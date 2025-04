Čína sbírá na Ukrajině bojové zkušenosti a přebírá proruské narativy, říká analytička

Ukrajinská vláda otevřeně obvinila Čínu z účasti ve válce na straně Ruska poté, co její jednotky zadržely dva čínské občany bojující v řadách ruské armády. Dle prezidenta Zelenského jde o zásadní průlom ve vývoji konfliktu. Čína jakékoliv oficiální zapojení popřela. "Čínská prohlášení bych nebrala moc vážně," říká analytička z Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) věnující se Číně Ivana Karásková.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že ministra zahraničí Andrije Sybihu pověřil, aby urychleně kontaktoval čínskou stranu a získal oficiální vysvětlení celé situace. Ukrajinská strana zároveň upozorňuje, že se nejedná o ojedinělý případ.

Podle Zelenského existují indicie, že čínských občanů zapojených do bojů může být výrazně více. O tom, že se nejspíše čínští vojáci účastní bojů na Ukrajině, se podle analytičky z Asociace pro mezinárodní otázky Ivany Karáskové mluvilo v komunitě analytiků věnujících se Číně od doby, kdy se na veřejnosti objevily informace, že na frontě už bojují severokorejští vojáci.

Zelenskyj tvrdí, že čínských vojáků na Ukrajině je více

Zadržení Číňani ve věku 31 a 33 let měli být podle ukrajinských zdrojů součástí šestičlenné jednotky operující na východě Ukrajiny v Doněcké oblasti, kde probíhá intenzivní ruská ofenziva. Jejich identitu prý potvrdily osobní doklady, bankovní karty a další materiály nalezené při zatčení.

Na sociálních sítích se mezitím objevilo video údajně zachycující jednoho ze zadržených v poutech a vojenské uniformě. "To video na mě působí trochu jako zpravodajská hra. V tom smyslu, že se pravděpodobně o státních příslušnících Číny na Ukrajině už vědělo dřív a teď se zrovna hodí tu informaci zveřejnit," říká k důkazu o přítomnosti čínských vojáků Karásková.

Stále však zůstává nejasné, zda se jednalo o členy čínských ozbrojených sil, nebo o žoldáky, kteří se do konfliktu zapojili na vlastní pěst. Podle Karáskové jsou obě možnosti ve hře, ale za pravděpodobnější považuje scénář čínských vojáků speciálních sil, kteří na Ukrajině sbírali informace.

Čína se snaží vypadat neutrálně

"Čínská lidová armáda nemá přímou bojovou zkušenost a Čína stála v minulosti o to, aby její vojáci i policisté byli začleněni do misí k udržování míru pod hlavičkou OSN, protože se díky tomu dostanou do kontaktu s nepřítelem a získají bojové zkušenosti," dodává analytička. Získání informací a trénování vlastního vojska stojí podle ní i za přítomností čínských vojáků na ukrajinském bojišti.

Západní zpravodajské služby, včetně těch britských, zatím nedisponují důkazy o přímém zapojení čínského státu do verbování. Američtí představitelé označili celou situaci za "znepokojivou", ale rovněž přiznali, že zatím nemají k dispozici konkrétní důkazy o státní účasti Pekingu.

Čína se k situaci postavila rezervovaně a popřela jakékoli oficiální zapojení. Představitelé v Pekingu prohlásili, že vždy vyzývali své občany, aby se vyhýbali ozbrojeným konfliktům, a slíbili, že ověří informace o údajném zajetí dvou svých občanů. Současně však kritizovali Ukrajinu za to, že podrývá konstruktivní roli Číny v hledání mírového řešení konfliktu.

Bezpečnostní a ekonomické zájmy Pekingu

Podle Karáskové si Čína buduje image mírumilovné země, která se nezapojuje do vojenských konfliktů. A to ani na Ukrajině, kde se stále snaží tvářit jako neutrální, i přesto, že přebírá proruské narativy. "Čína vnímá konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou v zásadě jako zástupný konflikt s NATO a se Spojenými státy americkými," vysvětluje Karásková. Peking má podle ní zájem o Ukrajinu z ekonomického hlediska a rád by se podílel na poválečné rekonstrukci země. Bezpečnostní a ideologické zájmy ale tuto prioritu oddalují.

"Čínský přístup k Ukrajině jsme viděli i tady u nás ve střední Evropě, když česká vláda zablokovala tehdy deset prokremelských alternativních médií s tím, že nechce, aby se tady šířila proruská propaganda hned po invazi po roce 2022. Tak všechny proruské narativy migrovaly do čínských státních médií, která vysílají v lokálních jazycích, tedy i v češtině," dodává analytička.

Američané se nezúčastní setkání v Ramsteinu

Informace o čínských vojácích přichází v době, kdy Spojenými státy zprostředkované příměří ohledně útoků na energetickou infrastrukturu a Černé moře naráží na limity. Rusko v posledních dnech zesílilo bombardování civilních cílů, mimo jiné i Zelenského rodného města Kryvyj Rih, kde při útoku zahynulo 20 lidí, včetně devíti dětí.

Před několika dny oznámil také americký ministr obrany Pete Hegseth, že se nezúčastní setkání v Ramsteinu, kde se pravidelně scházejí zástupci padesáti zemí za účelem koordinace pomoci Ukrajině.

Že za zveřejněním informací o čínské účasti může stát i nedávný krok americké administrativy, nevylučuje ani Ivana Karásková. "Existuje spousta důvodů, proč se informace na veřejnost dostala zrovna teď. Za načasováním může stát nějaký politický zájem nebo vyjednávání. Co přesně za tím vězí, je velmi těžké odhadnout a může to být i neúčast Američanů na jednání v Ramsteinu," uzavírá analytička.