Zastavte, vyzvala flotilu mířící do Gazy italská premiérka. Bojí se o mírový plán

ČTK ČTK
Aktualizováno před 50 minutami
Italská premiérka Giorgia Meloniová v úterý vyzvala mezinárodní námořní flotilu, která navzdory izraelské blokádě veze humanitární pomoc do Pásma Gazy, aby se zastavila. Nastal podle ní čas odpovědnosti, uvedla na síti X s tím, že by flotila mohla přiživit konflikt.
Italská premiérka Giorgia Meloniová.
Italská premiérka Giorgia Meloniová. | Foto: Reuters

Meloniová vyjádřila přesvědčení, že díky mírovému plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa se konečně otevřela naděje na dohodu, která by mohla ukončit válku a utrpení palestinského civilního obyvatelstva a stabilizovat region. Křehkou rovnováhu by však podle ní mnozí rádi narušili.

"Obávám se, že záminkou by se mohl stát právě pokus flotily prolomit izraelskou námořní blokádu. I proto se domnívám, že flotila by se měla nyní zastavit a přijmout jeden z návrhů předložených pro bezpečné předání pomoci," uvedla italská premiérka. Jakákoliv jiná volba podle ní představuje riziko, že se flotila promění v překážku pro mír.

Zástupci flotily podle agentury Reuters informovali, že jim v úterý Itálie sdělila, že fregata, která je doprovází, brzy vyšle radiovou výzvu nabízející účastníkům možnost opustit lodě a vrátit se na pevninu dříve, než se plavidla dostanou do "kritické zóny".

Italské ministerstvo obrany v úterý zase uvedlo, že jeho námořnictvo přestane flotilu doprovázet ve chvíli, kdy se přiblíží na 150 námořních mil (278 kilometrů) k pobřeží Gazy.

Flotila složená z více než 40 lodí oznámila, že bude pokračovat v plavbě. Izraelská vláda už vícekrát dala najevo, že žádné z plavidel skupiny Global Sumud Flotila (GSF) do Pásmy Gazy nepustí.

 
