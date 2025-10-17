Korupce se neodpouští. Komunistická strana Číny vyloučila dva vysoké generály

Generál Che Wej-tung a nejvyšší politický důstojník armády Miao Chua jsou nejvýše postavenými vojenskými představiteli, kteří byli vyloučeni v rámci protikorupční kampaně. Ta se od roku 2023 zaměřuje na čínskou Lidovou osvobozeneckou armádu.
Cheovo odvolání je prvním případem odvolání generála z Ústřední vojenské komise od revoluce v letech 1966 až 1976. On sám nebyl od března viděn na veřejnosti a úřady vyšetřování jeho činnosti dodnes nezveřejnily. Miao byl z Ústřední vojenské komise odvolán před čtyřmi měsíci poté, co byl loni v listopadu vyšetřován pro závažné porušení disciplíny.
Rozhodnutí má dopad i mimo armádu, protože 68letý Che tvořil součást 24členného politbyra, druhého nejvyššího orgánu vládní strany. Byl také třetím nejmocnějším velitelem čínské Lidové osvobozenecké armády a považuje se za blízkého prezidentovi Si Ťin-pchingovi.
"(Všichni) vážně porušili stranickou disciplínu a jsou podezřelí ze závažných trestných činů souvisejících s výkonem funkce, které se týkají extrémně vysokých částek. Jejich přestupky byly závažné povahy a měly extrémně škodlivé důsledky," píše se v prohlášení resortu vnitra.
Oznámení přišlo jen několik dní předtím, než má ústřední výbor komunistické strany v Pekingu uspořádat čtvrté plenární zasedání. Podle Reuters by se na něm mohly projednávat další personální změny, jako například vyloučení členů ústředního výboru.
"(Prezident) Si rozhodně dělá pořádek. Formální odvolání Cheho a Miaa znamená, že na plenárním zasedání bude moci jmenovat nové členy Ústřední vojenské komise, která je od března prakticky z poloviny prázdná," řekl Wen-Ti Sung z think-tanku Atlantická rada.