Putinova jaderná flotila v ohrožení? Zemětřesení může mít katastrofální následky

Zemětřesení o síle 8,8 stupně, které otřáslo ruským poloostrovem Kamčatka, upozornilo na znepokojivý fakt: v bezprostřední blízkosti epicentra se nachází klíčová ruská ponorková základna s rozsáhlým jaderným arzenálem. Tato událost znovu otevírá otázku, jak moc jsou podobné vojenské objekty zranitelné vůči přírodním živlům. A co by mohlo následovat, pokud by došlo k jejich poškození.

1:08 Záběry ukazují následky vlny tsunami, která zasáhla Rusko | Video: Reuters