Zahraničí

Korupce se neodpouští. Komunistická strana Číny vyloučila dva vysoké generály

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Čínská armáda a komunistická strana kvůli korupci vyloučily dva vysoké generály a sedm vysokých vojenských představitelů. S odvoláním na ministerstvo vnitra to v pátek napsala agentura Reuters. Podle analytiků se jedná o čistku v armádě před sjezdem strany v Pekingu.
Čínský prezident Si Ťin-pching na čínsko-africkém summitu v Pekingu 5. září 2024
Čínský prezident Si Ťin-pching na čínsko-africkém summitu v Pekingu 5. září 2024 | Foto: Reuters

Generál Che Wej-tung a nejvyšší politický důstojník armády Miao Chua jsou nejvýše postavenými vojenskými představiteli, kteří byli vyloučeni v rámci protikorupční kampaně. Ta se od roku 2023 zaměřuje na čínskou Lidovou osvobozeneckou armádu.

Cheovo odvolání je prvním případem odvolání generála z Ústřední vojenské komise od revoluce v letech 1966 až 1976. On sám nebyl od března viděn na veřejnosti a úřady vyšetřování jeho činnosti dodnes nezveřejnily. Miao byl z Ústřední vojenské komise odvolán před čtyřmi měsíci poté, co byl loni v listopadu vyšetřován pro závažné porušení disciplíny.

Rozhodnutí má dopad i mimo armádu, protože 68letý Che tvořil součást 24členného politbyra, druhého nejvyššího orgánu vládní strany. Byl také třetím nejmocnějším velitelem čínské Lidové osvobozenecké armády a považuje se za blízkého prezidentovi Si Ťin-pchingovi.

Související

Na ruských pumpách "jede" pančovaný benzin, čínská auta po něm hromadně kolabují

Rusko

"(Všichni) vážně porušili stranickou disciplínu a jsou podezřelí ze závažných trestných činů souvisejících s výkonem funkce, které se týkají extrémně vysokých částek. Jejich přestupky byly závažné povahy a měly extrémně škodlivé důsledky," píše se v prohlášení resortu vnitra.

Oznámení přišlo jen několik dní předtím, než má ústřední výbor komunistické strany v Pekingu uspořádat čtvrté plenární zasedání. Podle Reuters by se na něm mohly projednávat další personální změny, jako například vyloučení členů ústředního výboru.

"(Prezident) Si rozhodně dělá pořádek. Formální odvolání Cheho a Miaa znamená, že na plenárním zasedání bude moci jmenovat nové členy Ústřední vojenské komise, která je od března prakticky z poloviny prázdná," řekl Wen-Ti Sung z think-tanku Atlantická rada.

 
Mohlo by vás zajímat

Orbánova role sílí, v sázce je hodně. V Budapešti nepůjde jen o mír na Ukrajině

Orbánova role sílí, v sázce je hodně. V Budapešti nepůjde jen o mír na Ukrajině

Putin si volal s Orbánem, pověděl mu o obsahu telefonátu s Trumpem

Putin si volal s Orbánem, pověděl mu o obsahu telefonátu s Trumpem

Plukovník, který udělal převrat, se stal prezidentem Madagaskaru. Slíbil reformy

Plukovník, který udělal převrat, se stal prezidentem Madagaskaru. Slíbil reformy

V Bukurešti při výbuchu v obytné budově zemřeli tři lidé, další jsou zranění

V Bukurešti při výbuchu v obytné budově zemřeli tři lidé, další jsou zranění
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Čína čistka generál voják korupce

Právě se děje

před 12 minutami
Orbánova role sílí, v sázce je hodně. V Budapešti nepůjde jen o mír na Ukrajině

Orbánova role sílí, v sázce je hodně. V Budapešti nepůjde jen o mír na Ukrajině

Maďarsko umožní vstoupit Vladimiru Putinovi na území Evropské unie. Tento krok zvyšuje napětí mezi členskými státy a vyvolává další otázky.
Aktualizováno před 13 minutami
Putin si volal s Orbánem, pověděl mu o obsahu telefonátu s Trumpem

ŽIVĚ
Putin si volal s Orbánem, pověděl mu o obsahu telefonátu s Trumpem

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Soudce stáhl rozsudek v kauze Čapí hnízdo a dal ho médiím. O trestný čin nešlo

Soudce stáhl rozsudek v kauze Čapí hnízdo a dal ho médiím. O trestný čin nešlo

Obvodní soud pro Prahu 2 zastavil stíhání bývalého soudce Kamila Kydalky, který stáhl z počítače rozsudek v kauze Čapí hnízdo a předal ho novinářům.
před 1 hodinou
Korupce se neodpouští. Komunistická strana Číny vyloučila dva vysoké generály

Korupce se neodpouští. Komunistická strana Číny vyloučila dva vysoké generály

Čínská armáda a komunistická strana kvůli korupci vyloučily dva vysoké generály a sedm vysokých vojenských představitelů.
před 1 hodinou
Kladno dnes vytáhne svůj triumf. Jágr poprvé v extraligové sezoně vyjede na led

Kladno dnes vytáhne svůj triumf. Jágr poprvé v extraligové sezoně vyjede na led

Třiapadesátiletý Jaromír Jágr dnes poprvé v sezoně nastoupí za Kladno v hokejové extralize.
před 2 hodinami
"Rozpočtová lobotomie." Koho nejvíc zasáhnou tahanice okolo státního rozpočtu

"Rozpočtová lobotomie." Koho nejvíc zasáhnou tahanice okolo státního rozpočtu

Učitelé by mohli být dopadů provizoria v podobě škrcení výdajů na úplně nezbytné ušetřeni. Podle ministerstva financí "to ale nelze předjímat".
před 2 hodinami
Plukovník, který udělal převrat, se stal prezidentem Madagaskaru. Slíbil reformy

Plukovník, který udělal převrat, se stal prezidentem Madagaskaru. Slíbil reformy

Nový prezident v projevu slíbil novou ústavu, ochranu lidských práv a hluboké reformy.
Další zprávy