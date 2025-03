Americká pomoc se zadrhla. Česká armáda stále čeká na osm vrtulníků z Havaje

Je to dva a půl roku, co ministryně obrany Jana Černochová oznámila, že Spojené státy darují Česku osm starších vrtulníků. Dodávky dvou víceúčelových a šesti útočných strojů z přebytků americké námořní pěchoty jsou však pro českou armádu stále v nedohlednu. Jak zjistilo Atuálně.cz, nyní se mluví až o přelomu let 2027 a 2028. Ozbrojené síly tak na starší helikoptéry budou čekat déle než na nové.

Je to jen pár dnů, co na leteckou základnu Sedlec u Náměště nad Oslavou dorazilo několik vysokých šarží americké námořní pěchoty. S početným týmem přiletěli zkontrolovat, jak české vzdušné síly zvládají přechod ze sovětské vrtulníkové školy na moderní systémy vrtulníků UH-1Y a AH-1Z z texaských dílen Bell Helicopter.



Podle oficiálních prohlášení prý všechno dopadlo dobře. Americká strana prý přístup českých letců hodnotí velmi pozitivně. Zdá se tedy, že modernizace vrtulníkového letectva jde přesně podle plánu, jedna zásadní věc se ale komplikuje - dodávky dalších osmi vrtulníků z USA. Nejdřív vojáci a pak i sama ministryně Jana Černochová (ODS) několikrát přiznali, že tucet helikoptér k zajištění plnohodnotné letecké podpory české armády nestačí. Související Evropská komise zahájila řízení s Českem. Šetří nákup amerických vrtulníků V létě roku 2022 proto Černochová oznámila, že jí Spojené státy vyšly vstříc a české armádě věnují osm starších helikoptér z Havaje. "Darem dostaneme šest útočných vrtulníků a dva víceúčelové stroje," prohlásila ministryně. Washington D.C. se tak prý Praze odmění za její pomoc Ukrajině. Prvotní odhady počítaly, že vrtulníky z přebytků námořní pěchoty získá české letectvo do konce roku 2023. Pozdější očekávání mluvila o letech 2025 a 2026. Jak zjistilo Aktuálně.cz, ani jeden termín neplatí. "Vrtulníky bychom měli dostat na přelomu let 2027 a 2028," vysvětluje dnes Lubor Koudelka, šéf vyzbrojovací sekce na ministerstvu obrany. Dodává, že se se šéfem americké Agentury pro obrannou a bezpečnostní spolupráci snažil dohodnout kratší lhůtu, ale americký obranný průmysl je prý stejně jako všude jinde zahlcen objednávkami a rychleji to nestihne. V situaci, kdy Evropu sužuje válečný konflikt obřích rozměrů, jde o poměrně dlouhou dodací lhůtu. Navíc na dodávku dávno hotových a funkčních strojů bude Česko čekat déle než na zbrusu nové helikoptéry, které se teprve musely vyrobit.



Pro připomenutí - nákup dvanácti vrtulníků za celkových 17,6 miliardy korun podepsali ministři obrany Lubomír Metnar (za ANO) a Mark Esper 12. prosince 2019. V červenci 2023 pak první dvojice vrtulníků dorazila do Česka. Čekání tedy - byť také se zpožděním - trvalo tři a půl roku. Související Strnad proti Finsku. Na Slovensku s pandury neuspěl, teď chce porazit Finy v Česku Česká vláda už loni v létě projednala zakázku na modernizaci oněch osmi starších amerických helikoptér. Byť má jít tedy o dar, Praha má připraveno 3,7 miliardy korun, které může Američanům za oživení a převoz vrtulníků zaplatit. Zbytek, tedy zhruba 6,7 miliardy korun, zafinancují Spojené státy v rámci dříve oznámených kompenzací za českou pomoc bránící se Ukrajině.



"Jednáme, jak do toho zapojit LOM Praha," pokračuje Lubor Koudelka. Ministerstvo obrany by totiž rádo splnilo svůj dřívější závazek, aby alespoň třetina hodnoty nákupu amerických vrtulníků skončila u českého průmyslu. A státní letecké opravny jsou pro resort ideální volbou. Vrtulník UH-1Y vybavený kontejnerem pro elektronický boj Intrepid Tiger II. | Foto: USMC "O finálním plánu se pořád jedná, ale to gros se bude dělat ve Spojených státech," přiznává ovšem Koudelka, že k nějakým velkým kontraktům se LOM Praha v dodávce osmi starších amerických strojů nedostane. Původní zakázka na pořízení dvanácti nových vrtulníků Bell Helicopter je už od loňského února pod drobnohledem Evropské komise. S Českem vede řízení kvůli porušení směrnice o zadávání veřejných zakázek. Jde nejspíš o to, že Praha helikoptéry nenakupovala v otevřeném výběrovém řízení a zavčas se nevyrovnala s námitkami dalšího zájemce o obchod - italské firmy Leonardo.



Ministerstvo obrany pod vedením Lubomíra Metnara podle českých úřadů tímto přístupem porušilo zákon a muselo do státního rozpočtu odvést pokutu 550 milionů korun.