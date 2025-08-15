Argentina hlásí přes 100 mrtvých po kontaminovaném fentanylu, prezident viní opozici

Soudce Ernesto Kreplak, který kauzu prošetřuje, ve středu uvedl, že kvůli kontaminovanému fentanylu v uplynulých měsících v Argentině zemřelo 87 lidí. Prezidentská kancelář ale ve čtvrtek uvedla, že počet mrtvých přesáhl jedno sto. Podle vyšetřovaní se závadná balení s fentanylem, která obsahovala nebezpečné bakterie, dostala do osmi nemocnic v různých oblastech Argentiny.
Dosavadní vyšetřování ukázalo, že řada lidí zemřela na infekci, když se léčili na jednotkách intenzivní péče. V souvislosti s distribucí kontaminovaného fentanylu je vyšetřováno 24 lidí včetně majitele společnosti HLB Pharma, která podle prvních poznatků vadná balení do nemocnic dodala.
Prezident Milei se rozhodl skandálu využít v kampani před místními volbami v provincii Buenos Aires, které jsou významným politickým testem. Milei tvrdí, že majitel firmy má blízko k současnému guvernérovi provincie Axelu Kicillofovi, představiteli takzvaného opozičního peronismu - politického směru spojeného s bývalým argentinským prezidentem Juanem Domingem Perónem a jeho hnutím. Kicillof v zářijových volbách znovu kandiduje. Majitel firmy je podle prezidenta součástí klientelistického systému vytvořeného peronistickými politiky.
Milei také uvedl, že vyšetřující soudce Kreplak je bratrem ministra zdravotnictví v provincii Buenos Aires, čímž zpochybnil soudcovu nestrannost. Firma uvedla, že je připravena spolupracovat s justicí. Nedomnívá se ale, že je původcem kontaminace.