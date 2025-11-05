Zahraničí

Istanbulská úmluva přežila, Lotyšsko odkládá rozhodnutí o jejím zrušení

ČTK ČTK
před 30 minutami
Lotyšský parlament o rok odložil debatu a nové hlasování o odstoupení od Istanbulské úmluvy, která má chránit ženy před násilím. Informovala o tom ve středu lotyšská média. Minulý čtvrtek lotyšský parlament - jako první v Evropské unii - odhlasoval odstoupení od úmluvy. Prezident Edgars Rinkévičs ale příslušný zákon nepodepsal a vrátil jej poslancům zpět se žádostí, aby své rozhodnutí přezkoumali.
Prezident Edgars Rinkévičs (na obrázku) příslušný zákon nepodepsal a vrátil jej poslancům zpět se žádostí, aby své rozhodnutí přezkoumali.
Prezident Edgars Rinkévičs (na obrázku) příslušný zákon nepodepsal a vrátil jej poslancům zpět se žádostí, aby své rozhodnutí přezkoumali. | Foto: Reuters

Parlament přijal návrh jedné z poslankyň vládní koalice, aby lhůtu pro přijímání návrhů souvisejících s prezidentem vrácenou normou stanovil až do 1. listopadu příštího roku, napsal server Delfi.lv. To podle serveru znamená, že o zákonu se bude rozhodovat až po příštích volbách, které se mají konat 3. října 2026.

Nápad zavést roční moratorium na posuzování sporného zákona podpořilo 53 poslanců ze dvou koaličních, a dokonce i dvou opozičních stran, které se dříve zasazovaly za rychlé odstoupení od úmluvy. Proti bylo jen 18 zákonodárců, z opozice a z koaličního Svazu zelených a zemědělců. Přijaté rozhodnutí vychází vstříc prezidentovi, který zákonodárce vyzval, aby problém přenechali příštímu parlamentu, napsal server.

Související

"Zažila jsem násilí a chci se chránit." Lotyšsko odstoupilo od Istanbulské úmluvy

Istanbulská úmluva protesty Lotyšsko Riga

Premiérka Evika Siliňová dnešní rozhodnutí parlamentu uvítala jako vítězství demokracie, právního státu a ženských práv.

Lotyšští zákonodárci minulý týden odhlasovali odstoupení od úmluvy většinou 56 hlasů, proti jich bylo 32 a dva poslanci se zdrželi hlasování. Pro odstoupení hlasovaly pravicové opoziční strany, stejně jako zástupci Svazu zelených a zemědělců, který je jedním ze tří uskupení vládní koalice vedené středopravicovou premiérkou Siliňovou. Ostatní dvě vládní strany se zasazovaly za zachování úmluvy. Lotyšsko je na cestě stát se po Turecku druhou zemí, která od úmluvy odstoupila, což se v roce 2021 setkalo s ostrou kritikou Evropské komise, psala agentura Reuters po hlasování.

Úmluva Rady Evropy, kterou Lotyšsko ratifikovalo v roce 2023, vyžaduje, aby signatářské strany vypracovaly zákony a pravidla zaměřené na skoncování s násilím páchaným na ženách a s domácím násilí.

Související

Tisíce lidí v Rize protestovaly proti odstoupení od Istanbulské úmluvy

Lotyšsko, Riga, protest, demonstrace, Istanbulská úmluva

Lotyšští odpůrci úmluvy tvrdí, že zavádí definici pohlaví, která jde nad rámec biologického pohlaví jako sociální konstrukt. Tvrdí, že stávající vnitrostátní zákony jsou dostatečné k řešení genderově podmíněného násilí.

Ultrakonzervativní skupiny a politické strany v celé Evropě však úmluvu v posledních letech kritizovaly s tvrzením, že propaguje "genderovou ideologii", povzbuzuje k sexuálním experimentům a poškozuje děti.

Istanbulskou úmluvu, kterou Rada Evropy vypracovala v roce 2011, dosud ratifikovalo 37 zemí, podepsalo ji 45 států. ČR ji podepsala v roce 2016, dosud ji ale neratifikovala.

 
Mohlo by vás zajímat

Evropská unie snižuje laťku, nový klimatický cíl má volnější hranice

Evropská unie snižuje laťku, nový klimatický cíl má volnější hranice

Ohnivé nebe nad Kentucky. Exploze letadla UPS zachycena na dramatických záběrech

Ohnivé nebe nad Kentucky. Exploze letadla UPS zachycena na dramatických záběrech
14 fotografií

Hromadná kapitulace Ukrajinců? "Rusko šíří falešná videa," reaguje Kyjev

Hromadná kapitulace Ukrajinců? "Rusko šíří falešná videa," reaguje Kyjev

Absolutní rekord. Zelenskyj vyznamenal vojáky za neuvěřitelný výkon

Absolutní rekord. Zelenskyj vyznamenal vojáky za neuvěřitelný výkon
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Lotyšsko Istanbulská úmluva

Právě se děje

Aktualizováno před 7 minutami
Fialovi ministři grilují Okamuru. Uvidíme hulvátství a nesnášenlivost, řekl Rakušan

ŽIVĚ
Fialovi ministři grilují Okamuru. Uvidíme hulvátství a nesnášenlivost, řekl Rakušan

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 24 minutami
Být jiný, chce odvahu. Vánoční fantasy pohádka Zrození alchymistky vstupuje do kin
2:09

Být jiný, chce odvahu. Vánoční fantasy pohádka Zrození alchymistky vstupuje do kin

Atmosféru a poselství filmu doplňuje titulní píseň V dobrém i zlém, kterou napsal Roman Procházka ze skupiny Divokej Bill.
před 25 minutami
Evropská unie snižuje laťku, nový klimatický cíl má volnější hranice

Evropská unie snižuje laťku, nový klimatický cíl má volnější hranice

Příspěvek má kvůli rozdílným názorům členských států volnější rozpětí 66,25 až 72,5 procenta.
před 30 minutami
Istanbulská úmluva přežila, Lotyšsko odkládá rozhodnutí o jejím zrušení

Istanbulská úmluva přežila, Lotyšsko odkládá rozhodnutí o jejím zrušení

Minulý čtvrtek lotyšský parlament - jako první v EU - odhlasoval odstoupení od úmluvy. Prezident Edgars Rinkévičs ale příslušný zákon nepodepsal.
před 39 minutami
Pivo, tráva a rokenrol. Bohémský život Garyho Fishera stál u zrodu horského kola

Pivo, tráva a rokenrol. Bohémský život Garyho Fishera stál u zrodu horského kola

Kvůli dlouhým vlasům mu zakázali závodit, snil o olympiádě, než přišel její bojkot. Nakonec se Gary Fisher proslavil jako vynálezce horského kola.
před 40 minutami
"Budou se zodpovídat před Božím soudem!" Halík účtuje s nastupující vládou a voliči

"Budou se zodpovídat před Božím soudem!" Halík účtuje s nastupující vládou a voliči

Kněz Tomáš Halík se ve své pravidelné veřejné promluvě ostře postavil proti výsledkům říjnových voleb a pravděpodobné vládě Andreje Babiše.
před 47 minutami
Superúplněk. V noci nás čeká největší a nejjasnější měsíční show roku

Superúplněk. V noci nás čeká největší a nejjasnější měsíční show roku

Dnes v noci vrcholí astronomická podívaná. Na obloze se ukáže největší a nejjasnější superúplněk letošního roku.
Další zprávy