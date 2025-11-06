Zahraničí

LGBT+ lidé v Turecku se obávají možné změny trestního zákoníku

před 2 hodinami
LGBT+ lidé v Turecku se obávají návrhu na změnu trestního zákoníku, který prosazuje konzervativní vláda prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Změna by trestala chování, které je v nesouladu s biologickým pohlavím, což nechává rozsáhlý prostor pro interpretaci. Tresty by podle aktivistů na ochranu práv sexuálních menšin mohly hrozit i za pouhý vzhled, píše ve čtvrtek agentura AFP.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. | Foto: Reuters

Navrhovaná změna počítá s tresty jednoho až tří let vězení za chování, které "je v rozporu s biologickým pohlavím či odporuje všeobecné morálce". Návrh počítá s tresty i za propagaci či podporu takového chování. Vláda podle agentury AFP chce návrh předložit zákonodárcům do konce roku. V parlamentu má Erdoganova strana AKP a její spojenci většinu.

Návrh zákona jasně nevymezuje, za co může hrozit postih, tvrdí aktivistka na ochranu lidských práv Irem Gerkuşová. "Bude možné vás odsoudit za vzhled nebo jen z toho důvodu, že jste LGBT osoba," tvrdí aktivistka. Podle ředitele nevládní organizace SPOD Ogulcana Yediverena je cílem návrhu zákona vytlačit LGBT+ lidi z veřejného prostoru. "Už se nejedná jen o nenávist v proslovech politiků, ale o skutečnou státní politiku," domnívá se Yediveren.

