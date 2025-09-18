Zahraničí

Královské hýčkání Trumpa. Británie lichotí americkému prezidentovi královskou pompou

Královské hýčkání Trumpa. Británie lichotí americkému prezidentovi královskou pompou
Americký prezident Donald Trump a první dáma Melania se účastní oficiálního státního banketu s králem Karlem III. a královnou Camillou.
US President Donald Trump and King Charles interact at the state banquet for the US President and First Lady Melania Trump at Windsor Castle, Berkshire, on day one of the
Král Karel a americký prezident Donald Trump přicházejí s královnou Camillou a první dámou Melanií Trumpovou na oficiální státní banket.
První dáma USA překvapila velmi moderní volbou garderoby. Zobrazit 12 fotografií
Foto: Reuters
Martin Sluka Martin Sluka
před 27 minutami
Donald Trump s manželkou Melanií se při své státní návštěvě Velké Británie dočkali ceremonií, obvykle vyhrazených pouze nejbližším spojencům. Spojené království mu vystrojilo honosnou podívanou, kterou doprovázely symbolické, ale i velmi konkrétní diplomatické vzkazy.

"Pouto příbuznosti a společné identity mezi Amerikou a Spojeným královstvím je nenahraditelné a nezlomné," prohlásil Trump ve středu během honosného banketu na hradě Windsor, sídla britských panovníků po téměř tisíc let.

Britský deník The Economist napsal, že s Trumpem se zacházelo "jako s princem z pohádky v den jeho svatby". Při příletu jej přivítali princ William s manželkou Kate, kteří ho uvedli ke králi Karlu III. a královně Camille. Prezidentský pár pak cestoval v pozlaceném kočáře, obklopený vojáky, námořníky i letci.

Prezident USA Donald Trump a britský král Karel III. zkoumají poctovou stráž během slavnostního uvítacího ceremoniálu při státní návštěvě Trumpa na hradu Windsor.
Prezident USA Donald Trump a britský král Karel III. zkoumají poctovou stráž během slavnostního uvítacího ceremoniálu při státní návštěvě Trumpa na hradu Windsor. | Foto: Reuters

Velkolepé dary i gesta

Během dne Trump s králem pokračovali v rozhovorech, doprovázených přátelskými gesty. Král mu například několikrát přátelsky položil ruku na záda a nechal jej se postavit do čela vojenské přehlídky. Součástí programu byla i pietní vzpomínka na královnu Alžbětu II. v kapli sv. Jiří a prohlídka královské sbírky dokumentů spojených s americkou nezávislostí.

Na trávníku před hradem Windsor pak Trump sledoval velkolepou hudební přehlídku Beating Retreat se dvěma sty hudebníky, doplněnou akrobatickou show letounů Red Arrows v barvách britské a americké vlajky.

Související

Jednota ve fialové. Trump nechal modrou doma, Melania si nasadila inkognito klobouk

Trump v Británii 5
8 fotografií

Ani výměna darů se neobešla bez velkých gest. Charles a Camilla předali svým americkým hostům svazek k výročí Deklarace nezávislosti či vlajku ze dne Trumpovy inaugurace, Melanie dostala luxusní kabelku. Trump na oplátku věnoval králi repliku Eisenhowerova meče a Camille honosné šperk od Tiffany & Co.

Mimořádná pocta

Král Karel na úvod večerního banketu ocenil, že se Trump osobně zasazuje o mírové řešení konfliktů ve světě. "Dnes, když tyranie znovu ohrožuje Evropu, stojíme spolu se svými spojenci za Ukrajinou a podporujeme ji," pronesl Karel za Trumpova přikyvování.

Americký prezident Donald Trump a první dáma Melania se účastní oficiálního státního banketu s králem Karlem III. a královnou Camillou.
Americký prezident Donald Trump a první dáma Melania se účastní oficiálního státního banketu s králem Karlem III. a královnou Camillou. | Foto: Reuters

Jeho americký protějšek ve své následné řeči označil královo pozvání na již druhou státní návštěvu země za zcela mimořádnou poctu. Trump se v projevu netradičně držel psaného textu a místo geopolitických témat se soustředil na chválu krále i celé královské rodiny, zároveň zdůrazňoval "výjimečný vztah" obou zemí.

Hýčkání Trumpa jako nástroj diplomacie

Návštěva ale nebyla jen o ceremoniích. Trump ve čtvrtek společně s britským premiérem Keirem Starmerem podepsal dohodu o technologické prosperitě, která zahrnuje spolupráci v oblastech umělé inteligence, kvantových výpočtů a civilní jaderné energetiky. Starmer ji označil za průlomovou a státníci ji stvrdili v přítomnosti předních podnikatelských lídrů v rezidenci Chequers.

Související

"Je to průlom." Trump a Starmer uzavřeli dohodu o technologické spolupráci

U.S. President Trump makes second state visit to Britain
10 fotografií

Trump vzápětí na tiskové konferenci přiznal, že ho "zklamal" ruský prezident Vladimir Putin. Podle Starmera oba státníci jednali o posílení podpory Ukrajiny a hledání cesty k trvalé mírové dohodě.

Jak poznamenává deník The Economist, hýčkání amerického prezidenta královskou pompou je silným nástrojem britské diplomacie. Londýn se tak snaží zajistit si Trumpovu přízeň a podle pozorovatelů se vládě Keira Starmera daří lépe, než by ještě před pár měsíci kdokoli očekával.

Prohlédnout si 12 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Izrael oznámil novou vlnu úderů na jih Libanonu. Útočíme na Hizballáh, tvrdí

Izrael oznámil novou vlnu úderů na jih Libanonu. Útočíme na Hizballáh, tvrdí

Spojené státy se snaží získat zpět základnu v afghánském Bagrámu, řekl Trump

Spojené státy se snaží získat zpět základnu v afghánském Bagrámu, řekl Trump

Útočník na přechodu mezi Západním břehem a Jordánskem zabil dva izraelské vojáky

Útočník na přechodu mezi Západním břehem a Jordánskem zabil dva izraelské vojáky

Trump zopakoval, jak teď nahlíží na Putina. "Je to složitější, než jsem myslel"

Trump zopakoval, jak teď nahlíží na Putina. "Je to složitější, než jsem myslel"
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Obrazem Velká Británie USA Král Karel III. Donald Trump Keir Starmer

Právě se děje

před 3 hodinami
Izrael oznámil novou vlnu úderů na jih Libanonu. Útočíme na Hizballáh, tvrdí

Izrael oznámil novou vlnu úderů na jih Libanonu. Útočíme na Hizballáh, tvrdí

Izraelská armáda předtím vydala výzvu k evakuaci několika obcí, což by podle agentur mohlo naznačovat větší rozsah úderů.
před 5 minutami
Spojené státy se snaží získat zpět základnu v afghánském Bagrámu, řekl Trump

Spojené státy se snaží získat zpět základnu v afghánském Bagrámu, řekl Trump

Americká armáda se ze základny stáhla v roce 2021, kdy se k moci v Afghánistánu vrátilo radikální islamistické hnutí Tálibán.
Aktualizováno před 19 minutami
Útočník na přechodu mezi Západním břehem a Jordánskem zabil dva izraelské vojáky

Útočník na přechodu mezi Západním břehem a Jordánskem zabil dva izraelské vojáky

Podle předběžného vyšetřování armády útočník nejprve zahájil palbu z ruční zbraně a poté, co se zbraň zasekla, zaútočil bodnou zbraní.
Aktualizováno před 20 minutami
Fenomenální rekord Kratochvílové padl v Tokiu. Po 42 letech ho přepsala Američanka

Fenomenální rekord Kratochvílové padl v Tokiu. Po 42 letech ho přepsala Američanka

Američanka Sydney McLaughlinová-Levroneová zvítězila na mistrovství světa v Tokiu v běhu na 400 metrů ve druhém čase historie 47,78 sekundy.
před 21 minutami
TGM čekal na smrt, poslední slova diktoval synu Janovi. Co bude v tajemném dopise?

TGM čekal na smrt, poslední slova diktoval synu Janovi. Co bude v tajemném dopise?

"Myslím, že byl přesvědčen, že se konec blíží. Ze svědectví vyplývá, že už na smrt čekal," popisuje historik.
Aktualizováno před 23 minutami
Trump zopakoval, jak teď nahlíží na Putina. "Je to složitější, než jsem myslel"

ŽIVĚ
Trump zopakoval, jak teď nahlíží na Putina. "Je to složitější, než jsem myslel"

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 27 minutami

Královské hýčkání Trumpa. Británie lichotí americkému prezidentovi královskou pompou

Královské hýčkání Trumpa. Británie lichotí americkému prezidentovi královskou pompou
Prohlédnout si 12 fotografií
Americký prezident Donald Trump a první dáma Melania se účastní oficiálního státního banketu s králem Karlem III. a královnou Camillou.
US President Donald Trump and King Charles interact at the state banquet for the US President and First Lady Melania Trump at Windsor Castle, Berkshire, on day one of the
Další zprávy