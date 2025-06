Přehledně o superbitce: Musk dal Trumpa na "seznam zvrhlíků", pak začal couvat

Nejprve obvinil Trumpa z rozhazování, poté vyzval k založení nové strany a nakonec napsal, že americký prezident figuruje v tzv. Epsteinových seznamech - dokumentu se jmény celebrit, které se účastnily divokých večírků s nezletilými děvčaty. To všechno stihl ve čtvrtek Elon Musk. Zaplatil za to zatím 27 miliardami dolarů - o tolik vzápětí spadly akce jeho Tesly.

Donald Trump je zklamaný poté, co se Elon Musk opřel do republikánského daňového zákona | Video: Associated Press

Kde jsou ty časy, kdy Elon Musk jako v extázi poskakoval na předvolebních mítincích Donalda Trumpa. Teď mu Trump vzkazuje "Elon mě podpořil, ale vyhrál bych i bez něj." A Musk ho obviňuje z nevděčnosti a k tweetu, kde kdosi navrhuje jeho odvolání a nahrazení viceprezidentem J. D. Vancem, napsal "Yes".

Pohrozil, že stáhne raketu Dragon (ze své společnosti SpaceX) z vládního programu letů do vesmíru. A celé to korunoval tweetem: "Je čas vypustit opravdu velkou bombu: Donald Trump je v Epsteinových seznamech. To je skutečný důvod, proč dosud nebyly zveřejněny." Naznačil tím, že se Trump účastnil orgií finančníka Jeffreyho Epsteina, který zásoboval celebrity nezletilými dívkami a za záhadných okolností zemřel v roce 2019 ve vězení.

Co se mezi oběma muži stalo? Jádrem jejich současného sporu je Trumpův klíčový zákon o daňových a výdajových škrtech. Trump ho označuje jako "velký krásný zákon" (One Big Beautiful Bill).

Zákon rozšiřuje daňové úlevy, osekává některé sociální programy, ale navyšuje výdaje na obranu, ochranu hranic nebo infrastrukturu. Podle rozpočtové komise Kongresu se tak do deseti let zvýší rozpočtový dluh USA o 2,4 bilionu dolarů. To Muskovi vadí - rostoucí deficit považuje za smrtící. Začal retweetovat některá starší vyjádření Donalda Trumpa, kde se současný prezident zasazoval o vyrovnaný rozpočet.

Trump to vidí jinak. O zákonu prý Musk věděl, do jeho přípravy byl zasvěcený a to, co mu skutečně vadí, není deficit, ale osekání státní podpory pro elektromobily. O Muskovi napsal, že se zbláznil, a vytknul mu, že chce "miliardy dolarů na dotacích" na elektroauta, která "stejně nikdo nechce". Nakonec napsal, že "nejjednodušší způsob, jak ušetřit peníze v našem rozpočtu, miliardy a miliardy dolarů, je ukončit Elonovy vládní dotace a smlouvy".

Trump má skutečně v ruce páky na Muskovy firmy. Jen zrušení daňových úlev na nákup elektromobilů připraví Teslu o 1,2 miliardy dolarů. A o další peníze přijde, pokud státní instituce přestanou kupovat Tesly jako služební auta. A SpaceX přijde v případě zrušení státních zakázek rovnou o 22 miliard dolarů. A jak připomněla agentura Reuters, SpaceX potřebuje ke svému provozu svolení Federální komunikační agentury a Muskova společnost Neuralink, která vyvíjí mozkové implantáty, závisí zase na svolení Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv. Podobně je Musk závislý u výzkumu autonomního řízení na rozhodnutích Úřadu pro bezpečnost silničního provozu atd.

I to mělo asi vliv na to, že k večeru Elon Musk zmírnil tón. S každou další hodinou a každým dalším tweetem totiž padaly akcie Tesly… Když pak v jednom tweetu kdosi Muska vyzval ke zklidnění, odpověděl Musk, že je to "dobrá rada". Role zprostředkovatele se nakonec ujal osobní přítel obou mužů a majitel hedgeových fondů Bill Ackman, který Muska vyzval, že by bylo dobré se "v zájmu země" s Trumpem usmířit. "Máš pravdu," odpověděl mu Musk.

Musk přecenil svůj vliv. Republikáni stojí za Trumpem a i voliči hlasovali pro Trumpa, ne pro excentrického a geniálního, ale poněkud autistického miliardáře. Za Trumpem se sešikovali vlivní senátoři i viceprezident J. D. Vance. Části trumpovců ležel v žaludku už dlouho. Zatímco radikálními křídlu hnutí MAGA šlo spíš o národní revoluci, Muskovi šlo o deregulaci a byznys. Někdejší Trumpův hlavní poradce Steve Bannon neskrýval nad roztržkou radost a Trumpa vyzval, aby Muskovi odebral občanství a deportoval ho zpátky do Jižní Afriky, odkud pochází.

Není to první spor obou mužů. V roce 2016 prohlásil Musk, že Trump "není ten správný člověk" pro prezidentský úřad a že jeho charakter "nereprezentuje dobře Spojené státy". Přesto byl jmenován do ekonomického poradního sboru, odkud rezignoval v červnu 2017, když Trump oznámil odchod USA z Pařížské klimatické dohody. Trump ho v roce 2022 označil za tlučhubu, což mu Musk vrátil s tím, že je Trump "příliš starý na kandidaturu" a měl by "odejít do důchodu". Musk se ale po pokusu o atentát na Donalda Trumpa v Butleru v Pensylvánii 13. července 2024 přidal na jeho stranu a veřejně ho podpořil. Věnoval na jeho kampaň 250 milionů dolarů a aktivně se jí po boku Donalda Trumpa zúčastnil.

Elon Musk, který byl dříve podporovatelem demokratů, přešel k republikánům, protože odmítal radikální agendu progresivistického křídla demokratické strany. Kritizoval rozsáhlé státní výdaje, bující regulace a snahu omezit svobodu slova kvůli boji s "nenávistnými projevy" a dezinformacemi. Odmítal jako "estetickou noční můru" používání nových druhů zájmen u nebinárních osob.

Vadila mu i agresivita hnutí Black Lives Matter, křečovité prosazování diverzity a rozsáhlá ilegální migrace. Zasáhlo ho také rozhodnutí jeho syna Xaviera změnit si pohlaví, což přičítal "viru woke ideologie" a společenské epidemii, která vedla v USA jen mezi lety 2017 a 2021 k trojnásobnému počtu dětí a mládeže s diagnózou genderové dysforie (stav, kdy se člověk cítí v jiném těle, než jaké má, což může vést k úzkosti a negativním emocím - pozn. red.).

Musk se také angažoval v boji proti povolení nevratných změn pohlaví u nezletilých. V roce 2024 přesunul sídla svých firem SpaceX a X z Kalifornie do Texasu na protest proti kalifornskému zákonu, který školám zakazuje informovat rodiče o genderové identitě dítěte bez jeho souhlasu (učitelé nesměli oznámit rodičům, když se jejich dítě začalo chovat, jako kdyby mělo opačné pohlaví nebo dokonce začalo vyhledávat odbornou pomoc za účelem změny pohlaví).