zadržela 48 lidí podezřelých mimo jiné ze zpronevěry, úplatkářství a manipulace s veřejnými zakázkami. Jde o poslední vlnu zatýkání, kterou úřady na začátku roku kvůli údajné korupci zahájily. Ve vazbě kvůli tomu skončil primátor Istanbulu Ekrem Imamoglu i další starostové, před měsícem například starosta istanbulské městské části Beyoglu Inan Güney.

Související

Ani Facebook, ani TikTok. Turecko po výzvě opozice k protestům blokuje sítě

TikTok, ilustrační foto

V příspěvku na síti X opoziční politik Mutlu, starosta istanbulského obvodu Bayrampaşa, uvedl, že nic neschovává, a vyšetřování označil za politickou operaci založenou na nepodložených pomluvách.

CHP odmítá, že by se její starostové dopustili korupce. Podle ní se vládní Strana spravedlnosti a rozvoje (AKP) prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana snaží zbavit nepohodlné politické konkurence. Zatýkání začalo, když v roce 2024 opozice uspěla v komunálních volbách. CHP jmenovala Imamoglua, který je stále ve vězení, jako svého kandidáta v příštích prezidentských volbách. Zadržení tehdejšího istanbulského primátora v březnu vyvolalo rozsáhlé protesty.

Vláda tvrdí, že justice je v Turecku nezávislá a že opoziční CHP na radnicích vytvořila korupční sítě.

Související

Turecký hněv. V Istanbulu demonstrovaly statisíce lidí proti zadržení exstarosty

Protesty, demonstrace, Turecko
 
Mohlo by vás zajímat

Před izraelskou ofenzivou uprchlo z Gazy a okolí už na čtvrt milionu Palestinců

Před izraelskou ofenzivou uprchlo z Gazy a okolí už na čtvrt milionu Palestinců

Už má Kim Čong-un vybráno? Připravuje se převzít moc, tvrdí analytici o jeho nástupci

Už má Kim Čong-un vybráno? Připravuje se převzít moc, tvrdí analytici o jeho nástupci

Reakce na ruské drony v Polsku. Operace Východní stráž posílí ochranu NATO

Reakce na ruské drony v Polsku. Operace Východní stráž posílí ochranu NATO

Ve Švédsku zuří netradiční válka gangů. Klany v ní bojují o monopol na pita chleba

Ve Švédsku zuří netradiční válka gangů. Klany v ní bojují o monopol na pita chleba
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Turecko policie opozice

Právě se děje

před 12 minutami
Před izraelskou ofenzivou uprchlo z Gazy a okolí už na čtvrt milionu Palestinců

Před izraelskou ofenzivou uprchlo z Gazy a okolí už na čtvrt milionu Palestinců

Armáda vyzývá lidi v Gaze k evakuaci před rozsáhlou ofenzivou proti teroristickému hnutí Hamás. Izrael útočil na město i v noci na sobotu.
před 56 minutami
Už má Kim Čong-un vybráno? Připravuje se převzít moc, tvrdí analytici o jeho nástupci

Už má Kim Čong-un vybráno? Připravuje se převzít moc, tvrdí analytici o jeho nástupci

Severní Korea, jeden z nejuzavřenějších států světa, má nový předmět zahraničního zájmu: Kim Ču-ae, dceru současného vůdce Kim Čong-una.
před 59 minutami
Turecká policie zadržela opozičního starostu a dalších 47 lidí. Viní je z korupce

Turecká policie zadržela opozičního starostu a dalších 47 lidí. Viní je z korupce

Zástupci opoziční Lidové republikánské strany (CHP) dlouhodobě odmítají nařčení z korupce svých starostů s tím, že úřady jednají na objednávku vlády.
před 1 hodinou
Jsi zrádce, spílají Srbové Djokovičovi. Tenista se přestěhoval i s rodinou do Atén

Jsi zrádce, spílají Srbové Djokovičovi. Tenista se přestěhoval i s rodinou do Atén

Před rokem v létě Novak Djokovič křepčil pod Eiffelovou věží s obmotanou srbskou vlajkou jako hrdina národa.
před 1 hodinou

Vesmír může být plný lovců, rozhodně bych na nás neupozorňoval, říká známý ufolog

Vesmír může být plný lovců, rozhodně bych na nás neupozorňoval, říká známý ufolog
Prohlédnout si 7 fotografií
Případ Služín
Případ Vranov
Aktualizováno před 2 hodinami
Reakce na ruské drony v Polsku. Operace Východní stráž posílí ochranu NATO

ŽIVĚ
Reakce na ruské drony v Polsku. Operace Východní stráž posílí ochranu NATO

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 2 hodinami
Ve Švédsku zuří netradiční válka gangů. Klany v ní bojují o monopol na pita chleba

Ve Švédsku zuří netradiční válka gangů. Klany v ní bojují o monopol na pita chleba

Zločinecké sítě ve švédském stockholmském regionu využívají pekárny jako krytí pro praní peněz a další nelegální činnost.
Další zprávy