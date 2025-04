"Konečně to taky schytali." Odposlechy Rusů po útoku na Moskvu ukázaly drsnou realitu

Ukrajinská vojenská rozvědka (HUR) zveřejnila odposlechy telefonických rozhovorů obyvatel ruských příhraničních regionů, kteří reagovali na masivní vlnu útoků ukrajinských dronů. Údery zejména na Moskevskou oblast vyvolaly drsné komentáře, které odhalují hlubokou frustraci a odpor vůči vládě.

Ruska z Brjanské oblasti například vyjádřila škodolibou radost nad tím, že válka konečně dorazila do hlavního města. "Nad Brjanskem sestřelili 39 dronů a nad celým Ruskem 338, včetně Moskevské oblasti," říká žena a pranýřuje stát za lhostejnost vůči obyčejným lidem žijícím mimo Moskvu. Jde zřejmě o reakci na útoky z 11. března, kdy Ukrajina podnikla dosud největší útok na hlavní město Ruska. Zemřeli při nich tři lidé, čtyři moskevská letiště musela pozastavit provoz.

Po úderech na metropoli podle zmíněné neidentifikované Rusky začali lidé na internetu požadovat, aby Rusko odpovědělo odpálením experimentální balistické střely středního doletu Orešnik na Ukrajinu. "Teď se Moskvané dožadují, aby je, ku*va, ten 'Orešnik', náš nejslavnější, chránil," vztekala se podle deníku Kyiv Post žena.

Poté si začala vylévat zlost nad tím, jak byly útoky na pohraniční regiony dlouho ignorovány. "Když na nás se*ou - je to v pořádku. Ale když je to, ku*va, Moskevská oblast - najednou je to zatracená katastrofa! Ať si sednou na p*del a drží hubu, hajzlové jedni. Žijí beze strachu, nemají o tom ani páru," láteřila Ruska z Brjanska.

Privilegované zacházení s Moskvany srovnávala se situací v Kursku a Brjansku. "Podívejte se na ně, dělají, jako by byli výjimeční… Ať také pocítí trochu strachu. To my žijeme na zasr*ném sudu s prachem," uzavřela ostrou litanii Ruska.

V dalším nahraném hovoru se žena z Belgorodské oblasti zase svěřuje, že celou noc nespala kvůli hluku, který vydávaly drony, a doufala, že míří na Moskvu. "Bzučelo to a bzučelo. A říkala jsem si: 'jo, ty sv*ně letí na Moskvu. Je jich sedmdesát! Dobře.' Měli letět rovnou na Moskvu, aby konečně zareagovali. Zatímco chudáci lidé trpí, Moskva tančí a zpívá," uzavřela hovor Ruska z Belgorodu.

Obě ženy si stěžovaly na slabost ruské protivzdušné obrany a na všeobecný zmatek v armádě. "Jestli nezakročí, jsme všichni, ku*rva, ztraceni," říká jedna z nich. Tyto zachycené rozhovory opět podle Kyiv Post odhalují, jak údery ukrajinských dronů otřásají psychologickým a informačním prostorem uvnitř Ruska. Zesilují sociální napětí a prohlubují propast mezi "upřednostňovaným" hlavním městem a válkou vyčerpaným pohraničím.

Veřejná frustrace podle deníku roste. Namířená je jak proti Kremlu, tak proti Moskvanům, které mnozí ostatní Rusové stále považují za privilegované, nedotčené a odtržené od válečné reality.

