Zahraničí

"Kolik vlastně máme platit?" Švédský král šokoval klimatický summit v Brazílii

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 1 hodinou
Švédský král Karel XVI. Gustav šokoval účastníky klimatického summitu OSN COP30 v brazilském Belemu. Odmítnul, aby Západ platil vyšší klimatické daně z emisí, a zdůraznil malý podíl Evropy na globálních emisích (šest procent). Z jeho země přitom pochází ikona klimatického aktivismu Greta Thunberg.
Švédský král Karel XVI. Gustav a královna Silvia na summitu COP30.
Švédský král Karel XVI. Gustav a královna Silvia na summitu COP30. | Foto: Reuters

"Můžete si o tom myslet, co chcete, ale kolik vlastně máme platit? To je klíčová otázka," řekl král. Kritizoval plány politiků, aby bohatší země vyčlenily více prostředků na boj proti emisím CO₂ než například Čína.

"Evropa produkuje pouze šest procent emisí a všichni si na to stále stěžují, že je to příliš mnoho. Ale zbytek světa je na tom mnohem, mnohem hůř," řekl král.

Související

Evropská unie snižuje laťku, nový klimatický cíl má volnější hranice

Evropská rada Brusel jednací místnost EU jednání sankce

Klimatické summity jsou tradičně podbarveny sporem o to, kdo by nákladnou agendu dekarbonizace měl financovat. Bohaté evropské státy upozorňují, že samy uhlíkovou stopu snižují.

Rozvíjející se státy, které budují svůj průmysl a ovzduší, znečišťují více, kontrují "historickou vinou" rozvinutých států, které si prošly průmyslovou revolucí v minulosti. Jinými slovy: Evropa by měla platit za to, co do vzduchu vypustila od začátku průmyslové revoluce.

300 miliard dolarů ročně

Na loňské konferenci COP29 se bohatší země zavázaly poskytnout rozvojovým zemím do roku 2035 nejméně 300 miliard dolarů ročně, aby jim pomohly řešit problém klimatických změn.

Chudší země ale žádají více. Například Brazílie představila nový projekt fondu na záchranu tropických pralesů, do které doufá vybrat 125 miliard dolarů.

Související

Ústavní soud zamítl stížnost klimatického spolku. Tomu vadí nečinnost ministerstev

Předseda Ústavního soudu Josef Baxa

Princip, podle kterého by Západ platil více, ale král odmítl. "Každý musí převzít svou odpovědnost a udělat, co je v jeho silách," navrhl místo toho král, který se ochranou životního prostředí zabývá desítky let. Od mládí se zajímá o přírodu, lesnictví a ekosystémy, ale pravidelně se účastní i enviromentálních a klimatických konferencí.

Klimatický summit navazuje na Pařížskou dohodu z roku 2015, ve které se téměř 200 zemí dohodlo, že se pokusí omezit globální oteplení na 1,5 °C nad "předindustriální" úrovní. Klimatické plány jednotlivých zemí ale tohoto cíle obvykle nedosahují.

Před konferencí COP30 měly všechny účastnické země předložit aktualizované plány s podrobným popisem toho, jak sníží své emise skleníkových plynů. Do konce října tak však učinila pouze třetina z nich. Od pařížské dohody tak po nástupu Donalda Trumpa odstoupily Spojené státy, které na summit v Belemu vyslaly pouze nižší úředníky.

Klimatický summit čelil obvyklé kritice z pokrytectví. Desítky vysoce postavených delegátů přiletěly soukromými letadly s vysokou uhlíkovou stopou. A ačkoliv byla ochrana deštných pralesů jedním z hlavních témat summitu, ten se konal ve městě, kam byla skrze amazonský prales postavena dálnice. Kritiku ekologů vyvolalo také rozhodnutí brazilské ropné společnosti Petrobras zahájit těžbu ropy v blízkosti ústí Amazonky.

 
Mohlo by vás zajímat

Na Filipíny letos udeřil už jednadvacátý tajfun, rozmetal obydlí a lámal stromy

Na Filipíny letos udeřil už jednadvacátý tajfun, rozmetal obydlí a lámal stromy
10 fotografií

Češka bojovala v ukrajinské armádě, Rusové ji v nepřítomnosti odsoudili na 13 let

Češka bojovala v ukrajinské armádě, Rusové ji v nepřítomnosti odsoudili na 13 let

Ministerstvo zdravotnictví v Gaze obdrželo 15 těl Palestinců za vráceného vojáka

Ministerstvo zdravotnictví v Gaze obdrželo 15 těl Palestinců za vráceného vojáka

Jsou důkazy, že bývalá Putinova "jednička" pije. Po "degradaci" zahořkl, říká expert

Jsou důkazy, že bývalá Putinova "jednička" pije. Po "degradaci" zahořkl, říká expert
1:19
zahraničí Aktuálně.cz Obsah cop summit ekonomika klima

Právě se děje

před 13 minutami
Že by žert? "Nebudete zklamáni," řekl Musk a ohlásil premiéru novinky na 1. dubna

Že by žert? "Nebudete zklamáni," řekl Musk a ohlásil premiéru novinky na 1. dubna

Ještě začátkem měsíce šéf Tesly prohlašoval, že dlouho očekávaný roadster představí do konce roku. Teď ale tvrdí, že to bude až na apríla.
před 23 minutami

Na Filipíny letos udeřil už jednadvacátý tajfun, rozmetal obydlí a lámal stromy

Na Filipíny letos udeřil už jednadvacátý tajfun, rozmetal obydlí a lámal stromy
Prohlédnout si 10 fotografií
Před příchodem tajfunu, který v neděli udeřil na ostrov Luzon, musely úřady evakuovat více než milion lidí. Bouře přinesla prudký vítr, silné lijáky a mořské vlny, které připravily mnoho obyvatel o spánek.
Sesuv půdy v severním městě Kayapa v provincii Nueva Vizcaya zavalil dům a usmrtil dvě děti, sdělil telefonicky regionální úředník civilní obrany Alvin Ayson. Další dvě oběti si vyžádalo utonutí a pád trosek.
před 26 minutami
Zemřel dlouholetý kulturní redaktor ČRo Karel Oujezdský. Bylo mu 79 let

Zemřel dlouholetý kulturní redaktor ČRo Karel Oujezdský. Bylo mu 79 let

Za dobu svého působení v rozhlase vytvořil tisíce rozhovorů s českými i zahraničními umělci, spisovateli, filmaři a dalšími kulturními osobnostmi.
Aktualizováno před 33 minutami
Češka bojovala v ukrajinské armádě, Rusové ji v nepřítomnosti odsoudili na 13 let

ŽIVĚ
Češka bojovala v ukrajinské armádě, Rusové ji v nepřítomnosti odsoudili na 13 let

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 44 minutami
KVÍZ: Pravda, nebo lež? Dokážete odhalit, co je skutečnost a co pouhá fikce?
Infografika

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Dokážete odhalit, co je skutečnost a co pouhá fikce?

V době, kdy je svět plný záhad a polopravd, si můžete otestovat, jak dobrý máte instinkt - poznáte, co je pravda a co lež?
před 52 minutami
Fukal: Sparta? Tohle nebyl žádný zápas blbec. Vůbec jsem z ní necítil sílu a snahu

Fukal: Sparta? Tohle nebyl žádný zápas blbec. Vůbec jsem z ní necítil sílu a snahu

Bývalý reprezentant hodnotí v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz i šlágr kola Plzeň - Slavia, nepochopitelné chování fanoušků i skvělý Jablonec.
před 1 hodinou
"Kolik vlastně máme platit?" Švédský král šokoval klimatický summit v Brazílii

"Kolik vlastně máme platit?" Švédský král šokoval klimatický summit v Brazílii

Švédský král Carl Gustaf XVI. odmítnul, aby Západ platil vyšší klimatické daně z emisí, a zdůraznil malý podíl Evropy na globálních emisích.
Další zprávy