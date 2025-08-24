Muskova ''Legie dětí''. Miliardářovo otcovství je ještě divočejší než jeho byznys

Hlavním prostředníkem mezi Muskem a "zainteresovanými" ženami je jeho pravá ruka Jared Birchall. Ten již řadu let tiše spravuje Muskovo jmění, rodinné záležitosti a politické výdaje. Vyjednával s matkami dětí o dohodách týkajících se těhotenství a následné finanční podpory a bojoval za Muska v jeho třech rozvodech. Součástí bývá i podepisování dohod o mlčenlivosti.
Birchall se také podílel i na koupi pozemku v texaském Austinu, kde si Musk představoval areál, v němž by ženy a rostoucí počet dětí žily v několika rezidencích. V této uzavřené komunitě už bydlí Shivon Zilisová, manažerka společnosti Neuralink. S tou má Musk čtyři děti.
V jiné Muskově firmě SpaceX spousta žen ale dobrou zkušenost neměla. Stížnosti na nevhodné sexuální chování skončily mimosoudním vyrovnáním nebo zůstaly na stole HR oddělení.
Dcera se distancuje
Přístup Elona Muska k jeho dětem je rozličný - některé intenzivně opečovává, jiným se věnuje občas a některé dokonce zavrhuje. Pro děti z prvního manželství založil "malou a experimentální" školu Ad Astra, ve které se nekonvenčně vzdělávaly i děti zaměstnanců jeho společnosti SpaceX.
Dnes již odrostlejší děti z prvního manželství se médiím spíše vyhýbají. Vivian Jenna Wilsonová, jež v šestnácti letech prošla tranzicí, se však loni na internetu musela bránit ostrým tweetům svého otce. Musk v příspěvku na sociální síti X napsal, že Vivian "není dívka" a že je "obrazně řečeno mrtvá". Tvrdil také, že byl podvodem přiměn k tomu, aby souhlasil s její transgenderovou léčbou, když jí bylo 16 let.
Wilsonová pak odpověděla na sociální síti Threads. "Neví, jaká jsem byla jako dítě, protože tam jednoduše nebyl," napsala. "A v tom málu času, kdy přítomen byl, jsem byla neustále šikanována kvůli své ženskosti a queer identitě." Pro server NBC News uvedla, že ji otec v dětství ponižoval kvůli ženským rysům a nutil ji působit mužněji - například ji už na základní škole nabádal, aby si záměrně prohlubovala hlas.
Mediální pozornosti se dostalo i Muskovu "fluidnímu" vztahu s umělkyní Grimes. Ten přinesl mj. tři nekonvenčně pojmenované děti a také spoustu soudních tahanic.
"Nechtěla bys mé dítě?"
O nejnovějším vývoji v "harémovém dramatu" informuje deník The Wall Street Journal. Zde se o problematickém otcovství rozpovídává konzervativní influencerka Ashley St. Clairová. Když na jejich silvestrovském pobytu minulý rok prohlásila, že ovuluje, reagoval Musk: "Tak na co ještě čekáme?"
Během těhotenství St. Clairové Musk navrhl, aby přizvali i jiné ženy a měli tak více dětí rychleji. "Abychom dosáhli úrovně legie před apokalypsou," napsal jí v textové zprávě, "budeme muset využít náhradní matky."
Musk St. Clairové poslal peníze na výdaje, ale po porodu chtěl, aby jeho jméno nebylo na rodném listě a aby podepsala dohodu o mlčenlivosti - výměnou za vysokou finanční podporu. Ta odmítla, protože by to podle ní znevýhodnilo dítě a nezajistilo mu budoucnost. Sama pak na síti X zveřejnila, že Musk je otcem, aby předešla bulvár. Poté Musk začal postupně snižovat slíbené platby, zatímco její právní výlohy rostly.
Případ St. Clairové řeší newyorský nejvyšší soud, který Muska k testu otcovství donutil. Výsledek z laboratoře Labcorp potvrdil s pravděpodobností 99,9999 %, že Elon Musk přivedl na svět "minimálně" patnáctého potomka.
Elon Musk’s alleged ‘Baby Mama’ Ashley St. Clair reveals she is broke and getting evicted.— Oli London (@OliLondonTV) August 19, 2025
The Influencer has launched a podcast titled ‘Bad Advice with Ashley St. Clair’ and has admitted to destroying her own career while revealing she is getting evicted from her luxury… pic.twitter.com/OwciQofQ1w