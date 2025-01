Muž zabil dospělého a batole v parku v německém Aschaffenburgu, zaútočil na ně nožem

Dospělý muž a dvouleté dítě zemřeli při útoku kuchyňským nožem v parku v centru bavorského města Aschaffenburg. Podezřelého útočníka, kterým je 28letý Afghánec, se policii podařilo zadržet. Německý kancléř Olaf Scholz označil čin za teroristický a kritizoval, že se jej dopustil člověk, který původně hledal v Německu ochranu.

Podle bavorského ministra vnitra Joachima Herrmanna přišel muž do Německa v roce 2022 a požádal o azyl. Ministr dodal, že zatím nejsou důkazy, že by měl čin islamistický motiv, spíše podle něj hrálo roli mužovo psychické zdraví.

Afghánec zaútočil krátce před polednem v parku Schöntal v centru Aschaffenburgu na děti ze školky, které byly na procházce. Zabil dvouletého chlapce, který podle Herrmanna pocházel z Maroka.

Druhou obětí se stal 41letý kolemjdoucí Němec, který se snažil napadeným dětem pomoci. Odvážným zásahem kolemjdoucích se podle bavorského ministra vnitra podařilo "uchránit další děti před smrtí".

Kromě dvou mrtvých si útok vyžádal také tři zraněné. Podle bavorské ministryně zdravotnictví Judith Gerlachové jsou jimi 61letý muž, který utrpěl rány nožem v oblasti hrudníku, a dvouleté děvčátko původem ze Sýrie, které utrpělo zranění na krku. Zraněna je také vychovatelka, která si zlomila při útěku před útočníkem ruku. Všichni tři zranění jsou podle Gerlachové mimo ohrožení života.

Podezřelý, kterého se podařilo po činu rychle zadržet, se nejprve pokusil utéci přes železniční trať. Vlaková doprava v Aschaffenburgu proto musela být načas zastavena. Agentura DPA uvedla, že Afghánec bydlel v ubytovně pro žadatele o azyl v regionu.

Kancléř Scholz v prohlášení pro tisk uvedl, že se v Aschaffenburgu stal "nepochopitelný teroristický čin". Vyjádřil zármutek nad oběťmi a soustrast pozůstalým. "Ale to nestačí: Vadí mi, když se u nás každých pár týdnů stávají takové násilné činy. A jsou za nimi pachatelé, kteří k nám přišli, aby tu našli ochranu. Tady není falešně chápaná tolerance vůbec na místě. Úřady musí urychleně vysvětlit, proč atentátník vůbec mohl být ještě v Německu," uvedl Scholz. "Už nestačí jen mluvit," dodal kancléř.

Útočník měl psychické potíže

Bavorský ministr vnitra Herrmann na tiskové konferenci v 70tisícovém Aschaffenburgu uvedl, že Afghánec přišel do Německa v listopadu 2022 a později požádal o azyl. Sám ale před časem úřadům sdělil, že by se chtěl dobrovolně vrátit do vlasti a na afghánském generálním konzulátu si údajně opatřil potřebné dokumenty.

Herrmann dodal, že po první prohlídce ubytovny, ve které Afghánec žil, nemá policie indicie, že by byl radikalizovaným islamistou. "V současnosti domněnky velmi silně směřují k jeho psychické nemoci," uvedl. Na ubytovně se podle ministra našly i odpovídající léky. V minulosti už měl Afghánec co do činění s policií kvůli násilným činům. Vždy byl poslán na psychiatrii, odkud byl ale po čase propuštěn.

Bavorský premiér Markus Söder označil v tiskové zprávě čin za "hrozivý". "Truchlíme za oběti zbabělého a podlého činu. Truchlíme za malé, nevinné dítě, které bylo smrtelně zraněno. Truchlíme za člověka, který chtěl pomoci a který za svou občanskou odvahu zaplatil vlastním životem," uvedl.

Zármutek a soustrast pozůstalým vyjádřila na síti X také ministryně vnitra Nancy Faeserová. "Strašlivý násilný čin v Aschaffenburgu námi hluboce otřásl," uvedla. Slíbila, že vyšetřovatelé pozadí činu vyšetří.

Předák parlamentní opozice a kandidát na kancléře za konzervativní unii CDU/CSU Friedrich Merz v reakci na útok uvedl, že Německo bude muset - až se situace uklidní - najít "politické jasné odpovědi". Německo čekají na konci února předčasné parlamentní volby. Migrace, její dopady a možnosti, jak ji omezit, jsou jedním z hlavních témat předvolební kampaně.