Ukrajinou to neskončí. Kreml chce ovládnout další evropský stát, varuje analytik

"Rusko chce nasadit 10 tisíc vojáků v Podněstří a dosadit v Moldavsku prokremelskou vládu," uvedl před několika týdny moldavský premiér. O tom, proč je dění v Moldavsku pro Česko důležité, zda zemi Moskva ovládne nebo jak zřejmě dopadnou podzimní volby, popisuje v rozhovoru pro Aktuálně.cz moldavský analytik a expert na ruský vliv Valeriu Pasa.

Proč je pro nás v Česku důležité vědět, co se děje v Moldavsku?

Z mého pohledu je nejdůležitější skutečnost, že Moldavsko je země, která není členem NATO a která stojí za Ukrajinou. Přitom existuje jasný ruský záměr tento stát převzít a vybudovat v něm režim podobný tomu v Bělorusku. Prakticky to znamená, že pokud Rusko získá kontrolu nad Moldavskem, může ho využít k vojenskému zásahu proti Ukrajině, což by změnilo rovnováhu ve světě. A hlavně by to mělo důsledky pro Ukrajinu i pro Evropu.

V Rumunsku žije navíc přibližně 1,2 milionu moldavských občanů, kteří jsou občany Evropské unie a požívají plné svobody pohybu. V případě, že Rusko Moldavsko ovládne, získá podstatné nástroje nátlaku na tyto lidi. Může je tak nutit nebo zneužít k zapojení do destabilizačních akcí proti členským státům EU a NATO. A již jsme měli několik situací, kdy Moldavané byli Ruskem využiti v různých destabilizačních operacích, například při podněcování antisemitského chování ve Francii. Je tedy v přímém zájmu evropských zemí, aby Moldavsko bylo stabilní a Rusko nad ním nezískalo kontrolu.

Jak vysoká je podle vás pravděpodobnost, že Rusové Moldavsko ovládnou? Na podzim u vás proběhnou volby do parlamentu.

Prognóza nevypadá pro současnou proevropskou vládu příliš dobře. Rusko už teď disponuje agenty uvnitř státních institucí a může získat několik dalších nástrojů vlivu. Velmi účinným nástrojem je bohužel také korupce. Proto bych řekl, že Rusko má střední až vysokou šanci.

Rusové mají jasné odhodlání, investují velké prostředky do zasahování do voleb a ovlivňování veřejného mínění v Moldavsku. Loni jsme mluvili o přibližně 150 milionech eur (v přepočtu asi 3,7 miliardy korun - pozn. red.). Pro představu, jedná se o 1,2 procenta nominálního HDP země. To je obrovská částka. Zkuste si spočítat, kolik je 1,2 procenta HDP České republiky (podle údajů z roku 2023 by to bylo asi 90 miliard korun - pozn. red.), a představte si, co se stane, když někdo použije tak šílenou částku jen na ovlivnění voleb.

Nedocházejí Rusku v důsledku sankcí a drahé války na Ukrajině peníze na takové operace?

Letos Rusko své úsilí nesnížilo, jejich výdaje ještě vzrostly. Oslovují influencery ze všech možných oblastí. Může to být někdo, kdo mluví o sportu, jídle nebo životním stylu, a oni mu prostě nabídnou peníze, aby vyprávěl některé z jejich příběhů.

Situace v zemi ale Rusku obecně nahrává. Proevropské síly nejsou tak silné, což je pochopitelné po mnoha letech ekonomických potíží a vysoké inflace. Jen pro představu, v posledních čtyřech letech mělo Moldavsko více než 60procentní skutečnou inflaci, což je pro obyvatelstvo velmi bolestivé.

Takže Rusko využívá tyto ekonomické problémy vaší země?

Rusko problémy pouze nevyužívá, dokonce je samo vytváří. Například na začátku tohoto roku přerušilo dodávky plynu do odtržené oblasti Podněstří, která je již 33 let pod jeho vojenskou kontrolou. Později snížilo množství dodávaného plynu do této oblasti, což donutilo velkou elektrárnu v Podněstří omezit prodej elektřiny do druhé části Moldavska, v důsledku čehož se cena elektřiny v Moldavsku zdvojnásobila.

Jediným krokem, bez vynaložení přílišných prostředků, tak Rusko vyvolalo nový růst cen v druhé části Moldavska. Podobně se to stalo v roce 2021, kdy Rusko jednostranně rozhodlo o zvýšení ceny plynu, který prodávalo Moldavsku.

Vraťme se ještě ke zmíněným parlamentním volbám. Co od nich očekáváte?

Strana, která vládne, je ve spojení s prezidentkou. Bez ní by měla podporu jenom jednotek procent. Jedná se o stranu, která nebyla schopna vytvořit alespoň jednoho dalšího více či méně viditelného a populárního lídra kromě prezidentky. Ta je ve svém druhém funkčním období. Tato strana existuje téměř devět let, vlastně více než devět let, a v tomto ohledu se nic nestalo, což je velká slabina.

Gazprom nyní nedodává žádný plyn do Moldavska ani do Podněstří. Jak tedy v současné době získávají plyn?

Moldavsko používá potrubí z Rumunska. Existuje navíc systém, kdy společnost se sídlem v Dubaji, která patří maďarskému obchodníkovi s plynem, jenž má blízko k Orbánově vládě, nakupuje plyn na volném trhu pro Podněstří a Egypt.

A peníze do Dubaje samozřejmě odcházejí z Ruska. Samozvané úřady v Podněstří nám vyprávějí o dluhu nebo úvěru poskytnutém Ruskem, což je směšné. Nikdo tento úvěr nikdy nesplatí, neviděli jsme žádné oficiální dokumenty. Jediné, co má nějakou oficiální souvislost s Ruskem, jsou prohlášení maďarského ministra zahraničí, který řekl, že je kontaktoval ruský ministr energetiky, aby se zapojili do tohoto plánu.

Proč s tím moldavská vláda souhlasí?

Protože nemá příliš mnoho možností, jinak by se Podněstří jednoduše zhroutilo v humanitární a ekonomické krizi. Ta by ovlivnila i zbytek Moldavska. Je to tedy velmi neortodoxní metoda, ale zároveň kompromis, který moldavská vláda musela přijmout.

Takže Podněstří stále má plyn?

Ano a přepravuje se přes moldavské území. Na druhou stranu to není nelegální. Kdokoli, kdo má licenci, to může dělat. Ale je to jakási vzájemná dohoda, že Rusové budou tímto způsobem pokračovat, aby Podněstří určitým způsobem pomohli, a moldavská vláda to akceptuje. Moldavská vláda však stále má určitou páku a nástroje potenciálního tlaku, protože nemohou obejít území Moldavska a částečně ani území Ukrajiny. Na druhou stranu se jedná o známého evropského obchodníka a nelze mu blokovat přístup k infrastruktuře.