Zahraničí

Za pět minut dvanáct. Policisté zadrželi pachatele z Louvru jen krátce před útěkem

Fabian Blažek ČTK Fabian Blažek, ČTK
před 3 hodinami
Dvojici podezřelou z loupeže v pařížském Louvru chtěli policisté tajně sledovat ještě několik dní. Doufali, že je muži dovedou ke zmizelým šperkům. Nakonec ale museli vyšetřovatelé jednat rychle, aby domnělí pachatelé nestihli opustit zemi. Policie v sobotu zatkla dva muže, jejich jména nezveřejnila. Z muzea zmizely šperky v odhadované hodnotě 88 milionů eur (více než 2,4 miliardy korun).
Tímhle oknem zloději vnikli do Louvru.
Tímhle oknem zloději vnikli do Louvru. | Foto: Reuters

Zadržení měli údajně v úmyslu uprchnout do Afriky. Jeden údajně do Alžírska, druhý do severoafrického Mali. Podle deníku Le Monde měli alžírsko-francouzské a francouzské občanství. 

Vyšetřovatelé se rozhodli zasáhnout, když byl jeden z podezřelých v sobotu kolem desáté hodiny večer spatřen na cestě na pařížské letiště Charlese de Gaulla. 

Související

Udělali to takhle. Video z krádeže v Louvru, Francie by ho nejraději neviděla

Francie, Paříž, Louvre, muzeum, loupež

"Proběhla koordinovaná operace ozbrojených policistů s cílem zatknout muže, který byl orgánům dobře známý," uvedl jeden z vyšetřovatelů. "Tato akce byla považována za naléhavou, i přes to, že jsme původně doufali, že nás sledovaní zavedou k ukradeným šperkům," dodal. 

Identitu mužů policisté vystopovali na základě forenzních důkazů nalezených na místě krádeže. Zadrženým má být něco přes třicet let a pocházejí ze severního předměstí Paříže. Kolik osob se účastnilo krádeže, zatím není zřejmé. Některá média uvedla, že minimálně dva další pachatelé jsou stále na svobodě.  

Jak se celá krádež odehrála? 

Skupina zlodějů minulou neděli dopoledne pronikla převlečená za dělníky do muzea Louvre přes balkon pomocí výsuvného žebříku. Zloději s sebou měli úhlové brusky a malé řetězové pily. Dostali se přímo do Apollonova sálu, kde jsou uloženy francouzské korunovační klenoty a další cennosti.

Zloději ukradli několik šperků a v 9:38 se vrátili k nákladnímu výtahu. Během vloupání je zahlédlo několik návštěvníků, kteří ovšem nestačili včas reagovat. Pachatelé tak z muzea zmizeli téměř beze stopy. Následně nasedli na skútry směrem k dálnici vedoucí ven z Paříže.

Celá operace trvala sedm minut, přičemž samotné vloupání zabralo pouhé čtyři minuty. Policie ihned zahájila intenzivní pátrání. Podle politiků šlo o profesionály a dobře organizovanou skupinu, která měla promyšlený plán. 

Policie po loupeži podrobně zkoumala auto s výsuvným žebříkem.
Policie po loupeži podrobně zkoumala auto s výsuvným žebříkem. | Foto: ČTK

Odcizené šperky a rozbitá korunka

Mezi devíti cennými šperky, kterých se pachatelé v muzeu zmocnili, byly safírový diadém, náhrdelník a náušnice, které nosily Marie-Amélie, manželka posledního francouzského krále Ludvíka Filipa I., a královna Hortense, matka Napoleona III.

Ukradli také náhrdelník a pár náušnic ze smaragdové soupravy druhé manželky Napoleona Bonaparta císařovny Marie Luisy. Vzali i dvě brože a perlový diadém manželky Napoleona III. a poslední francouzské císařovny Eugénie.

Související

Z Louvru ukradli kus dědictví Francie. Co všechno zmizelo z Apollonovy galerie

koruna císařovny Evženie
Přehled

Při útěku ale zloději korunu císařovny Eugénie upustili. Ta byla později nalezena poškozená, protože ji pachatelé podle francouzského tisku protáhli otvorem ve skleněné vitríně, který byl pro ni příliš malý. Celkem tedy pachatelé odnesli osm šperků.

Krádež vyvolala světovou pozornost a ve Francii také politickou a mediální bouři ohledně ochrany uměleckých děl. Prezident Emmanuel Macron krádež na sociálních sítích odsoudil jako "útok na národní dědictví" a slíbil, že stát udělá vše pro to, aby byly ukradené předměty navráceny a pachatelé postaveni před soud. 

Fotografie, kterou publikoval Interpol na svých webových stránkách, ukazuje šperky ukradené v neděli 19. října 2025.
Fotografie, kterou publikoval Interpol na svých webových stránkách, ukazuje šperky ukradené v neděli 19. října 2025. | Foto: ČTK
 
Mohlo by vás zajímat

"Moc rád bych to udělal." Trump koketuje s myšlenkou, která by porušila ústavu

"Moc rád bych to udělal." Trump koketuje s myšlenkou, která by porušila ústavu

Nový papež vyrazí na první zahraniční cestu. Navštíví Turecko a Libanon

Nový papež vyrazí na první zahraniční cestu. Navštíví Turecko a Libanon

Putin vypověděl dohodu s USA o likvidaci plutonia

Putin vypověděl dohodu s USA o likvidaci plutonia

Ozvěny minulosti. Rusové se ze svých chyb nepoučili, skončilo to fiaskem

Ozvěny minulosti. Rusové se ze svých chyb nepoučili, skončilo to fiaskem
1:06
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Louvre krádež Francie Paříž šperky Napoleon podezřelý zloděj

Právě se děje

Aktualizováno před 11 minutami
Zeman vynechá slavnostní večer na Hradě k 28. říjnu. Vzkázal, jaký k tomu má důvod

Zeman vynechá slavnostní večer na Hradě k 28. říjnu. Vzkázal, jaký k tomu má důvod

Bývalý prezident Miloš Zeman se ze zdravotních důvodů nezúčastní 28. října slavnostního večera při příležitosti předávání státních vyznamenání.
Aktualizováno před 13 minutami
Babiš doufá, že vláda vznikne nejpozději do poloviny prosince

ŽIVĚ
Babiš doufá, že vláda vznikne nejpozději do poloviny prosince

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 34 minutami
"Moc rád bych to udělal." Trump koketuje s myšlenkou, která by porušila ústavu

"Moc rád bych to udělal." Trump koketuje s myšlenkou, která by porušila ústavu

Americký prezident Donald Trump opět odmítl vyvrátit, že se chce ucházet o třetí prezidentské funkční období, což by bylo v rozporu s ústavou.
před 50 minutami
Nový papež vyrazí na první zahraniční cestu. Navštíví Turecko a Libanon

Nový papež vyrazí na první zahraniční cestu. Navštíví Turecko a Libanon

Papež Lev XIV. během své první zahraniční cesty na konci listopadu a začátkem prosince navštíví v Turecku a Libanonu řadu významných míst.
Aktualizováno před 1 hodinou
Putin vypověděl dohodu s USA o likvidaci plutonia

ŽIVĚ
Putin vypověděl dohodu s USA o likvidaci plutonia

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Politická šikana: Moc, oligarchie a korupce. Jaký bude Babiš 2.0? Nejen odpudivý
36:33

Politická šikana: Moc, oligarchie a korupce. Jaký bude Babiš 2.0? Nejen odpudivý

Bývalý ředitel Transparency International David Ondračka v podcastu Politická šikana mluví o hluboce zakořeněné oligarchii i o Babišových kauzách.
před 1 hodinou
Chytré děti žijí déle. Vědci konečně odhalili biologické tajemství

Chytré děti žijí déle. Vědci konečně odhalili biologické tajemství

Mohou dobré známky ve škole předpovídat, jak dlouho budete žít? Zní to jako přehnané tvrzení, ale věda naznačuje, že na tom může být kus pravdy.
Další zprávy