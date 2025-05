Rusové znají tajemství Elona Muska. Odpadlík z FBI říká, že si ho "vodili" agenti GRU

Ruská vojenská rozvědka GRU se zaměřila na amerického miliardáře Elona Muska. Tvrdí to alespoň bývalý agent FBI s tím, že Rusové měli byznysmenovi nabídnout přímý kontakt s jejich prezidentem Vladimirem Putinem.

Bývalý zvláštní agent kontrarozvědky FBI Jonathan Buma uvedl, že ruští agenti prováděli speciální operace, které zaměřili na ovlivňování šéfů technologických firem ze Silicon Valley, jako je Musk a investor Peter Thiel.

GRU na ně mimo jiné shromažďovala kompromitujících informace, které by mohla později použit k vydírání. "Muskovu záliba pro promiskuitní ženy a užívání drog, zejména ketaminu, považovala ruská rozvědka za příležitost," uvedl Buma v dokumentu německé televizní stanice ZDF. Na otázku, zda proběhla ruská operace zaměřená na Muska a Thiela, Buma odpověděl: "Ano." Dodal, že pro to existují jednoznačné důkazy, o kterých nemůže mluvit, protože by čelil trestnímu stíhání.

Agent vysvětlil, že Muskovu zálibu v pouštním rave festivalu Burning Man, zábavě pro dospělé a hazardních hrách považovali ruští bezpečnostní agenti za jeho možnou slabinu, která jim umožní se k němu dostat. Podle listu Wall Street Journal je Musk údajně v přímém kontaktu s Putinem nejméně od roku 2022.

Bumu, který 16 let pracoval u kontrarozvědky FBI, v březnu zatkli a obvinili z vyzrazení důvěrných informací, které měl poskytnout vydavatelství. Buma je v současné době na svobodě na kauci 100 000 dolarů.

Elon Musk ovlivnil i agresi Ruska na Ukrajině. Zpočátku napadenou zemi podporoval a zdarma její armádě poskytl svou satelitní internetovou službu Starlink. Už v roce 2022 ale nastal zlom.

Později se připojil k současnému americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Hrozil, že Starlink vypne, začal Ukrajinu ostře kritizovat a zpochybňovat americkou pomoc.

Sežeň si pomoc. Musk se dosud nejtvrději opřel do Zelenského a spustil bouři reakcí. (Celý čllánek s videem zde)