Zahraničí

Maďarsko je jedinou zemí, kde lze uzavřít mít mezi Ukrajinou a Ruskem, tvrdí Orbán

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Maďarsko je jedinou zemí, kde lze uzavřít mír mezi Ruskem a Ukrajinou, řekl maďarský premiér Viktor Orbán v projevu k výročí protisovětského povstání z roku 1956. Ulicemi maďarské metropole během dvou konkurenčních pochodů prošly podle agentury AP statisíce stoupenců i odpůrců tohoto politika, jehož příští rok na jaře po 15 letech u moci čekají zřejmě zatím nejtěžší parlamentní volby.
Maďarský premiér Viktor Orbán v Budapešti během projevu k 68. výročí maďarského povstání, 23. října 2024
Maďarský premiér Viktor Orbán v Budapešti během projevu k 68. výročí maďarského povstání, 23. října 2024 | Foto: Reuters

"Jsme jedinou zemí v Evropě, kde lze mír stvrdit, a jsme k tomu připraveni," řekl Orbán. Americký prezident Donald Trump tento týden nicméně oznámil, že plán sejít se s ruským protějškem Vladimirem Putinem v Budapešti odkládá na neurčito. Podle Orbána jedině Maďarsko v Evropě "stojí na straně míru".

V projevu mluvil také o Ukrajině, o níž znovu řekl, že "už není suverénní, nezávislou a soběstačnou zemí", a opět dal najevo, že nechce, aby se stala členem Evropské unie. Ukrajina "nemůže být členem naší vojenské nebo ekonomické aliance; přinesla by válku, vzala by naše peníze a zničila by naše hospodářství," řekl Orbán. Zároveň navrhl, aby EU udržovala s Kyjevem strategické partnerství.

Orbánův největší politický konkurent Péter Magyar premiéra nazval nejvěrnějším spojencem Kremlu.

Pořadatelé provládní manifestaci v Budapešti nazvali Pochod míru. Během připomínky maďarského protisovětského povstání z roku 1956, které rozdrtila Sovětská armáda, účastníci akce volali hesla na podporu Orbána, jenž opakuje, že Maďarsku hrozí přímé zapojení do války na Ukrajině. Tu Rusko vede od února 2022 a maďarská vláda jako jedna z mála v Evropě udržuje s Moskvou dobré vztahy navzdory její agresi vůči sousední zemi.

"Nechceme umírat za Ukrajinu," stálo na jednom z transparentů, který nesli lidé v čele pochodu. Babett Lugosiová, jedna z účastnic, agentuře AP řekla, že v Maďarsku je ohroženo národní vědomí a křesťanství a že Orbán je jediným politikem, který je schopný zájmy země bránit před ohrožením zvenčí.

Orbán odmítá Ukrajinu vojensky podporovat a kritizuje sankce, jež Evropská unie proti Rusku kvůli jeho invazi do sousední země zavádí.

Dnes odpoledne se v Budapešti na Národním pochodu sešli také stoupenci hlavního představitele opozice Pétera Magyara, kteří podle AP dávali najevo odpor vůči Orbánovi i podporu Magyarovi a jeho středopravicové proevropské straně Tisza. Ta šest měsíců před volbami v průzkumech vede před Orbánovým uskupením Fidesz, které je v zemi u moci od roku 2010. V neprospěch Fideszu hraje to, že se Maďarsko dlouhodobě potýká s vysokou inflací, jeho ekonomika stagnuje a na adresu vlády stále častěji zaznívají obvinění z korupce.

Související

Díky bohu, že ten summit zrušili. Budapešť byla skvělá ruská provokace, říká expert

Aljaška, USA, Rusko, summit, Trump, Putin, mír, Ukrajina, jednání

Odpůrci Orbánovy vlády na shromáždění podle agentury Reuters křičeli "Rusové, jděte domů" nebo že "mají dost". Magyar ve svém projevu připomněl události z června 1989, kdy se Orbán proslavil tím, že během opětovného pohřbu někdejšího premiéra a vůdce protisovětského povstání z roku 1956 Imre Nagyho požadoval odchod sovětských vojsk z Maďarska.

"Ten politik, který žádal, aby ruské jednotky opustily Maďarsko, je nyní nejloajálnějším spojencem Kremlu," řekl Magyar. "Vybudoval systém, v němž je moc centralizovaná, média jsou pod kontrolou … a zemi ovládá strach," uvedl maďarský opoziční předák.

 
Mohlo by vás zajímat

Ve Venezuele bude brzy pozemní akce, ohlásil Trump. Chce bojovat s pašeráky

Ve Venezuele bude brzy pozemní akce, ohlásil Trump. Chce bojovat s pašeráky

Spojené státy v Karibiku popravují pašeráky bez soudu, tvrdí kolumbijský prezident

Spojené státy v Karibiku popravují pašeráky bez soudu, tvrdí kolumbijský prezident

Pokud Izrael anektuje Západní břeh, přijde o podporu Spojených států, pohrozil Trump

Pokud Izrael anektuje Západní břeh, přijde o podporu Spojených států, pohrozil Trump

Zemřel poslední přeživší bojovník z povstání ve varšavském ghettu, bylo mu 99 let

Zemřel poslední přeživší bojovník z povstání ve varšavském ghettu, bylo mu 99 let
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Maďarsko Viktor Orbán projev Ukrajina Rusko mír mírová jednání Budapešť Ruský útok na Ukrajinu 2022

Právě se děje

před 1 hodinou
Ve Venezuele bude brzy pozemní akce, ohlásil Trump. Chce bojovat s pašeráky

Ve Venezuele bude brzy pozemní akce, ohlásil Trump. Chce bojovat s pašeráky

Venezuelský autoritářský prezident Nicolás Maduro tvrdí, že USA připravují agresi proti jeho zemi s cílem svrhnout jeho vládu.
před 1 hodinou
Olomouc má první bod v Konferenční lize. O výhru ale přišla v 90. minutě

Olomouc má první bod v Konferenční lize. O výhru ale přišla v 90. minutě

Fotbalisté Olomouce remizovali ve 2. kole Konferenční ligy s Rakówem Čenstochová 1:1 a získali první bod v soutěži. O výhru přišli v 90. minutě.
před 1 hodinou
Senzace v Římě. Heroická Plzeň dvakrát rychle udeřila a veze slavné vítězství

Senzace v Římě. Heroická Plzeň dvakrát rychle udeřila a veze slavné vítězství

Premiéra trenéra Martina Hyského v pohárové Evropě skončila senzačním triumfem.
Aktualizováno před 1 hodinou
AS Řím - Plzeň 1:2. V infarktovém závěru vyrovnávací gól domácích neplatil

Přenos skončil
AS Řím - Plzeň 1:2. V infarktovém závěru vyrovnávací gól domácích neplatil

Sledovali jste online přenos z utkání fotbalové Evropské ligy mezi AS Řím a Viktorií Plzeň.
Aktualizováno před 2 hodinami
Cirkus v Chorvatsku. Sparta čekala dvě hodiny, duel se dohraje až v pátek

Cirkus v Chorvatsku. Sparta čekala dvě hodiny, duel se dohraje až v pátek

Zápas 2. kola ligové fáze Konferenční ligy mezi fotbalisty Rijeky a Sparty byl po první půli za stavu 0:0 předčasně ukončen.
před 2 hodinami
Spojené státy v Karibiku popravují pašeráky bez soudu, tvrdí kolumbijský prezident

Spojené státy v Karibiku popravují pašeráky bez soudu, tvrdí kolumbijský prezident

Kolumbijský prezident vyzval, aby osoby podezřelé z pašeráctví drog byly souzeny, a ne zabity.
před 2 hodinami
Maďarsko je jedinou zemí, kde lze uzavřít mít mezi Ukrajinou a Ruskem, tvrdí Orbán

Maďarsko je jedinou zemí, kde lze uzavřít mít mezi Ukrajinou a Ruskem, tvrdí Orbán

Orbánův největší politický konkurent Péter Magyar přitom premiéra nazval nejvěrnějším spojencem Kremlu.
Další zprávy