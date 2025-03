Má ambice být lídrem Evropy. Protrumpovskému Česku se Merz líbit nemusí, míní expert

Býval to největší stranický rival tehdejší kancléřky Angely Merkelové. V předčasných volbách dovedl Friedrich Merz stranu křesťanských demokratů k vítězství a sám sebe do křesla příštího německého kancléře.

Od voleb v Německu uběhlo pár dní a Friedrich Merz již stihl ukázat své ambice v mezinárodní politice. Ambice, které jeho předchůdci Olafu Scholzovi chyběly. Merz se nečekaně objevil v Paříži, kde se sešel s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Podle Jakuba Eberleho z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy je schůzka symbolem budoucí blízké spolupráce.

Spolupráce před rivalitou

"Nikdy by mě nenapadlo, že něco takového budu muset říct v televizním pořadu, ale po výrocích Donalda Trumpa z minulého týdne… je jasné, že této vládě na osudu Evropy příliš nezáleží," řekl Merz v nedělní povolební debatě.

Rétorika Friedricha Merze, který je znám jako velký transatlantista, by ještě před několika měsíci byla nepředstavitelná. Server BBC označil posun Německa ve vztahu ke Spojeným státům za seizmický. "Mou absolutní prioritou bude co nejrychleji posílit Evropu, abychom krok za krokem skutečně dosáhli nezávislosti na USA," dodal v debatě Merz.

Podle politologa Jakuba Eberleho byla německá pozice v zahraniční politice dlouho proamericky orientovaná, v poslední době se Merz a s ním i celá země přiblížil francouzskému přístupu. To se projevuje i na vzájemných vztazích. "Je tam snaha o blízkou spolupráci, aby na základě vztahů s několika velkými zeměmi, jako je Francie, Polsko, nebo třeba s Itálií vznikla evropská iniciativa. To je něco, co Merz sdílí a kde chce být velmi akční," říká Eberle.

Merz chce trvalé kontroly na hranicích

Merz a jeho strana plánuje zpřísnit migrační politiku, včetně zavedení trvalých hraničních kontrol a okamžitého vracení nelegálních migrantů do zemí, odkud přišli. Alespoň takto avizoval své budoucí kroky v předvolebních debatách. Křesťanští demokraté ale nebudou vládnout sami. Ve hře je koalice se sociálními demokraty, se kterými bude muset Merz najít kompromis.

"Není problém se domluvit se sociálními demokraty na tom, že se stát soustředí na rychlejší deportaci lidí, kterým byl azyl odmítnut. To ostatně chtěla dělat i současná vláda sociálních demokratů. Schengenský prostor ale nezná trvalé hraniční kontroly, zná pouze ty dočasné, které mimochodem už probíhají. V tomto bodě bude složité ten kompromis najít už jen z důvodu, že není jasné, jak přesně to Merz myslel a jak by to mělo fungovat," dodává Eberle.

Česko-německé vztahy

Česko a Německo jsou úzce ekonomicky provázané, přičemž Německo je hlavním obchodním partnerem Česka. Téměř třetina českého exportu směřuje právě tam. Volby v Německu tak jsou i v tuzemsku sledovanou událostí.

Jakub Eberle považuje výsledky za pozitivní zprávu pro Česko, protože to pravděpodobně vypadá, že v sousední zemi se brzo zformuje akceschopná vláda. "Česko-německé vztahy příliš nevychyluje, kdo tam zrovna vládne," říká Eberle. Současná česká vláda i opozice jsou podle něj výrazně konzervativnější než v Německu. "My (Česko) jsme si sice stěžovali po právu na Olafa Scholze, že není příliš aktivní. Teď to ale vypadá, že Merz má ambici aktivní být, a to způsobem, který se tradičně proamerickému a protrumpovskému Česku moc líbit nemusí," tvrdí Eberle.