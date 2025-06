Tuhle misi nečekali. Jak se žije na základně, odkud nyní mariňáci míří do Los Angeles

Obří základna Camp Pendleton v Kalifornii je svět sám pro sebe. Desítky tisíc vojáků i jejich příbuzných tu mají všechno a levněji než jinde, samozřejmostí je zdravotní pojištění pro celou rodinu. Tyhle výhody mají i druhou stránku - mariňáci musí být stále připraveni k bojovému nasazení kdekoliv po světě. Jak se žije na základně, odkud Trump vyslal stovky vojáků proti demonstrantům v Los Angeles?

Na konci roku 2017, kdy Camp Pendleton navštívil Ondřej Stratilík, nyní reportér deníku Aktuálně.cz, žilo na základně 70 tisíc vojáků US Marine Corps a 38 tisíc jejich rodinných příslušníků. | Foto: Rodney Frye, USMC

Ta situace se na široké pobřežní dálnici číslo 5 ze San Diega do Los Angeles opakuje každé všední ráno. Dlouhé kolony a zácpy vozidel mířící ze sjezdu až do kopců, kde stojí mohutný vstupní checkpoint.

Základna americké námořní pěchoty US Marine Corps totiž absorbuje nejen 70 tisíc vojáků a občanských zaměstnanců a 38 tisíc jejich rodinných příslušníků, kteří v ní žijí, nýbrž také tisícovky dalších lidí, kteří sem dojíždějí za prací. Jde o jednoho z nejdůležitějších zaměstnavatelů v Kalifornii.

A o Campu Pendleton je nyní zase hodně slyšet. Americký republikánský prezident Donald Trump totiž usoudil, že kalifornský demokratický guvernér Gavin Newsom nezvládá potlačit v Los Angeles nepokoje proti vládní migrační politice. K tisícovkám příslušníků Národní gardy se tak připojuje i sedm stovek mariňáků právě z báze Camp Pendleton.

Přímo na této základně americké námořní pěchoty v roce 2017 pracoval Ondřej Stratilík, nyní reportér deníku Aktuálně.cz. Spolu s několika dalšími novináři se do přísně střeženého areálu dostal v doprovodu pilota Nata Greena, jenž se v kabině útočného vrtulníku AH-1Z zúčastnil několika zahraničních operací.

Kontejnery jako terče i model arabské vesnice s mešitou

"Vidíš ty červené kontejnery pod horami napravo?" ukazuje Green, když projíždíme po páteřní silnici kalifornské základny. "Tak to jsou terče, na které s helikoptérami útočíme," pokračuje, zatímco druhou rukou drží volant svého mohutného černého chevroletu.

Během chvíle míjíme bojovou arénu stylizovanou do modelu menší arabské vesnice. Všechno je tu jedna k jedné. Uprostřed areálu stojí mešita se zlatistou kupolí, od níž se odráží ostré kalifornské slunce. V tomhle prostoru mnoho let procházeli náročným bojovým drilem mariňačky a mariňáci, kteří se chystali k nasazení v zemích Blízkého východu.

Camp Pendleton Kalifornská základna zabírá 506 kilometrů čtverečních mezi kopci členitého terénu u pobřeží Tichého oceánu.

Funguje tu 1. Marine Expeditionary Force, hlavní americká síla pro obojživelné a expediční operace v zahraničí.

Kromě desítek tisíc mariňáků tu bydlí i jejich rodiny v 8000 domů, na výcvik sem pravidelně přijíždějí tisícovky rezervistů.

Protože je americká námořní pěchota hlavním uživatelem vrtulníků UH-1Y a AH-1Z, seznamovat se tu s nimi jezdili i čeští vojáci.

V okolí Campu Pendleton bydlí dalších asi 80 tisíc válečných veteránů a vojenských důchodců.

Hlavní mariňácká základna na západním pobřeží vznikla v roce 1942 pro výcvik vojáků mířících do bojů druhé světové války. Zdroj: Americká námořní pěchota

Každý jejich krok v modelové vesničce sledovala kamera. Byly jich tu desítky namontované na sloupech. Díky přímému přenosu velitelé sledují, jestli vojáci dodržují všechny předpisy pro boj v zástavbě či osvobozování zajatců.

A v obřím areálu základny zůstávají vojáci i "po práci". Camp Pendleton je totiž takovým státem ve státě, s desítkami tisíc obyvatel, nemocnicí, letištěm i nákupními centry.

"Mají tu všechno: lékárny, potraviny i restaurace," vypočítává Nate Green. Mariňáci i jejich nejbližší rodiny tady nakoupí pohonné hmoty i elektroniku, a navíc ještě levněji než "za bránou". A jako hlavní benefit nabízí námořní pěchota svým lidem a jejich rodinám zdravotní pojištění, což je ve Spojených státech důležitý žolík.

V létě na surf, v zimě na snowboard

Mladou pilotku vrtulníku UH-1Y Marianne Sparklinovou se zkušenostmi z několika zaoceánských operací však v Campu Pendleton drží i jiné věci. "Je teplo? Tak to se po práci převleču do neoprenu a jdu surfovat. A v zimě si zase vezmu snowboard a jedu do hor," popisuje své oblíbené kratochvíle.

Zatímco na horké betonové ploše letiště se slunečními brýlemi na očích s úsměvem popisuje své koníčky, mezi desítkami helikoptér yankee a zulu, jak se přezdívá strojům UH-1Y a AH-1Z, se proplétá množství výsadkářů s padáky na zádech. Had mariňáků míří do otevřeného nákladového prostoru transportního letounu C-130 Hercules.

US Marine Corps má totiž k dispozici nejen velké množství těžké pozemní techniky, ale soustředí se i na vzdušné síly. Jen v Campu Pendleton sídlí hned sedm bojových letek vyzbrojených jak vrtulníky, tak letadly. Kompletně jde o 170 strojů.

Osmé největší letectvo na světě

"Kdybych tu teď měl všechny perutě - tři jsou právě mimo -, tak mám pravděpodobně osmé největší letectvo na zeměkouli," pyšní se před novináři Matthew T. Mowery, velitel letecké skupiny Camp Pendleton.

Zdejší vojáci navíc cvičí i přímo na písčitém pobřeží Tichého oceánu, kde mají k dispozici hned několik lokalit trvale nepřístupných veřejnosti. Někde trénují vysazení z vyloďovacích člunů, jinde zase několik helikoptér dokola trénuje přistání a výsadek.

Kalifornský Camp Pendleton je zkrátka místem, kde se bez přestávky chystá do akce jeden z hlavních svalů americké obranné politiky. Nikoliv jednotky drilující pomoc Národní gardě v ulicích amerických měst. K tomu je navíc třeba připočítat blízké letovisko San Diego, domovský dok několika letadlových lodí, včetně emblematické USS Theodore Roosevelt.

