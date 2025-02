Expert: Demokratický střed dostal poslední šanci. Pokud zklamou, příště vyhraje AfD

Parlamentní volby v Německu vyhrála konzervativní unie CDU/CSU. Dosáhla však horšího výsledku, než se čekalo. "Velkou zprávou je, že oslabil demokratický střed a posílil levý a pravý kraj v podobě Levice a Alternativy pro Německo. To je významný posun," řekl pro Aktuálně.cz germanista Vladimír Handl. Německo podle něj nemá čas na politické dohady, musí řešit ekonomiku, migraci i obranu.

Jaká byla v Berlíně volební atmosféra?

Z pohledu Berlína bylo zajímavé, že zrovna probíhaly stávky velké odborové centrály Verdi, která zahrnuje i veřejnou dopravu, takže tu dva dny nefungovala veřejná doprava kromě městské dráhy S-Bahn. Jinak se atmosféra v hlavním městě v porovnání s předchozími volbami nijak nevymykala.

Přinesly samotné volby z pohledu jednotlivých stran nějaká pozitivní, ale i negativní překvapení?

Velkou zprávou je, že oslabil demokratický střed a posílil levý a pravý kraj v podobě Levice (Die Linke) a Alternativy pro Německo (AfD). To je významný posun. Zejména z pohledu Levice jde o veliké překvapení, protože se očekávalo, že po odchodu lídryně Sahry Wagenknechtové upadne strana v zapomnění.

Sama Wagenknechtová přitom se svým novým hnutím vlastní levicové voliče zklamala tím, že v Bundestagu (Spolkovém sněmu) hlasovala s AfD. I proto se tam nyní nedostala (získala 4,97 procenta hlasů, pozn. red.).

Ve prospěch Levice ztratili i Zelení a sociální demokracie (SPD), kteří sice mají osobnost v podobě kancléře Olafa Scholze, ale mají už delší dobu strukturální problémy. Výsledek pro ně byl katastrofální, ale předpokládaný.

Konzervativní unie CDU/CSU pak vyhrála s 28,6 procenta hlasů, ale nedosáhla na očekávaných 30 a více procent. Dá se říci, že demokratický střed dostal poslední šanci, a pokud zklamou, příště vyhraje AfD.

Jaká povolební vyjednávání očekáváte?

Z tohoto hlediska je pozitivem, že se do Bundestagu dostalo pouze pět stran. Je možné udělat dvoukoalici CDU/CSU s SPD. Trojkoalice, jak jsme viděli v předchozím období (sociální demokracie vládla se Zelenými a liberály, pozn. red.), je velký problém. Dvoukoalice dává naději, že se poměrně rychle, slib zní do Velikonoc, podaří domluvit základní půdorys koaliční spolupráce. Z dlouhodobého hlediska bude spolupráce složitá, ale na druhou stranu oni vědí, že se německá politika musí měnit, a to rychle.

Je potřeba formulovat nový hospodářský model, vyřešit uprchlickou a azylovou krizi, protože je systém přetížený, a řešit otázky zahraniční politiky a obrany v době, kdy na hodnoty Evropy útočí ruský prezident Vladimir Putin i administrativa nového prezidenta USA Donalda Trumpa. Německo tedy nemá čas vést politické dohady. Mluví se o roční koaliční smlouvě, která by řešila aktuální krizové úkoly bez politických her, s tím, že další debaty budou až poté.

Co lze čekat od pravděpodobného příštího kancléře, lídra CDU/CSU Friedricha Merze?

Jak jsem již zmínil, ač vyhráli, jsou existenčně ohroženi rostoucí podporou obyvatelstva pro AfD. Merz není žádný charismatik, ale je schopný řečník a má svoji vlastní expertizu v hospodářské oblasti. Vnímá nutnost reformy německého hospodářství. Očekávám od něj v této oblasti zejména snahu o snížení podnikových daní, aby byznys zůstával v Německu. Zároveň tlak na zajištění bonusů pro firmy, které budou v Německu investovat.

Dalším velkým tématem pak samozřejmě bude vyřešení migrační a azylové krize a s tím spojená otázka vnitřní bezpečnosti. Za poslední čtyři roky do Německa přišly tři miliony lidí. Z toho dva miliony cizinců tvoří lidé z Afghánistánu, Sýrie, Iráku, severní Afriky a jeden milion lidí z Ukrajiny. Systém, který už tak byl plný, je nyní absolutně přetížený. Není možné to dále absorbovat. V tomto případě bude muset být připraven velice rychle program na to, jak minimalizovat příchody nelegálních migrantů.

Jak by mohl vypadat?

Na přechodech by mohla být zvýšená pohybová kontrola, o které ale Němci budou muset vyjednávat s Bruselem. Jakým způsobem pak budou řešit otázku vracení nelegálních uprchlíků, to zatím jasné není. Část CDU/CSU ale již bere v potaz, že jejich kroky můžou být v rozporu s evropským právem.

Sám Merz říká, že je potřeba nelegální migraci zastavit a nadto rychle odsouvat kriminálníky, kteří do Německa nepatří. Mluví se o 40 tisících lidí, kteří nepracují a jsou v Německu navíc. Dále je tam z řad ilegálních migrantů asi 500 kriminálních živlů. Ty bude nutné velmi rychle a efektivně odsunout, aby lidé viděli, že se něco mění.