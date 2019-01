před 2 hodinami

Ukrajinští vyšetřovatelé zabavili zásilku zbraní vyslanou do Oděsy z České republiky. Oznámila to dnes ukrajinská agentura Unian. Kolem 250 samopalů Škorpion, dopravených do ukrajinského přístavního města v minulých dnech, chtěli podle policistů pachatelé s pomocí kompliců v celní službě provézt do země jako lovecké zbraně k následnému prodeji.

Z informací ukrajinské agentury vyplývá, že k odhalení kontrabandu přispěla razie, při níž policie kromě několika českých zbraní zabavila dokumenty, desítky tisíc dolarů, eura a ukrajinské hřivny. Pachatelé měli kromě celníků společníky i mezi policisty a pracovníky ukrajinského kriminalistického ústavu. Pokud budou pachatelé usvědčeni, hrozí jim až dvanáct let vězení a zabavení majetku, uvedla agentura Unian.