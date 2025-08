Výstraha pro Zelenského, ztrácí důvěru Ukrajinců. Důvod je zřejmý

Důvěra ukrajinské veřejnosti vůči prezidentovi Volodymyru Zelenskému klesla na nejnižší úroveň za posledních přibližně šest měsíců. Píše o tom agentura Reuters, podle které to souvisí s nedávnými protesty proti snaze ukrajinského vedení omezit nezávislost protikorupčních úřadů, které se konaly navzdory tomu, že země je kvůli ruské invazi ve válečném stavu.

Průzkum, který provedl Kyjevský mezinárodní sociologický ústav (KIIS), je první, který zkoumá nálady ve společnosti poté, co Zelenskyj mnoho Ukrajinců rozzlobil zákonem, jenž měl protikorupční úřady podřídit jím jmenovanému generálnímu prokurátorovi. Proti zákonu protestovaly v Kyjevě a dalších ukrajinských městech tisíce lidí, což přimělo Zelenského a jeho stranu ustoupit, píše Reuters.

Podle průzkumu KIIS, který se uskutečnil den po přijetí kontroverzního zákona, Zelenskému důvěřovalo 58 procent Ukrajinců. V květnu to bylo 74 procent lidí, nejvíce za rok a půl, v březnu a únoru 67 procent.

Zelenskyj pod vlivem protestů nakonec předložil nový zákon, který původní kontroverzní předpis po několika dnech zrušil a obnovil nezávislost protikorupčních institucí v zemi.

Boj proti korupci a posilování transparentnosti jsou klíčovým požadavkem pro přijetí Ukrajiny do Evropské unie. Mnozí to považují za důležité kritérium nutné pro to, aby země v budoucnu dokázala čelit tlaku ze strany Ruska. Účastníci protestů kritizovali hlavně rychlost, s jakou byl kontroverzní zákon o protikorupčních úřadech přijat, a netransparentnost, jaká legislativní proces provázela. I když byly demonstrace z minulého měsíce mnohem menší, některým připomněly revoluci z roku 2014, která vedla k pádu tehdejšího proruského prezidenta Viktora Janukovyče obviňovaného z úplatkářství a autoritářského stylu vlády.

KIIS uvedl, že ti, kdo Zelenskému nedůvěřují, to zdůvodňují korupcí a tím, jak přistupuje k válce, v níž se Ukrajina skoro tři a půl roku brání ruské agresi. Důvěra v tohoto politika klesala už před protesty, nicméně demonstrace "bezpochyby měly vliv" na pokračující propad, uvedl také ústav. V době ruské invaze měl Zelenskyj nejnižší důvěru loni v prosinci, tehdy mu ji vyjadřovalo 52 procent respondentů. Nynějšího průzkumu se účastnilo 1000 lidí z částí Ukrajiny kontrolovaných vládou v Kyjevě.

Ředitel KIIS Anton Hrušeckyj k současnému průzkumu poznamenal, že Zelenskyj se stále těší dosti velké podpoře, její postupný pokles by však měl být varováním. Setrvalý sestupný trend je znepokojivým signálem, který vyžaduje pozornost a promyšlená rozhodnutí vládnoucích elit, uvedl šéf KIIS.