Na Putina už neplatí nic. Došlo u něj k mentálnímu přerodu a hraje o vše, tvrdí Zrno

Donald Trump vyšel Vladimiru Putinovi vstříc v mnohém. Navržený mírový plán by v podstatě zakonzervoval ruské zisky, uznal by i obsazení Krymu, upozorňuje Matyáš Zrno. „Šlo to vysoce nad rámec čehokoliv, v co mohl realisticky doufat. Putin ale všechno odmítal, protože hraje stylem všechno, nebo nic."

"To je něco, co musí Donalda Trumpa časem rozčílit, protože on je přece jen obchodník," domnívá se šéfredaktor Aktuálně.cz Matyáš Zrno, host Zuzany Tvarůžkové. Trumpovo rozladění z posledního telefonátu s Putinem by podle něj mohlo pro Ukrajinu znamenat odklon amerického prezidenta od naivní představy, že se se šéfem Kremlu lze nějak dohodnout.

Šéfredaktor na Ukrajině Matyáš Zrno se po čase znovu vydává k frontové linii. Šéfredaktor Aktuálně.cz a zkušený válečný zpravodaj stráví dva týdny na Ukrajině, odkud bude přinášet příběhy vojáků, obyčejných lidí i jejich měst a vesnic. Foto: Economia

"Na Putina neplatí nic. Pokud je pravda, co se říká o nějakém jeho mentálním přerodu v době covidu, tak on se opravdu vidí v nějaké historické roli." Ruského prezidenta by prý mohla k ústupkům donutit jedině zásadní ekonomická krize. To bude ale trvat několik let, předpovídá Zrno, který v těchto dnech pobývá na Ukrajině. A do té doby nezbývá než se snažit, aby měla Ukrajina maximální prostředky k obraně.

Pro bránící se zemi to znamená mít především zbraně, schopné zasahovat ruské cíle hluboko ve vnitrozemí - továrny na výrobu řízených střel a dronů nebo vojenská letiště, vyjmenovává.

Podívejte se na celý rozhovor s Matyášem Zrnem z Dnipra zejména o tom, jak Ukrajinci aktuálně zvládají čtvrtý rok války.

Spotlight Aktuálně.cz - Matyáš Zrno | Video: Tým Spotlight

Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-07:37 Jaké jsou návraty na Ukrajinu? V jakém stavu jsou ukrajinské regiony? Jak válka změnila Dnipro? Je na tom hůř Oděsa?

07:37-14:54 Jaké následky za sebou zanechal masivní dronový útok na Kyjev? V jaké náladě jsou teď Kyjevané? Jak zvládla útoky protivzdušná obrana Ukrajiny?

14:54-20:58 Je teď znát intenzivnější tlak na Ukrajinu ze strany Ruska? Na co se teď Ukrajina spoléhá?

20:58-27:16 Dělá Západ méně, než může? Jakou důvěru má mezi Ukrajinci prezident Zelenskyj?

27:16-33:15 Co se skrývá za Trumpovým vyjádřením, že se z telefonického rozhovoru s Putinem zdá, že není připraven válku ukončit? Co na Putina platí? Co Matyáše Zrna na Ukrajině ještě čeká?