Zadržení měli údajně v úmyslu uprchnout do Afriky. Jeden údajně do Alžírska, druhý do severoafrického Mali. Podle deníku Le Monde měli alžírsko-francouzské a francouzské občanství.
Vyšetřovatelé se rozhodli zasáhnout, když byl jeden z podezřelých v sobotu kolem desáté hodiny večer spatřen na cestě na pařížské letiště Charlese de Gaulla.
"Proběhla koordinovaná operace ozbrojených policistů s cílem zatknout muže, který byl orgánům dobře známý," uvedl jeden z vyšetřovatelů. "Tato akce byla považována za naléhavou, i přes to, že jsme původně doufali, že nás sledovaní zavedou k ukradeným šperkům," dodal.
Identitu mužů policisté vystopovali na základě forenzních důkazů nalezených na místě krádeže. Zadrženým má být něco přes třicet let a pocházejí ze severního předměstí Paříže. Kolik osob se účastnilo krádeže, zatím není zřejmé. Některá média uvedla, že minimálně dva další pachatelé jsou stále na svobodě.
Jak se celá krádež odehrála?
Skupina zlodějů minulou neděli dopoledne pronikla převlečená za dělníky do muzea Louvre přes balkon pomocí výsuvného žebříku. Zloději s sebou měli úhlové brusky a malé řetězové pily. Dostali se přímo do Apollonova sálu, kde jsou uloženy francouzské korunovační klenoty a další cennosti.
Zloději ukradli několik šperků a v 9:38 se vrátili k nákladnímu výtahu. Během vloupání je zahlédlo několik návštěvníků, kteří ovšem nestačili včas reagovat. Pachatelé tak z muzea zmizeli téměř beze stopy. Následně nasedli na skútry směrem k dálnici vedoucí ven z Paříže.
Celá operace trvala sedm minut, přičemž samotné vloupání zabralo pouhé čtyři minuty. Policie ihned zahájila intenzivní pátrání. Podle politiků šlo o profesionály a dobře organizovanou skupinu, která měla promyšlený plán.
Odcizené šperky a rozbitá korunka
Mezi devíti cennými šperky, kterých se pachatelé v muzeu zmocnili, byly safírový diadém, náhrdelník a náušnice, které nosily Marie-Amélie, manželka posledního francouzského krále Ludvíka Filipa I., a královna Hortense, matka Napoleona III.
Ukradli také náhrdelník a pár náušnic ze smaragdové soupravy druhé manželky Napoleona Bonaparta císařovny Marie Luisy. Vzali i dvě brože a perlový diadém manželky Napoleona III. a poslední francouzské císařovny Eugénie.
Při útěku ale zloději korunu císařovny Eugénie upustili. Ta byla později nalezena poškozená, protože ji pachatelé podle francouzského tisku protáhli otvorem ve skleněné vitríně, který byl pro ni příliš malý. Celkem tedy pachatelé odnesli osm šperků.
Krádež vyvolala světovou pozornost a ve Francii také politickou a mediální bouři ohledně ochrany uměleckých děl. Prezident Emmanuel Macron krádež na sociálních sítích odsoudil jako "útok na národní dědictví" a slíbil, že stát udělá vše pro to, aby byly ukradené předměty navráceny a pachatelé postaveni před soud.