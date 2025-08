Nečekaný trik. Ukrajinci v boji proti ruskému nepříteli používají prostitutky

Šéf ukrajinské vojenské rozvědky Kyrylo Budanov v rozhovoru s influencerkou na sociálních sítích prohlásil, že ukrajinští tajní agenti spolupracují se sexuálními pracovnicemi a eskortními modelkami, aby shromáždili unikátní informace.

"Nedokážete si představit, kolik toho muži někdy odhalí jen proto, aby ukázali, jak jsou mocní. A tyto informace se dostanou ke správným lidem," poznamenal šéf ukrajinské vojenské rozvědky. Dodal, že nevidí žádný problém v tom, aby měl důstojník zpravodajské služby sex s prostitutkou, pokud je to pro misi nezbytné.

"Víte, někomu to může znít nepříjemně, nemorálně. Ale co dělat, když je to nutné? Je to otázka etiky a nikdo nás k takovému jednání nikdy nenutil ani netlačil. Ale pro ty, kteří nejsou v manželství, proč ne?" řekl Budanov.

Není to poprvé, co něco takového zaznělo. Už v roce 2023 o nasazování žen pracujících v eskortních a sexuálních službách ke sledování ruských politiků mluvil šéf tajné služby SBU Vasyl Malijuk.

"Agentky pracují za nepřátelskou linií. Některé prošly plastickou chirurgií a mění si osobní údaje," prohlásil tehdy Malijuk. Ve stejné době vyvolalo kritiku udělení vyznamenání "za pomoc vojenské rozvědce Ukrajiny II. stupně" pro blogerku a bývalou eskortní pracovnici Ksjušu Manekenovovou.

Stejnou praktiku ale podle všeho používají tajné služby po celém světě. V roce 2012 svět zaujala zpráva, že dvanáct agentů CIA společně s několika americkými vojáky pořádalo pitku a pozvali si místní prostitutky. Americké úřady se pak obávaly jejich možného napojení na nějakou teroristickou či zločineckou organizaci. To se nakonec nepotvrdilo.

Loni zase Poláci zatkli šestatřicetiletou Bělorusku Darju Ostapenkovou, která v zemi našla azyl s tím, že je prodemokratickou opoziční aktivistkou. Potom ovšem vyšlo najevo, že hvězda OnlyFans a bývalá pornoherečka spolupracuje s tajnou službou diktátora Alexandra Lukašenka a v zemi navazovala kontakty s opozicí.

Dvojití agenti "podporují" Rusko

Budanov se v rozhovoru rozpovídal i o roli dvojitých agentů. "Procento provokatérů nebo dvojitých agentů je poměrně významné. Dvojitých agentů je obzvláště mnoho, fungují stejně dobře pro obě strany," řekl.

Podle něj jsou ukrajinští agenti v Rusku na straně útočící země a ukazují se jako "podporovatelé" Ruska. Operace takzvaných spících agentů podle něj obvykle trvají až sedm let, po kterých jejich mise téměř jistě selžou. Dodal však, že někteří spící agenti fungují i 10 až 20 let a po splnění misí se "tiše vracejí někam do práce".

