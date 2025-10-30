"Měl v hlavě ďábla." Afghánec, který v Německu útočil na děti, skončil v blázinci

Útok, který se odehrál krátce před únorovými parlamentními volbami, vyvolal v Německu pobouření. Politické strany přiměl k dalšímu zpřísnění migrační a azylové politiky.
Osmadvacetiletý neúspěšný žadatel o azyl z Afghánistánu letos 22. ledna v parku Schöntal v Aschaffenburgu zaútočil na skupinu dětí ze školky. Zabil dvouletého chlapce marockého původu a také 41letého kolemjdoucího, který byl na procházce s vlastním dítětem a snažil se pomoci. Další dva lidi, dvouletou dívku ze Sýrie a 73letého Němce, útočník zranil. Devětapadesátiletá vychovatelka si v nastalém chaosu zlomila zápěstí.
Už krátce po činu vyšetřovatelé nalezli indicie, které naznačovaly, že je Afghánec psychicky nemocný, mimo jiné objevili léky v jeho ubytovně, které ale muž užíval značně nepravidelně. Podle později vypracovaného znaleckého posudku není psychické onemocnění přechodné a je vysoce pravděpodobné, že by muž mohl páchat i další "krajně agresivní činy".
Afghánec čelil obžalobě z vraždy a pokusu o ni, ze zabití a pokusu o něj a z ublížení na zdraví. Politický či náboženský motiv prokuratura vyloučila. Vzhledem ke zdravotnímu stavu obžalovaného soud dnes rozhodl, že bude umístěn na uzavřené oddělení psychiatrické nemocnice, a to na neurčito. Předtím se pro to v závěrečných řečech vyslovily obžaloba i obhajoba. Umístění na psychiatrii se každý rok přezkoumává.
Útok, který hýbal volbami
Už na počátku procesu v polovině října obhájce Jürgen Vongries označil útok svého klienta za "čin blázna". Afghánec podle něj slyšel v osudný den v hlavě hlasy a na samotný čin si vzpomíná jen matně. Oběti byly náhodné, proč si vybral zrovna skupinu malých dětí, je podle obhájce nejasné. "Právě na tuto otázku nebudeme moci dát odpověď," řekl.
Jeho klient je podle něj velmi nemocný muž, který si od činu dělá výčitky. Zhruba 30 centimetrů dlouhý nůž, kterým útočil, si Afghánec podle Vongriese vzal s sebou z ubytovny, protože měl strach, že ho někdo napadne. "Měl v hlavě ďábla, který s ním hodně mluvil," dodal obhájce.
Případ z Aschaffenburgu výrazně zasáhl do kampaně před únorovými předčasnými volbami v Německu. Využila jej protiimigrační strana Alternativa pro Německo (AfD). Předák konzervativní unie CDU/CSU Friedrich Merz v přímé reakci na útok vystoupil s takzvaným pětibodovým plánem, který obsahoval požadavek na trvalé kontroly německých hranic, důslednější deportace či odmítání migrantů bez dokumentů přímo na hranici, i kdyby měli právo na mezinárodní ochranu.
CDU/CSU volby vyhrála, Merz se stal na počátku května kancléřem a jeho ministr vnitra Alexander Dobrindt den po nástupu do funkce skutečně nechal zpřísnit režim na německých pozemních hranicích.