V Evropě se bude prodávat nový přípravek proti nákaze HIV. Má úspěšnost přes 99,9 %

před 2 hodinami
Evropská komise udělila registraci dvakrát ročně podávané injekci na prevenci viru HIV od americké společnosti Gilead Sciences, na jejímž vývoji se podílel český virolog a biochemik Tomáš Cihlář. Informovala o tom v agentura Reuters. Minulý měsíc lék doporučila schválit Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), podle které je přípravek vysoce účinný.
Injekční lék na HIV poskytuje ochranu až na šest měsíců. Na vývoji této revoluční látky se podílel český biochemik a virolog Tomáš Cihlář. Snímek je ilustrační.
Lék bude v Evropě prodáván pod obchodním názvem Yeytuo. V červnu byl schválen i regulačními orgány ve Spojených státech, kde je prodáván pod názvem Yeztugo.

Schválení Evropskou komisí platí pro použití v 27 členských státech Evropské unie a rovněž v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu. Než bude lék zpřístupněn pacientům, bude muset společnost Gilead Sciences dohodnout ceny a podmínky úhrady se zdravotnickými systémy v každé zemi.

Ve Spojených státech je katalogová cena léku Yeztugo od Gileadu přes 28 tisíc dolarů (přes 590 tisíc korun) ročně. Některé americké pojišťovny s úhradou nové injekce zatím váhají s odvoláním na její vysokou cenu ve srovnání s generickými léčivy, uvedla agentura Reuters. Analytici předpokládají, že lék dosáhne do roku 2029 tržeb přes čtyři miliardy dolarů ročně.

Zmíněná injekce není vakcínou, ale formou prevence známé jako pre-expoziční profylaxe (PrEP). Od dosavadních podobných přípravků se odlišuje tím, že její podání stačí jednou za šest měsíců, na rozdíl od každodenního užívání. Slibuje rovněž vysokou účinnost, podle studií snižuje riziko přenosu HIV u dospělých a dospívajících o více než 99,9 procenta.

Související

Petr je HIV pozitivní 20 let. Život s virem nekončí, klíčové je ale přijít včas

HIV

Společnost Gilead uvedla, že její žádost v Evropské unii byla posouzena ve zrychleném termínu. Další žádosti o přezkum regulačními orgány podala firma u úřadů v Austrálii, Brazílii, Kanadě, Jihoafrické republice a ve Švýcarsku. Připravuje také žádosti v Argentině, Mexiku a Peru.

Kvůli onemocnění AIDS, které vir HIV způsobuje, zemřelo na celém světě loni přibližně 630 tisíc lidí a podle odhadů UNAIDS je tímto virem nakaženo přes 40 milionů osob. Šíření HIV brání používání kondomů, denní užívání speciálních pilulek nebo dříve schválené injekce, které se však musí aplikovat jednou za dva měsíce.

 
