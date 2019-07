Unikátní animace přistání na Měsíci. Prožijte let Apolla 11 spolu s astronauty

Řídící modul zprvu přistál dnem vzhůru, ale během několika minut se s pomocí nafukovacích balónů otočil do správné polohy. Na místo přispěchali vrtulníky a potápěči. Všichni tři astronauti dostali ochranné obleky a putovali do karantény, ve které zůstali téměř měsíc až do 18. srpna.

O rok později už se zapsal do dějin. Jako první člověk na světě vstoupil na Měsíc. Po návratu domů se z něj i z jeho kolegů stala slavná osobnost. Do vesmíru už ale nikdy neletěl a v roce 1971 odešel z NASA. Vyučoval letecké inženýrství na Univerzitě v Cinncinatti a pracoval jako manažer v několika velkých společnostech jako například United Airlines.

Než se stal astronautem, sloužil Neil Armstrong jako pilot amerického námořnictva. Sloužil v korejské válce, a když se vrátil, vystudoval letecké inženýrství na Purdueově univerzitě a stal se zkušebním pilotem Národního poradního výboru pro letectví v dnešním Armstrongově leteckém výzkumném středisku. Účastnil se více než 900 testovacích letů různých typů letadel. V roce 1962 se přihlásil do oddílu astronautů NASA a o čtyři roky později už letěl do vesmíru jako člen posádky Gemini 8.

Do vesmíru se poprvé dostal jako člen posádky Gemini 12, poslední mise projektu Gemini. Už tady se zapsal do historie. Pořídil během mise úplně první vesmírnou selfie na světě.

Michael Collins

nejosamělejší muž

Třetí a často pomíjený člen posádky Apollo 11, který jako jediný na Měsíc nevstoupil. Ačkoliv po Neilu Armstrongovi a Buzzi Aldrinovi se po jeho povrchu v průběhu let prošlo ještě dalších deset lidí, Collins v roce 1970 odešel do důchodu a svou stopu na Měsíci nikdy nezanechal. Ve své knize pak napsal: „Byl to podnik pro tři muže a já považuji svoji třetinu za stejně nezbytnou jako ty zbylé dvě.“

narozen 31. října 1930, stále žije zkušební pilot, člen posádky Gemini 10 pojmenovali po něm malý kráter Collins na jihozápadním okraji Moře klidu na přivrácené straně Měsíce, nedaleko místa přistání mise Apollo 11

Narodil se v Římě, kde jeho otec pracoval jako vojenský přidělenec na americkém velvyslanectví. Když prezident J. F. Kennedy oznámil, že chce vyslat člověka na Měsíc, Collins studoval na testovacího pilota na Edwardsově letecké základně v Kalifornii. Do vesmírného programu se hlásil dvakrát, protože napoprvé neuspěl. Astronautem se stal v roce 1963 a do vesmíru letěl poprvé o tři roky později na palubě kosmické lodi Gemini 10, se kterou několikrát obletěl zemi po oběžné dráze, a dokonce vystoupil do volného vesmíru připoután na laně. Jeho další let už byl na palubě Apolla 11.

Historické chvíle léta roku 1969 strávil sám ve velitelském modulu. Novináři se ho pak často ptali, jestli se cítil osamělý. Ačkoliv to odmítal, do povědomí vstoupil jako „nejosamělejší muž na světě“.