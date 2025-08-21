Medvědi útočí, varovala Japonka sousedy. Pak zjistila, že jejího manžela zabil syn

Případ se stal v severojaponské prefektuře Akita. Když tam 93letého muže našla jeho manželka v tratolišti krve, nechala policie rozeslat varování před útokem medvěda. Později jej ale stáhla, protože vyšetřovatelé došli k závěru, že zranění odpovídají bodným ranám. Na místě činu zabavili několik nožů a snažili se identifikovat vražednou zbraň.
Za smrt seniora byli zpočátku viněni medvědi, kteří si na severu Japonska kvůli mizící zemědělské půdě rozšiřují svá území až k lidským obydlím. V Japonsku v posledních letech dochází k nárůstu počtu útoků těchto šelem. Medvědi od dubna 2023 do března 2024 napadli rekordních 219 lidí, z nichž šest zemřelo, uvedlo japonské ministerstvo životního prostředí. Za stejnou dobu bylo zabito přes dvět tisíc těchto šelem, jichž v celé zemi podle odhadů žije na 50 tisíc.
Vláda na konci února schválila návrh zákona umožňujícího nouzový odstřel medvědů, kteří se dostanou do obydlených oblastí. Dosud to bylo možné jen v případě, že lidé byli v bezprostředním ohrožení života. Odstřel nebezpečných zvířat v obydlených oblastech je jinak zakázaný.
Vyšetřování smrti seniora ale v úterý vyvrcholilo tím, že 51letý syn oběti byl zatčen kvůli podezření z vraždy. Muž, který s rodiči žil, tvrdí, že v době útoku si doma nevšiml ničeho neobvyklého.