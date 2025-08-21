Bělorusové na hranicích "pronajímají" řidičům lidi s postižením, vyhnou se tak frontě

"Hledám zdravotně postiženého společníka na cesty nebo člověka s dítětem mladším tří let," zní inzeráty, které se objevují v běloruských chatovacích skupinách, kde lidé shánějí informace o přechodu bělorusko-polské hranice. A jak popisuje ukrajinský deník Zerkalo tyžnja, nejde o nijak výjimečnou událost, ale spíše výnosný byznys.
Lidé, kteří chtějí cestovat z Běloruska do Polska, totiž na hranicích v dlouhé frontě běžně stráví hodiny nebo i celé dny. Čekají zde i vyšší stovky osobních i nákladních aut. Řidiči se zdrží hlavně na běloruské straně hranice, kde před závorami probíhají pomalé kontroly. Někteří ale v systému objevili skulinu, jak mezi zeměmi projet bez čekání.
A právě k tomu slouží zmíněný inzerát. Někteří řidiči totiž do svého auta přiberou člověka se zdravotním postižením či spolucestujícího s dítětem mladším tří let. A náhle získávají v dlouhé frontě výhodu, jelikož je pohraničníci podle předpisů zkontrolují a pustí na polskou stranu hranice přednostně.
Podle ukrajinského deníku to potvrzují zkušenosti samotných řidičů. "Spolucestující" pak vystoupí ještě před polským hraničním přechodem a vrací se zpět, nasedají do dalšího auta a celé schéma se opakuje.
Podle novinářů k tomu dochází například na hraničním přechodu Brest-Terespol.
Zřejmě jde o výnosný a pravděpodobně nelegální byznys. "Pokud za den hranicí prošlo 270 aut z fronty a 100 z nich mělo 'přednostní právo', pak je logické, že se už jedná o byznys: obchodování s postiženými," popsal novinářům jeden z řidičů.
Organizovaný byznys
Lidé se zdravotním či mentálním postižením, stejně jako děti do tří let, se celého procesu účastní zřejmě ne vždy zcela dobrovolně. Řidiči mluví o organizovaných skupinách, které je na místo vozí a na celý obchod dohlíží.
"Včera jsme překročili bělorusko-polskou hranici. Na běloruské straně je to jako v psychiatrické léčebně, tolik postižených najednou nikdy neuvidíte. Mnoho z nich nechápe, co se děje - za ruku je vedou mazaní muži. Za mostem (který vede na polskou stranu hranice - pozn. red.) už samozřejmě není ani jeden postižený," říká další z řidičů, které citují ukrajinské noviny.
Cena za spolucestujícího přitom není malá. Jízda stojí až 300 eur, tedy přes sedm tisíc korun. Je pravděpodobné, že "spolucestujícímu" jde z toho do kapsy jen malá část a největší podíl získávají lidé, kteří byznys organizují. Mnoho řidičů ale cenu zaplatí, aby se vyhnuli až několikadennímu čekání.
"Před několika týdny jsem vzal jednoho takového invalidu na mostě směrem k Bělorusku a tohle mi vyprávěl: Sám není místní, není z Brestu a ani z této oblasti. Přivezli ho odněkud z Běloruska, pronajali mu byt tady v Brestu, vozí ho na hranice a posazují do aut," popisuje praktiku další z řidičů.
O těchto organizovaných skupinách zneužívajících lidi se zdravotním postižením motoristé mluví jako o mafii či ganzích. Někteří z nich tak alespoň pohraničníkům nahlašují SPZ aut se "spolucestujícími", která jsou poté z fronty vyřazena či poslána na její konec. Systémové řešení ale zatím chybí.