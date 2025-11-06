LGBT+ lidé v Turecku se obávají možné změny trestního zákoníku

Navrhovaná změna počítá s tresty jednoho až tří let vězení za chování, které "je v rozporu s biologickým pohlavím či odporuje všeobecné morálce". Návrh počítá s tresty i za propagaci či podporu takového chování. Vláda podle agentury AFP chce návrh předložit zákonodárcům do konce roku. V parlamentu má Erdoganova strana AKP a její spojenci většinu.
Návrh zákona jasně nevymezuje, za co může hrozit postih, tvrdí aktivistka na ochranu lidských práv Irem Gerkuşová. "Bude možné vás odsoudit za vzhled nebo jen z toho důvodu, že jste LGBT osoba," tvrdí aktivistka. Podle ředitele nevládní organizace SPOD Ogulcana Yediverena je cílem návrhu zákona vytlačit LGBT+ lidi z veřejného prostoru. "Už se nejedná jen o nenávist v proslovech politiků, ale o skutečnou státní politiku," domnívá se Yediveren.
Homosexualita není v Turecku trestána od roku 1858, vůči gayům a lesbám však ve velké části Turecka přetrvává společenské stigma. Tlak na sexuální menšiny navíc v posledních dvou desetiletích vzrostl poté, co se dostala k moci konzervativní AKP. Od roku 2015 jsou pochody za práva LGBT+ lidí a jiné podobné aktivity opakovaně vystaveny zákazům ze strany úřadů. V Istanbulu, kde panuje k LGBT+ lidem vstřícnější atmosféra, v posledních měsících v důsledku zásahů policie zavřelo několik klubů a jiných míst pro setkávání lidí s jinou než heterosexuální orientací, píše AFP.