Londýnský soud poslal zloděje Banksyho díla na 13 měsíců do vězení

O rozsudku pro 49letého muže informovala agentura Reuters. Ukradený obraz visel v galerii v ulici New Cavendish Street. Larry Fraser se před soudem přiznal, že se maskovaný a v rukavicích vloupal s pomocí kladiva do galerie a odcizil tam dílo, jehož hodnota činí 270 tisíc liber (zhruba 7,4 milionu Kč).
Díky záznamům bezpečnostních kamer, na nichž byl zachycen při nakládání obrazu do dodávky nedaleko galerie, se vyšetřovatelům podařilo muže do 48 hodin po krádeži dopadnout. Nepoškozenou Dívku s balónkem úřady našly dva dny po Fraserově zadržení.
Obraz zachycuje slavný Banksyho motiv dívky, která natahuje ruce k letícímu červenému balónku ve tvaru srdce. Poprvé se tento motiv objevil na jedné londýnské zdi v roce 2002, umělec od té doby udělal několik dalších verzí. Jedna z nich vzbudila velký zájem veřejnosti, když ji Banksy ihned po dražbě v roce 2018 nechal částečně skartovat.
Banksy, který pečlivě tají svou identitu, zahájil kariéru sprejováním graffiti na budovy v anglickém Bristolu. Nyní je z něj jeden z nejznámějších umělců světa, jeho díla se v aukcích prodávají za milionové sumy.