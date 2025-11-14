Zahraničí

Londýnský soud poslal zloděje Banksyho díla na 13 měsíců do vězení

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Soud v Londýně poslal na 13 měsíců do vězení muže, který loni ukradl jedno z nejznámějších děl streetartového umělce Banksyho s názvem Dívka s balónkem z jedné z londýnských galerií.
Banksyho dílo Láska je v koši.
Banksyho dílo Láska je v koši. | Foto: ČTK/AP

O rozsudku pro 49letého muže informovala agentura Reuters. Ukradený obraz visel v galerii v ulici New Cavendish Street. Larry Fraser se před soudem přiznal, že se maskovaný a v rukavicích vloupal s pomocí kladiva do galerie a odcizil tam dílo, jehož hodnota činí 270 tisíc liber (zhruba 7,4 milionu Kč).

Díky záznamům bezpečnostních kamer, na nichž byl zachycen při nakládání obrazu do dodávky nedaleko galerie, se vyšetřovatelům podařilo muže do 48 hodin po krádeži dopadnout. Nepoškozenou Dívku s balónkem úřady našly dva dny po Fraserově zadržení.

Související

Britská cenzura si došlápla na kulturní ikonu. Banksy narazil se soudcovským muralem

Banksy, Londýn, Velká Británie, Nejvyšší soud, Palestine Action, mural, street art, graffiti
9 fotografií

Obraz zachycuje slavný Banksyho motiv dívky, která natahuje ruce k letícímu červenému balónku ve tvaru srdce. Poprvé se tento motiv objevil na jedné londýnské zdi v roce 2002, umělec od té doby udělal několik dalších verzí. Jedna z nich vzbudila velký zájem veřejnosti, když ji Banksy ihned po dražbě v roce 2018 nechal částečně skartovat.

Banksy, který pečlivě tají svou identitu, zahájil kariéru sprejováním graffiti na budovy v anglickém Bristolu. Nyní je z něj jeden z nejznámějších umělců světa, jeho díla se v aukcích prodávají za milionové sumy.

 
Mohlo by vás zajímat

Slovenský premiér Fico navrhl odvolání vicepremiéra Kmece

Slovenský premiér Fico navrhl odvolání vicepremiéra Kmece

Rusko obvinilo členy mezinárodního trestního soudu z nezákonného pronásledování

Rusko obvinilo členy mezinárodního trestního soudu z nezákonného pronásledování

Autobus ve Švédsku narazil do zastávky, na místě jsou podle médií tři mrtví

Autobus ve Švédsku narazil do zastávky, na místě jsou podle médií tři mrtví

Švýcarsko se dohodlo s USA na snížení dovozního cla z 39 na 15 procent

Švýcarsko se dohodlo s USA na snížení dovozního cla z 39 na 15 procent
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Velká Británie zloděj krádež Banksy vězení

Právě se děje

před 54 minutami
Skupina bez ztráty setu. Sinner drtí elitu, nestačil ani Shelton

Skupina bez ztráty setu. Sinner drtí elitu, nestačil ani Shelton

Obhájce titulu Jannik Sinner vyhrál na tenisovém Turnaji mistrů i třetí zápas.
před 1 hodinou
Londýnský soud poslal zloděje Banksyho díla na 13 měsíců do vězení

Londýnský soud poslal zloděje Banksyho díla na 13 měsíců do vězení

Larry Fraser se před soudem přiznal, že se maskovaný a v rukavicích vloupal s pomocí kladiva do galerie a odcizil tam dílo.
před 1 hodinou
Chorvatsko pomohlo, Češi mají jistou baráž. Stále ale hrají o druhý koš

Chorvatsko pomohlo, Češi mají jistou baráž. Stále ale hrají o druhý koš

Čeští fotbalisté obsadí v kvalifikační skupině L druhé místo a čeká je play off o postup na mistrovství světa.
Aktualizováno před 1 hodinou
Slovenský premiér Fico navrhl odvolání vicepremiéra Kmece

Slovenský premiér Fico navrhl odvolání vicepremiéra Kmece

Ministerský předseda v prohlášení napsal, že nedovolí, aby jeho vláda byla spojována s pochybnostmi při nakládání s veřejnými penězi.
Aktualizováno před 2 hodinami
Rusko obvinilo členy mezinárodního trestního soudu z nezákonného pronásledování

ŽIVĚ
Rusko obvinilo členy mezinárodního trestního soudu z nezákonného pronásledování

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 2 hodinami
Autobus ve Švédsku narazil do zastávky, na místě jsou podle médií tři mrtví

Autobus ve Švédsku narazil do zastávky, na místě jsou podle médií tři mrtví

Autobusová nehoda si v pátek odpoledne ve Stockholmu vyžádala několik mrtvých a zraněných.
Aktualizováno před 2 hodinami
Švýcarsko se dohodlo s USA na snížení dovozního cla z 39 na 15 procent

Švýcarsko se dohodlo s USA na snížení dovozního cla z 39 na 15 procent

Švýcarsko se po měsících vyjednávání dohodlo se Spojenými státy na snížení cel na dovoz švýcarského zboží do USA z 39 na 15 procent.
Další zprávy