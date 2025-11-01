Zahraničí

Bojí se Trumpa. Venezuela chce po Putinovi rakety a letadla. Pomoc hledá i u Číny

před 1 hodinou
Venezuela se v čase, kdy se v Karibiku shromažďují americké vojenské síly, obrací o pomoc na Rusko, Čínu a Írán. Venezuelský prezident Nicolás Maduro v dopise požádal Rusko o rakety, radary a modernizovaná letadla. S odkazem na interní dokumenty americké vlády o tom píše deník The Washington Post (WP).
Americký torpédoborec USS Gravely vyplouvá z přístavu Port of Spain (Trinidad a Tobago).
Americký torpédoborec USS Gravely vyplouvá z přístavu Port of Spain (Trinidad a Tobago).

Maduro dopis podle dokumentů adresoval ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Ten psaní dostal v říjnu, kdy na návštěvu ruského hlavního města přicestoval vysoce postavený poradce venezuelského prezidenta.

Maduro podle dokumentů napsal dopis také čínskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi. Žádá ho v něm o "rozšíření vojenské spolupráce" mezi oběma zeměmi s cílem čelit "eskalaci mezi USA a Venezuelou". Mimo jiné venezuelský prezident prosí čínskou vládu, aby čínské společnosti urychlily výrobu radarových detekčních systémů.

Americká letadlová loď USS Gerald R. Ford
Americká letadlová loď USS Gerald R. Ford

Z dokumentů také vyplývá, že ministr dopravy Ramón Celestino Velásquez nedávno koordinoval také dodávku vojenského vybavení a dronů z Íránu, píše americký list.

Související

Je to těžký psychopat. V Rusku sílí obavy z Trumpa, tentokrát ale ne kvůli Ukrajině

Vojenské cvičení ve Venezuele.
0:55

Kreml se k dopisu odmítl vyjádřit. Ruské ministerstvo zahraničí v pátek večer ale uvedlo, že Moskva podporuje Venezuelu "v obraně její národní suverenity" a je "připravena odpovídajícím způsobem reagovat na žádosti našich partnerů s ohledem na nově vznikající hrozby".

Donald Trump hovoří k novinářům na palubě Air Force One.
Donald Trump hovoří k novinářům na palubě Air Force One.

Americký prezident Donald Trump v říjnu potvrdil zprávy médií, že povolil Ústřední zpravodajské službě (CIA) tajné akce ve Venezuele. Oznámil také, že ve Venezuele americká armáda brzy podnikne pozemní akci. Ministr obrany Pete Hegseth nařídil vyslat k břehům Jižní Ameriky údernou skupinu letadlové lodi USS Gerald R. Ford, která předtím působila ve Středozemním moři. Američané akci označují za zásadní protidrogovou a protiteroristickou misi.

 
