Ústavní soud zamítl stížnost klimatického spolku. Tomu vadí nečinnost ministerstev

Ústavní soud zdůraznil, že nálezem neuzavřel cestu pro jiné typy žalob nebo budoucí klimatické spory.
Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) nález přivítal, Česko podle něj podniká řadu konkrétních kroků. "To rozhodnutí nás mrzí, ale respektujeme jej," řekl radní spolku Klimatická žaloba Vincenc Bouček. Spolek podle něj zváží stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva a bude dále dělat vše pro to, aby se stát postavil ke změně klimatu čelem. "Ubývá nám čas," uvedl Bouček.
Spolek se na české soudy obrátil společně s obcí Svatý Jan pod Skalou na Berounsku, jihomoravskou pobočkou České společnosti ornitologické a několika jednotlivci. Dožadovali se ochrany před nezákonným zásahem spočívajícím v nečinnosti ministerstev životního prostředí, průmyslu a obchodu, zemědělství a dopravy při přijímání konkrétních opatření k snížení emisí skleníkových plynů.
Ústavní soud ale poukázal na to, že v Česku momentálně neexistuje zákonná úprava, z níž by ministerstvům plynul závazek provádět konkrétní opatření. Nezanedbávají tedy existující povinnost a nedopouštějí se nezákonného zásahu. Záleží na politicích, jakou právní úpravu přijmou a jaké povinnosti zákonem stanoví.
"Ústavní soud v nálezu do budoucna nijak nepředjímá eventuální úspěšnost jiných žalobních typů nebo klimatických sporů, ať už na poli veřejného či soukromého práva. Svým nálezem do budoucna neuzavřel - a logicky ani neotevřel - cestu dalším klimatickým žalobám," řekla Křesťanová.
Členové a příznivci spolku se ráno shromáždili na Moravském náměstí s nafukovací zeměkoulí a transparentem "Klimatická spravedlnost", část se jich pak vydala vyslechnout rozhodnutí do sněmovního sálu. Vyhlášení nálezu nabralo kvůli velkému zájmu o Klimatickou žalobu i předešlý nález k CHKO Soutok časový skluz.
Spolek také tvrdil, že stát neplní své závazky v ochraně klimatu a svou nečinností zasahuje do jejich práv na život, zdraví nebo příznivé životní prostředí. Městský soud v Praze v roce 2022 žalobě nejprve částečně vyhověl, po zásahu Nejvyššího správního soudu (NSS) ji ale zamítl. Jeho druhé rozhodnutí už NSS potvrdil. Argumentoval například tím, že závazek snížit emise o 55 procent do roku 2030 platil kolektivně pro Evropskou unii jako celek, zatímco Česká republika měla podle evropského nařízení pouze povinnost snížit do roku 2030 emise o 26 procent oproti roku 2005 ve vybraných sektorech. Unijní klimatické cíle se postupně vyvíjejí. Hladík dnes řekl, že Česko podle všeho pětapadesátiprocentní závazek splní, možná i překoná.
Podle Klimatické žaloby měla ministerstva přijímat takové kroky, aby se emise skleníkových plynů snížily do roku 2030 o více než 80 procent a aby Česko dosáhlo do roku 2050 klimatické neutrality. NSS uvedl, že takový závazek pro Česko nevyplýval ani z mezinárodního klimatického práva, ani z práva EU, a to ani po zohlednění lidskoprávních dokumentů a aktuální judikatury Evropského soudu pro lidská práva. I NSS ale zároveň uznal, že stát by mohl postupovat rychleji.
Ústavní soud měl v řízení k dispozici stanoviska Ústavu státu a práva Akademie věd ČR a právnických fakult. Plynulo z nich například to, že Česko má povinnost snižovat emise skleníkových plynů a přijímat potřebná opatření a že v evropském kontextu se může jevit jako "černý pasažér". Soud obdržel také vyjádření ministerstev, která shodně navrhovala, aby stížnost spolku Klimatická žaloba zamítl.