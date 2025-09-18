Královské hýčkání Trumpa. Británie lichotí americkému prezidentovi královskou pompou

"Pouto příbuznosti a společné identity mezi Amerikou a Spojeným královstvím je nenahraditelné a nezlomné," prohlásil Trump ve středu během honosného banketu na hradě Windsor, sídla britských panovníků po téměř tisíc let.
Britský deník The Economist napsal, že s Trumpem se zacházelo "jako s princem z pohádky v den jeho svatby". Při příletu jej přivítali princ William s manželkou Kate, kteří ho uvedli ke králi Karlu III. a královně Camille. Prezidentský pár pak cestoval v pozlaceném kočáře, obklopený vojáky, námořníky i letci.
Velkolepé dary i gesta
Během dne Trump s králem pokračovali v rozhovorech, doprovázených přátelskými gesty. Král mu například několikrát přátelsky položil ruku na záda a nechal jej se postavit do čela vojenské přehlídky. Součástí programu byla i pietní vzpomínka na královnu Alžbětu II. v kapli sv. Jiří a prohlídka královské sbírky dokumentů spojených s americkou nezávislostí.
Na trávníku před hradem Windsor pak Trump sledoval velkolepou hudební přehlídku Beating Retreat se dvěma sty hudebníky, doplněnou akrobatickou show letounů Red Arrows v barvách britské a americké vlajky.
Ani výměna darů se neobešla bez velkých gest. Charles a Camilla předali svým americkým hostům svazek k výročí Deklarace nezávislosti či vlajku ze dne Trumpovy inaugurace, Melanie dostala luxusní kabelku. Trump na oplátku věnoval králi repliku Eisenhowerova meče a Camille honosné šperk od Tiffany & Co.
Mimořádná pocta
Král Karel na úvod večerního banketu ocenil, že se Trump osobně zasazuje o mírové řešení konfliktů ve světě. "Dnes, když tyranie znovu ohrožuje Evropu, stojíme spolu se svými spojenci za Ukrajinou a podporujeme ji," pronesl Karel za Trumpova přikyvování.
Jeho americký protějšek ve své následné řeči označil královo pozvání na již druhou státní návštěvu země za zcela mimořádnou poctu. Trump se v projevu netradičně držel psaného textu a místo geopolitických témat se soustředil na chválu krále i celé královské rodiny, zároveň zdůrazňoval "výjimečný vztah" obou zemí.
Hýčkání Trumpa jako nástroj diplomacie
Návštěva ale nebyla jen o ceremoniích. Trump ve čtvrtek společně s britským premiérem Keirem Starmerem podepsal dohodu o technologické prosperitě, která zahrnuje spolupráci v oblastech umělé inteligence, kvantových výpočtů a civilní jaderné energetiky. Starmer ji označil za průlomovou a státníci ji stvrdili v přítomnosti předních podnikatelských lídrů v rezidenci Chequers.
Trump vzápětí na tiskové konferenci přiznal, že ho "zklamal" ruský prezident Vladimir Putin. Podle Starmera oba státníci jednali o posílení podpory Ukrajiny a hledání cesty k trvalé mírové dohodě.
Jak poznamenává deník The Economist, hýčkání amerického prezidenta královskou pompou je silným nástrojem britské diplomacie. Londýn se tak snaží zajistit si Trumpovu přízeň a podle pozorovatelů se vládě Keira Starmera daří lépe, než by ještě před pár měsíci kdokoli očekával.