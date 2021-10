Němečtí extremisté chtěli na hranici zastavovat migranty. Bajonetem, mačetou a obušky

Německá policie zabránila ozbrojeným členům německé krajně pravicové skupiny v tom, aby blokovali migranty překračující hranice země s Polskem. Více než pět desítek extremistů bylo vyzbrojeno pepřovými spreji, bajonetem, mačetou a obušky. Informoval o tom zpravodajský server BBC.

Policie má za to, že skupina podporuje krajně pravicovou stranu Der Dritte Weg (Třetí cesta), jejíž název může vyvolávat odkaz na nacistickou třetí říši. Zmíněná strana vyzvala své členy, aby zakročili proti přecházení hranic migranty, jejichž počet se od srpna zvýšil.

Muži zákona v sobotu v noci a v neděli brzy ráno zabavili extremismům zbraně a donutili je opustit příhraniční oblast u města Guben, které leží v Braniborsku zhruba 120 kilometrů jihovýchodně od Berlína.

"Nechceme nechat region napospas neonacistům. Chceme být příkladem v tom, že azyl je a zůstane lidským právem," uvedli organizátoři protestu, který reagoval na aktivitu extremistů, v rozhovoru se zpravodajský serverem Der Spiegel.

Německo nasadilo na hranici s Polskem dalších 800 policistů. Snaží se dostat pod kontrolu počet migrantů, kteří se snaží dostat do Evropské unie z Běloruska, uvedl v neděli ministr vnitra Horst Seehofer. "V současné době tam ve dne i v noci slouží stovky policistů. V případě potřeby jsem připraven jejich stav ještě více posílit," řekl listu Bild am Sonntag. Uvedl, že v letošním roce bylo zaznamenáno více než 6000 nelegálních vstupů do Německa z Polska, kam se dostali přes Bělorusko. Uzavření hranic s Polskem se sice nechystá, ale možná bude nutné znovu zavést kontroly, dodal Seehofer.