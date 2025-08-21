Zahraničí

Medvědi útočí, varovala Japonka sousedy. Pak zjistila, že jejího manžela zabil syn

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Japonského seniora, kterého podle původní policejní verze zabil medvěd, ve skutečnosti ubodal jeho vlastní syn. S odvoláním na místní média o tom informoval web stanice BBC. Motiv vraždy je prozatím neznámý.
ilustrační foto
ilustrační foto | Foto: Oneplay

Případ se stal v severojaponské prefektuře Akita. Když tam 93letého muže našla jeho manželka v tratolišti krve, nechala policie rozeslat varování před útokem medvěda. Později jej ale stáhla, protože vyšetřovatelé došli k závěru, že zranění odpovídají bodným ranám. Na místě činu zabavili několik nožů a snažili se identifikovat vražednou zbraň.

Za smrt seniora byli zpočátku viněni medvědi, kteří si na severu Japonska kvůli mizící zemědělské půdě rozšiřují svá území až k lidským obydlím. V Japonsku v posledních letech dochází k nárůstu počtu útoků těchto šelem. Medvědi od dubna 2023 do března 2024 napadli rekordních 219 lidí, z nichž šest zemřelo, uvedlo japonské ministerstvo životního prostředí. Za stejnou dobu bylo zabito přes dvět tisíc těchto šelem, jichž v celé zemi podle odhadů žije na 50 tisíc.

Související

Rumunsko řeší krizovou medvědí situaci, zvažuje zavedení nových zákonů

medvěd

Vláda na konci února schválila návrh zákona umožňujícího nouzový odstřel medvědů, kteří se dostanou do obydlených oblastí. Dosud to bylo možné jen v případě, že lidé byli v bezprostředním ohrožení života. Odstřel nebezpečných zvířat v obydlených oblastech je jinak zakázaný.

Vyšetřování smrti seniora ale v úterý vyvrcholilo tím, že 51letý syn oběti byl zatčen kvůli podezření z vraždy. Muž, který s rodiči žil, tvrdí, že v době útoku si doma nevšiml ničeho neobvyklého.

 
