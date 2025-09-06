Zahraničí

Likvidace nadbytečných. Je to Putinův plán, říká o zvráceném dění v Rusku novinářka

Eliška Novotná Eliška Novotná
před 4 hodinami
Počet případů hepatitidy nebo nakažených virem HIV mezi ruskými vojáky stále roste. Jedním z důvodů je, že Moskva zřejmě záměrně rekrutuje nemocné - dokonce je k odchodu do vojenské služby povzbuzuje, píše web Kyiv Independent.
Rusko verbuje do války i nakažené HIV či hepatitidou, často z řad vězňů | Video: X/olddog100ua

Oficiálně Moskva tvrdí, že osoby s vážným onemocněním do války neodvádí, ruské právo totiž lidi s HIV, tuberkulózou nebo hepatitidou C od vojenské služby osvobozuje. Náborové snahy ale podle ruských nezávislých médiích jdou do extrému a HIV pozitivní osoby dál dostávají povolávací rozkaz.

Pro doplnění řad Rusko verbuje i vězně s infekčními chorobami a obyvatele okupovaných území, které se nemají odvodu jak vyhnout. Ruská novinářka v exilu a zakladatelka nevládní organizace Rusko za mřížemi Olga Romanovová tvrdí, že v Rusku v podstatě neexistuje žádný formální mobilizační proces. "V podstatě berou všechny bez rozdílu," řekla pro Kyiv Independent. "Je to neoficiálně schválené, protože je nikdo neplánuje léčit," pokračovala. "Pro všechny je snazší, když tam umřou."

První nábor HIV pozitivních ruských vězňů se uskutečnil už v roce 2022 pod vedením Jevgenije Prigožina, tehdejšího šéfa Wagnerovy skupiny. Od té doby nábor z ruských věznic podle Romanovové stále roste.

Novinářka tvrdí, že Rusko vězňům za vstup do armády slibuje až 200 tisíc rublů (necelých 53 tisíc korun) měsíčně. Platby se ale často zpožďují anebo úplně zadržují. Lidé s onemocněním jsou navíc bez potřebné péče, vězeňští lékaři ji odepírají v domnění, že vězni stejně míří na bojiště. "Nemá smysl je léčit, když je zítra nebo pozítří pošlou na frontu," řekla. "Mám pocit, že (ruský prezident Vladimir Putin), prostřednictvím této války řeší problém likvidace "nadbytečných" lidí," vysvětlila.

Zpráva Carnegie Politika uvádí, že se počet případů HIV zjištěných v ruských ozbrojených silách od konce roku 2022 zvýšil třináctkrát a od konce roku 2023 byl oproti počátku totální invaze dokonce dvacetkrát vyšší. Tato čísla ovlivňuje několik faktorů - krevní transfuze pro raněné, opakované používání injekčních stříkaček v polních nemocnicích, užívání drog či nechráněný sex mezi vojáky. 

Ukrajinská vojenská rozvědka (HUR) na podzim loňského roku oznámila, že Moskva formuje útočné jednotky složené právě z lidí s hepatitidou B a C, aby je zapojila do války. Romanovová odhaduje, že za tři roky války naverbovala nejméně čtvrt milionu vězňů, přičemž až 40 % z nich trpí vážnými nemocemi.

"Ve skutečnosti jsou věznění Rusové používaní jako krmivo pro děla," řekla Iryna Jakovetsová, právní poradkyně ukrajinské neziskové organizace 100 % Life, která podporuje lidi žijící s HIV/AIDS. "To znamená, že je poslali do boje právě proto, že jsou HIV pozitivní a podle Ruska nemají jako lidské bytosti žádnou hodnotu." Některé z těchto vězňů ukrajinská armáda zajala, bývají označení červenými, respektive bílými náramky. 

Nábor na sociálních sítích nebo okupovaných územích

Ruská armáda vyhledává nové členy i na sociálních sítích. Zde se některé příspěvky zaměřují právě na občany s vážnými onemocněními, postiženími nebo osoby s trestnou minulostí. Několik z nich totiž zmiňuje, že armáda přijímá i lidi "s deštníkem", což představuje kódové slovo pro rekruty s život ohrožujícími nemocemi. Zda je tato metoda účinná a kolik zájemců se tímto způsobem podařilo rekrutovat, ale není zcela jasné. 

Mobilizaci se nevyhnou ani obyvatelé okupovaných území Ukrajiny. I zde je ale systém zdravotní péče katastrofální a počet onemocnění AIDS nebo hepatitidou se blíží parametrům epidemie. 

I ředitelka Východní skupiny pro lidská práva Vira Jastrebová tvrdí, že HIV pozitivní občany ruská armáda posílá do útočných jednotek. Náborová centra vyvěšují plakáty povzbuzující lidi s onemocněním k dobrovolnému vstupu. "Toto je vaše poslední šance," zní na některých z nich. HIV pozitivní status je mezi Rusy ke všemu velmi stigmatizovaný, mnoho lidí se tak snaží z okupovaných oblastí uprchnout, aby vyhledali léčbu v zahraničí, řekla. 

V případě ukrajinské armády samotný status HIV není důvodem k osvobození od mobilizace nebo vojenské služby, záleží i na dalších zdravotních problémech. Obvykle jsou ale HIV pozitivní vojáci přidělení do nebojových nebo podpůrných rolí, kde mohou bezpečně dostávat patřičnou léčbu.

Jastrebová ale nevylučuje, že už před náborem může docházet k chybě a i přesto se HIV pozitivní vojáci ocitnou na frontě. "Pokud je někdo v bojové jednotce, je situace kritická. Tito vojáci musí buď přerušit léčbu, což ohrožuje jejich zdraví i zdraví spolubojovníků, nebo se spoléhají na to, že jim příbuzní posílají léky prostřednictvím doručovacích služeb na frontu," uzavřela. 

