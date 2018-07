Mezi Libyí a Evropou se už letos utopilo přes 1000 migrantů. Obávají se větší kontroly hranic

Počet úmrtí ve Středozemním moři narůstá. Jedním z důvodů může být snaha dostat se do Evropy dříve, než EU proti plavbám přes moře zasáhne.

Ženeva - Při pokusu dostat se z Libye do Evropy se letos ve Středozemním moři utopilo už přes 1000 lidí. Oznámila to v pondělí Mezinárodní organizace pro migraci (IOM).

Za poslední dny přišlo na cestě o život 204 lidí, které převaděči posadili do přetížených člunů. V pátek přišlo o život 103 lidí z jedné lodě, další pak v neděli, kdy se východně od Tripolisu potopil další člun.

"Úmrtí u libyjského pobřeží znepokojivě přibývá," upozornil šéf OIM pro Libyi Usmán Bilbijsí. Převaděči podle něj zneužívají zoufalství uprchlíků, kteří se snaží dostat do Evropy dříve, než EU proti plavbám přes moře zasáhne.

Mluvčí IOM Leonard Doyle řekl, že nárůst počtu plaveb z minulých dní může souviset i s ukončením ramadánu a s počasím. I on se ale přiklání k tomu, že se očekává, že Evropská unie začne příliv běženců lépe kontrolovat, a že se z toho snaží převaděči těžit. "Vždy kladou zisk před bezpečnost," řekl.

Ve srovnání s prvním půlrokem loňského roku nicméně letos na moři zemřelo méně lidí. Pozemní trasa saharskou oblastí a následná plavba přes Středozemní moře však zůstává životu nejnebezpečnější migrační cestou na světě a polarizuje evropskou politiku, poznamenala agentura Reuters.

Ve snaze omezit migraci z Libye se pomáhá libyjské pobřežní hlídce, která má běžence zachycené na moři vracet do Libye. Od pátku do neděle stráž na libyjské pobřeží vrátila skoro 1000 lidí, od začátku roku pak zhruba 10 tisíc. Uprchlíci jsou v Libyi předáváni do záchytných center, ale podmínky panující v těchto zařízeních vyvolávají otázky.

"Uprchlíci, které vrátí libyjská pobřežní hlídka, by neměli být automaticky předáváni do záchytných center. Ta budou přeplněná a životní podmínky v nich se s nedávným nárůstem počtu uprchlíků zhorší," řekl Bilbijsí.

Šéf IOM William Lacy Swing řekl, že se tento týden chystá do Tripolisu, aby se o podmínkách osobně přesvědčil. Američana Swinga letos ve funkci vystřídá Portugalec, bývalý evropský komisař António Vitorino.

