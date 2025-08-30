"Nepřijatelné." Francie či Španělsko tepou americké vízové restrikce pro Palestince

Francouzský ministr Jean-Noël Barrot zdůraznil, že přístup do sídla Organizace spojených národů na zasedání Valného shromáždění nesmí být omezován. "Sídlo OSN je neutrálním místem. Je to svatyně ve službách míru," prohlásil.
Španělský ministr zahraničí José Manuel Albares označil americký krok za nepřijatelný, šéf irské diplomacie Simon Harris zase požaduje, aby proti němu sedmadvacítka co nejdůrazněji protestovala.
Washington v pátek své rozhodnutí zdůvodnil tvrzením, že palestinská organizace se jasně nedistancovala od terorismu. Palestince kritizuje také za jejich úsilí o mezinárodní uznání palestinského státu, což se v září chystá udělat řada zemí.
Na Valném shromáždění podle všeho nebude moci vystoupit ani prezident Palestinské samosprávy Mahmúd Abbás. Palestinská samospráva americký krok považuje za porušení mezinárodní dohody o sídle OSN z roku 1947, která zaručuje vstup mezinárodních delegací do newyorského areálu OSN.
Řada zemí včetně Británie, Francie či Kanady oznámila, že se na Valném shromáždění chystá uznat Stát Palestina. Chce tak vyjádřit podporu dvoustátnímu řešení konfliktu mezi Izraelem a Palestinci, které se i v důsledku nynější války v Pásmu Gazy výrazně vzdálilo.