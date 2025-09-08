Zápasnická legenda UFC McGregor míří do politického ringu. Podpořil ho i Elon Musk

Sedmatřicetiletý McGregor se v posledních letech stal výrazným kritikem irské migrační politiky. Ve svých politických příspěvcích přitom používal svůj slogan z UFC: "Pokud jeden z nás jde do války, jdeme do války všichni." A členové irské krajní pravice ho přijali za tvář svého hnutí.
McGregor má také dobré vztahy s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Zkraje letošního roku ho dokonce navštívil v Bílém domě.
"Občané Irska, nastal čas na skutečnou změnu," uvedl populární i kontroverzní bijec 4. září na sociálních sítích. Načež vyzval své příznivce, aby kontaktovali místní krajské zastupitele a podpořili jeho nominaci do prezidentských voleb.
Aby mohl kandidovat, musí získat podporu alespoň 20 z 234 poslanců irského parlamentu nebo čtyř zástupců z celkem 31 místních samospráv, přičemž na zajištění místa na kandidátní listině má čas už jen do 24. září. Výzvu bývalého zápasníka sdílel na svém účtu na sociální síti X i americký miliardář Elon Musk, který mu vyjádřil podporu a napsal: "Nikdo nebude bojovat za irský lid tvrději než Conor McGregor."
Jedna z nejslavnějších hvězd UFC, s bilancí 22 vítězství a pouhých šesti porážek, je však v Irsku kontroverzní postavou. Loni čelil obvinění ze znásilnění, přičemž jeho odvolání bylo v červenci zamítnuto a oběti musel zaplatit v přepočtu přes šest milionů korun.
Ze sexuálního obtěžování ho obvinila i další žena a McGregor se rovněž přiznal k napadení staršího muže v dublinské hospodě v roce 2019. Před třemi lety mu pak byl na dva roky odebrán řidičský průkaz kvůli dopravním přestupkům.
Pokud by McGregor uspěl a kandidoval, utkal by se v politickém souboji s nezávislou kandidátkou Catherine Connollyovou a s bývalou ministryní Heather Humphreysovou, která bude kandidátkou strany Fine Gael.
Největší strana v zemi, Fianna Fail, dosud svého kandidáta neoznámila. A vlivná strana Sinn Fein zatím nepotvrdila, zda bude mít svého kandidáta, nebo podpoří někoho jiného, informoval web BBC.